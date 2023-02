Bent en Fien Van Looy: ‘Na een pijnlijke break-up hebben we eens met twee een paar flessen wijn soldaat gemaakt. We vonden nog net de weg naar ons bed’

De oudste is 46. Hij is zanger, muzikant, schilder en presentator, en brengt ­binnenkort een reisgids over Amsterdam uit. De jongste is 34 en kleuterjuf. Ze was 4 toen de oudste het nest verliet. Bent en Fien Van Looy, broer en zus.

BENT

“Ik woonde met mijn ouders en twee broers op het platteland in Kapellen. We sliepen allemaal op dezelfde kamer, buiten stond een handpomp en zelfs in de winter douchten we in de schuur. Als het echt koud was, namen we een bad bij onze tante. Het was een spartaans leven, maar ik stelde me daar weinig vragen bij. Als tienjarige uk was het vooral een droom om te midden van een stukje wildernis te wonen. Ik kende dat bos uit mijn hoofd. Elke boom wist ik staan.

“Op mijn twaalfde werd Fien geboren. Het was een mooie zomerdag. Voor ik met mijn broers naar het ziekenhuis ging, maakte ik een tekening van een egel op groot, chique papier uit de tekenwinkel. Ze hing lang op haar kamer, zelfs nu bestaat ze nog, ergens in een kelder. Mijn vader drukte Fien in mijn armen en peperde er meteen in dat ik, als oudste, de grote broer was. Het had iets magisch. Toen mijn broers geboren werden, was ik zelf nog heel klein. Bovendien was Fien mijn zusje, dat was iets heel anders. Ik ben al snel beginnen te babysitten: flesjes schoonmaken, pampers verversen... Ik weet niet of ze mijn vadergevoel heeft aangewakkerd, maar dankzij Fien was het alleszins niet zo’n shock toen ik zelf kinderen kreeg. Ik had het allemaal al eens gedaan.

“Een jaar na haar geboorte verhuisden we naar Antwerpen. En nog eens drie jaar later verliet ik het ouderlijk huis. Voor mij kon die overgang niet snel genoeg gaan. Als oudste was het mijn functie om te rebelleren en normen en waarden onderuit te schoppen. Bij ons thuis waren er veel regels en dus ook veel conflicten. Ik herinner me nog dat ik eens in Gent verzeild was geraakt, pre-gsm-tijdperk, en ik de laatste trein naar Antwerpen gemist had. Ik kon gelukkig met iemand meerijden naar Zele. Toen ik daar ’s ochtends wakker werd, belde ik mijn moeder. ‘Waar gaat dit toch heen’, verzuchtte ze. Ik dacht vooral: laat me mijn eigen leven leiden. (lacht)

Fien: ‘Als ik twijfel, zoek ik Bent op. Zelfs babynamen heb ik hem voorgelegd.’ Beeld Wouter Van Vooren

“Ook toen ik een twintiger was, deed ik graag dingen met Fien. Een trip naar de zoo of dieren tekenen. Pas als ik Fien had gezien, was ik weer echt thuis. Ik heb die functie als oudere broer trouwens altijd serieus genomen, misschien omdat ik zelf nooit een oudere broer of zus heb gehad. Ik nam mijn muziek mee en liet ze aan haar horen. Aan wie kon ik mijn smaak beter opdringen dan aan mijn beïnvloedbare jongere zus? (lacht)

“Later gaf ik haar weleens raad bij liefdeskwesties. ‘Dicht bij jezelf blijven. Als je het voelt, moet je ervoor gaan.’ Zulke generische dingen. (lacht) Toen haar eerste lief voor het eerst bij ons thuis kwam, waren de broers kritisch. Het zou me verbazen mochten we bedreigend hebben overgekomen, maar we lieten alleszins wel voelen dat we hem in het oog hielden.

“Hoe ouder we worden, hoe minder dat leeftijdsverschil voelbaar is. Ze is mijn kleine zus niet meer. Het kantelpunt kwam er toen we zowat gelijktijdig kinderen kregen. Heel die dynamiek die ons zo typeerde, kantelde om. Onze levens­fases overlapten en het verschil nivelleerde. We zaten plots in hetzelfde schuitje. Ik had haar liever nog wat langer als babysittende tante gezien, maar goed...

“Je zou denken dat we door dat leeftijdsverschil een minder hechte band hebben, maar volgens mij is het net omgekeerd. Net omdat we zoveel schelen, spelen er geen sentimenten van jaloezie of concurrentie. Bovendien hebben we allebei een introverte kant. Mochten er al onderhuidse frustraties zijn, dan zouden we die niet meteen benoemen − we zijn vermijdende types. Maar we zijn nog nooit, enfin dat denk ik toch, met wrevel uit elkaar gegaan.

“We komen allebei uit een lijn van angstige mensen, maar Fien heeft er altijd minder last van gehad. Ik heb het gevoel dat ik altijd veel onrustiger was, en nog altijd. Zij heeft meer vrede met het hier-en-nu. Qua smaak en interesses komen we wel heel duidelijk uit hetzelfde nest. Omdat we haar als kind zoveel ‘gevoederd’ hebben? Kan best. We hebben haar niet opgekweekt zoals de oudere broer in Franny en Zooey, het boek van Salinger, maar op een manier is ze toch ons proefkonijn geweest. Enige gelijkenis is niet helemaal uit de lucht gegrepen.” (lacht)

Bent: ‘Mijn broers en ik hebben haar niet opgekweekt, maar op een manier is Fien toch ons proefkonijn geweest.’ Beeld RV

FIEN

“Ik was 4 toen Bent thuis wegging. We hebben nooit die typische broer-zus­relatie gehad: ruziemaken om wie het bakje mocht bedienen, van die dingen. Maar ik ging wel al snel bij hem logeren. Vanaf mijn tiende, of misschien nog vroeger, nam ik mijn tandenborstel mee naar Gent, vanaf mijn veertiende ging ik uit op de Vlasmarkt. Bent was vaak mijn alibi. Soms schreef hij me zelfs een briefje als ik te laat was op school. Onze ouders lieten me veel vrijer dan hem. Ik was de jongste en een meisje, en toch mocht ik alles.

“Bent huurde een huis in de Keizer Karelstraat. Toen kon je nog een huis met vier verdiepingen huren voor een paar honderd euro − waan­zin. Ik sliep er in een leegstaande kamer. Soms werd ik wakker op een ontiegelijk vroeg uur, keek even naar Bents slapende hoofd en ging nog even liggen. Tegen de middag ging hij repeteren met Das Pop, en ik mocht mee. Ik moest me meer dan eens een paar uur bezighouden in een lege Eskimo­fabriek, maar ik vond dat zalig. Ik herinner me wel dat ik altijd megagestrest was als Bent een nieuw liedje liet horen. Ik wilde een goed klankbord zijn. Iets zinnigs zeggen, niet gewoon: ‘Ah ja, goed hè! Duimpje.’

“Das Pop was al een ding toen ik nog jonger was. Rond mijn zevende ging het plots hard. De eerste keer dat ik hen zag spelen, zat ik op de grond op Sint-Jacobs, tijdens de Gentse Feesten. Ik ben ermee opgegroeid. Ik heb zelfs ooit geposeerd voor de cover van een single. Raar vond ik het nooit, behalve dan die keer dat we, op het hoogtepunt van de Slimste mens-hysterie, samen op een voorpagina stonden: Bent Van Looy toont eindelijk zijn geliefde. Dat was, euh, iets minder. Haha. Ik weet niet wat het is om een broer of zus te hebben die ongeveer even oud is als ik, maar ik vind onze band minstens zo waardevol als die met mijn andere broers. Bent is altijd die oudere, schijnbaar rustige figuur geweest die me meenam naar toffe plekken.

Bent: ‘Ik weet niet of ze mijn vadergevoel heeft aangewakkerd, maar dankzij Fien was het alleszins niet zo’n shock toen ik zelf kinderen kreeg.’ Beeld Wouter Van Vooren

“Zijn angsten zijn inderdaad wel altijd heftiger geweest dan de mijne. Voor hij naar Parijs verhuisde, overheerste angst zijn leven. Hij was net 30 jaar en volop bezig met Das Pop, maar hij zat ook drie keer per week bij de huisarts met telkens een nieuwe klacht. Hij kwam daar nooit mee naar mij, maar ik heb wel heel sterk gevoeld dat die beslissing om naar Parijs te verhuizen hem ongelooflijk veel deugd heeft gedaan. Hij was opener en vrolijker. Misschien omdat hij de controle, die hij zo hard nastreefde, moest opgeven om zijn draai te kunnen vinden in een nieuwe omgeving.

“Ik ging vaak op bezoek. Hij woonde in een typisch Parijs gebouw met een binnenkoer en kassei­steentjes. Een scheefgezakt, maar prachtig huis, met luikjes voor de ramen. Het voelde alsof ik zelf een pied-à-terre had. Ik kon de stad op een andere manier beleven. Hij nam me zelfs mee naar Silencio, de club van David Lynch. Je raakt daar supermoeilijk binnen, maar niet als je er af toe optreedt. Toegegeven, toen was ik onder de indruk.

“Als ik twijfel, zoek ik Bent op. Zelfs babynamen heb ik hem voorgelegd. Als het moeilijk gaat, kunnen we terugvallen op elkaar. Na een pijnlijke break-up hebben we eens met twee een paar flessen wijn soldaat gemaakt. We vonden nog net de weg naar ons bed. Maar we zullen zelden ellenlange gesprekken voeren. Onze moeder heeft ons dat zo geleerd: hoe korter, hoe beter. Ik denk dat we het bedoelen als een vorm van beleefdheid. De ander niet te lang storen. Als er een moeilijk moment is, komen we samen, overleggen we, maar daarna verdwijnen we ook weer graag in ons eigen wereldje.”