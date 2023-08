Beschonken tieners uit hun dak laten gaan op een trompetsolo? Blackwave. slaagde er met verve in ★★★★☆

Willem Ardui en Jean Atohoun doen niet aan polarisatie, ze zijn er voor iedereen! Dankzij de rauwe strofes — zeker op de krachtige songs van hun laatste elpee ‘No sleep in LA’ — zijn ze er absoluut voor u, hiphophead. Maar met die catchy refreinen — werkelijk iedereen zong reclamedeuntje én topnummer ‘Big Dreams’ mee — komen ze ook speciaal voor u, tienermeisje. En die ijzersterke zevenkoppige band achter hen — van een bezwerende saxsolo in ‘Antidote’ tot een opzwepende bongo-bijdrage in ‘Whasgood?!’ — laat zelfs u aan uw trekken komen, jazz- en soulfetisjist.

En het mooiste van al? Ieders bewondering voor die verschillende componenten werkte aanstekelijk. Of hoe vaak zag u al een meute beschonken tieners uit hun dak gaan op een trompetsolo? Of een groepje vijftigers ritmisch meeschudden op lyrics als ‘Slow days, on my own way to the grave / I’m a cold case, no cocaine on the gum’?

Beeld Koen Keppens

blackwave. is een van de weinige Belgische artiesten die de strenge exclusiviteit-regels van Hermans Schueremans en Chokri Mahassine naast zich kúnnen neerleggen. Anderhalve maand geleden vulden ze The Barn in Werchter tot de nok, en ook in de Dance Hall was er geen plaats voor laatkomers. De setlist werd lichtjes door elkaar geschud, maar de grinta en het onvervalste talent waren op beide podia exact even groot.

Gelukkig zijn de heren hun shows tijdens de goedgevulde festivalzomer nooit als bandwerk gaan beschouwen. Beiden genieten zichtbaar van elke seconde op het podium. Het guitige lachje op Ardui’s gezicht nadat het publiek zijn teksten luidkeels meebrulde, paste zo in de slotscène van een romcom. En diezelfde Ardui werd zelfs wat emotioneel toen het publiek de volledige bridge van ‘Elusive’ uit zijn handen nam. Het was meteen het eerste kippenvelmomentje van Pukkelpop 2023.

Dat de early birds van Pukkelpop een heerlijk diverse show kregen voorgeschoteld, bewees de onvermijdelijke moshpit tijdens het scheurende ‘Desire’ en het ronkende ‘Cracked Screed’ amper luttele minuten eerder. Atohoun dook er gulzig in en merkte pas achteraf dat hij in al dat geweld een gouden ring was kwijtgespeeld. Sneu, maar hopelijk kunnen vier minstens even blinkende sterren het verlies enigszins verzachten.