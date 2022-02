‘Belle en het Beest’ in het socialemediatijdperk

De introverte Suzu wordt door haar beste vriendin vergeleken met “de donkere kant van de maan”: ze is totaal onzichtbaar, zowel op school als thuis. De reden ontdekken we in een pijnlijke flashbackscène: toen Suzu klein was, verdronk haar moeder terwijl ze een meisje uit een kolkende rivier probeerde te redden. Intussen is Suzu zeventien, en rouwt ze in stilte verder. Letterlijk: het verdriet deed haar zoetgevooisde zangstem stokken.

Dat verandert wanneer Suzu toegang krijgt tot U, een volledig immersief metaversum met meer dan vijf miljard gebruikers – de natte toekomstdroom van Mark Zuckerberg, door de Japanse regisseur Mamoru Hosoda (Mirai) duizelingwekkend vormgegeven als een eindeloze cyberpunkstad waar wolkenkrabbers uit de hemel naar beneden groeien.

Suzu wordt er herboren als Belle, een goddelijke verschijning die al snel miljoenen fans aantrekt met haar betoverende sirenenzang. Maar haar eerste virtuele megaconcert wordt brutaal verstoord door het Beest, een briesende draak met een kort lontje. De inwoners van U zetten een heksenjacht op, maar Belle herkent in het Beest een zielsgenoot, die net als zij verteerd wordt door verdriet.

Sociale media

Oplettende sprookjesliefhebbers hebben het al lang in de smiezen: Belle is een Japanse bewerking van Belle en het Beest. Maar dan wel eentje die expliciet in het heden (en de toekomst) verankerd is. Internet en sociale media staan centraal: hoe ze de meest giftige neigingen in de mens aanwakkeren, maar ook de kans bieden om onze pijn met anderen te delen, en dus te verzachten.

Naast Belle en het Beest schoten ook films als Inside Out, The Matrix en zowaar Ben X door ons hoofd terwijl we naar Belle keken. Om maar te zeggen dat Hosoda wel erg veel verschillende richtingen uit wil. Bij momenten verzandt zijn film in een bizarre kakofonie, en vooral iets na het midden begint de lijm die het geheel bij elkaar houdt even te lossen. Toch blijf je met open mond naar de flitsende animatie kijken, en de futuristische powerballads op de soundtrack – denk: Within Temptation uit de toekomst – prutsen met je traanklieren.

Belle is een desoriënterende, soms chaotische rit die je uiteindelijk lichtjes verdwaasd maar voldaan afzet bij een logische, ontroerende eindbestemming.

‘Belle’ speelt vanaf 16/02 in de bioscoop.