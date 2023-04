Ben Affleck scoort driepunter met ‘AIR’ ★★★★☆

Fans van Michael Jordan die per se hun idool willen zien, reppen zich best niet naar de cinemazaal. In AIR ziet u hoogstens een glimp van de beste basketbalspeler ooit, hier gespeeld door Damian Young. Een paar keer van achteren, een vlugge handdruk, wat shots vanuit de verte en enkele archiefbeelden. Een gewaagde keuze in een film over Nike en Michael Jordan, maar wel eentje die goed uitdraait en toelaat de focus te leggen op de personen om wie het echt draait.

We kunnen het ons vandaag moeilijk voorstellen, maar begin jaren tachtig was Nike lang niet het bedrijf en merk dat het vandaag is. Goed in loopschoenen, maar in andere sporten was Nike de underdog. Ook in het basketbal, waar Adidas en Converse met de beste spelers gingen lopen. Voor Nike was het telkens hopen dat wat mindere spelers toch met hun schoenen wilden spelen. AIR zoomt in op die periode, waar het opheffen van de basketbalafdeling zelfs een optie was.

Dat het niet zover kwam, is mede te danken aan Sonny Vaccaro, hier gespeeld door een in zijn sas zijnde Matt Damon. Vaccaro was een basketfreak die alle ins en outs van het spelletje kende en door Nike was binnengehaald om de basketafdeling nieuw leven in te blazen. Bij de jaarlijkse onderhandelingen over welke spelers men zou proberen binnen te halen, koos Vaccaro voor de radicale optie. De 250.000 dollar wou hij niet verdelen over drie mindere spelers, maar alles op één speler inzetten: Michael Jordan. Alleen had die al zijn zinnen op Adidas gezet.

Scherpe dialogen

De afloop van die gok is bekend; de deal tussen Jordan en Nike is nog altijd goed voor jaarlijks enkele miljarden dollars. Maar Ben Affleck slaagt erin om er een meer dan onderhoudende film van te maken, met dank aan de vaak scherpe dialogen en de prima cast.

Damon speelt de optimistische, energieke en wat naïeve basketman die de tegenstand van een cynische marketeer (Jason Bateman) overwint en ook de flamboyante Nike-baas Phil Knight meekrijgt. Een dankbaar personage dat heerlijk, wat over the top gespeeld wordt door Affleck zelf. Al is het uiteindelijk Viola Davis, als de moeder van Michael Jordan, die met alle credits gaat lopen als ze de onderhandelingen een beslissende wending geeft en haar zoon geeft waar hij op recht heeft.

AIR blijft in se een typische film over de underdog die het toch weet te maken, een film ook over een hyperkapitalistische wereld waarin miljarden dollars omgaan. Maar de film toont ook dat enkele gedreven personen nog altijd het verschil kunnen maken. En dan deed Michael Jordan nog niet mee.

Vanaf morgen in de bioscoop.