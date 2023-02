Belgische revelatie Joely Mbundu (18) is European Shooting Star op Berlinale: ‘Toen Cate Blanchett me kwam knuffelen, kon ik niet geloven wat er gebeurde’

Op het filmfestival van Berlijn schittert de Belgische actrice Joely Mbundu (18) als een van de tien European Shooting Stars. Wie is deze energieke jonge belofte, die vorig jaar ontdekt werd door de broers Dardenne?

Joely Mbundu is de toekomst. Dat vond niet alleen de verzamelde pers op het filmfestival van Cannes, waar de 18-jarige Brusselse actrice in de nieuwe Dardennes-film Tori et Lokita schitterde als een Kameroens tienermeisje zonder papieren. Dat vindt ook de Franse Académie des Césars, die Mbundu eind vorig jaar bombardeerde tot een van de revelaties van het jaar. En dat vindt men nu ook op het filmfestival van Berlijn, waar onze landgenote geselecteerd werd als een van de tien European Shooting Stars. In die hoedanigheid zal ze in Berlijn met het nodige lawaai worden voorgesteld aan pers, publiek en – het belangrijkste van al – aan casting directors uit de hele wereld. Een dankbare springplank, zo bewijzen de carrières van voormalige Shooting Stars als Carey Mulligan, Riz Ahmed, Alicia Vikander en Daniel Brühl.

Wanneer we Mbundu – die in Tori et Lokita Frans spreekt, maar vlot tweetalig is – virtueel ontmoeten, maakt ze nog even een tussenstop in Parijs, de stad waar ze geboren werd, maar die ze op haar derde verruilde voor Brussel. Ze is in de Franse hoofdstad op uitnodiging van modemerk Chanel, dat haar zal voorzien van glamoureuze outfits voor de rode loper in Berlijn. “Keicool”, lacht Mbundu met een stralende glimlach die het hele gesprek lang op haar gezicht zal blijven. “Tegelijk is het heel raar, want toen ik op de lagere school een spreekbeurt moest geven over wie me inspireerde, koos ik samen met mijn mama voor Chanel... En nu werk ik met dat merk samen. Ik kan het nog altijd niet geloven.”

De harde realiteit van het vluchtelingenleven brengt Tori (Pablo Schils) en Lokita (Joely Mbundu) tot elkaar in ‘Tori et Lokita’ van de broers Dardenne. Beeld Christine Plenus

Sinds Mbundu in Tori et Lokita speelde, overkwamen haar al wel meer ongelooflijke dingen. Zoals die keer toen ze op het filmfestival van Telluride in een panel met Barry Jenkins, Léa Seydoux en Michelle Yeoh mocht zetelen, en ze vlak daarvoor werd aangesproken door een van haar grote voorbeelden. “Plots kwam er een rijzige vrouw met een enorme présence op me afgestapt. Ze pakte mijn hand vast en zei: ‘Hi, I’m Cate.’ Dat was dus Cate Blanchett! Ze kwam me vertellen dat ze al zoveel over Tori et Lokita had gelezen, en was superlief voor mij. Toen we weer afscheid namen, gaf ze me een knuffel en zei: ‘Ik hoop dat ik op een dag met jou kan samenwerken.’ Aan de buitenkant bleef ik chill, maar vanbinnen schreeuwde ik: ‘Wat is hier aan het gebeuren?!’” (lacht)

Cringy mails

Nauwelijks vier jaar geleden begon Mbundu met acteren. “Femi Kidjo, een vriendin van een vriend van me, zocht heel dringend acteurs voor haar kortfilm. Ik heb toen in een opwelling mijn hulp aangeboden. Veertien was ik. Die kortfilm was een heel fijne ervaring. Sindsdien wist ik dat ik actrice wilde worden. Ik heb het niet aan mijn familie verteld, omdat ik van niemand wilde horen dat het onmogelijk was. (lacht) Ik heb toen een stappenplan opgesteld, en heb drie jaar lang mails zitten schrijven naar allerlei casting directors en agencies, zelfs tot in de VS. Heel cringe om die nu te herlezen.” (lacht)

Hoe vastberaden Mbundu ook was om het te maken, één ding maakte haar onzeker: “In Europese films zie je nog veel te weinig vrouwen van kleur die hoofdrollen spelen. Daardoor twijfelde ik soms of het me wel zou lukken. Zouden mensen de deur wel voor me openen, zodat ik de kans zou krijgen om te tonen wie ik ben en wat ik kan?”

Beeld uit ‘Tori et Lokita’ (2022) van de gebroeders Dardenne. Beeld Filmfestival Cannes

Die deur zwaaide plots wagenwijd open toen de broers Dardenne haar op een open casting uitkozen voor de hoofdrol in Tori et Lokita. “Het was mijn allereerste casting ooit, en ik was voorbereid op een ‘nee’. Maar ik mocht telkens terugkomen, en na de derde castingsessie kreeg ik de rol... Ik ben de broers enorm dankbaar: zij keken echt naar mij voor wie ik ben. Ze zagen dat ik een waarde had, en moedigden me constant aan. Ik voelde een totaal vertrouwen, waardoor ik op de set zonder stress kon acteren.”

Acteren is zijn

De opnames van Tori et Lokita waren ook een geweldige leerschool voor Mbundu. “Ik leerde er vooral dat acteren niet gewoon acteren is, maar zijn. Ik leerde Lokita beschouwen als iemand die echt bestaat, een persoon op zich. Als ik maar lang en diep genoeg in de spiegel keek, kon ik echt in Lokita’s ogen kijken. Maar als ik na een opnamedag van de set wegging, kon ik Lokita daar ook gewoon achterlaten. Het was voor mij heel simpel: Lokita had cornrows – een zeer kort, gevlochten kapsel. Als ik die zag, dan was ik Lokita. Maar vanaf dat ik mijn pruik opzette om naar huis te gaan, dan sprak je weer gewoon met Joely.”

Beeld Tina Herbots

De term ‘Shooting Star’ is in feite vreemd gekozen: een vallende ster schijnt heel kort heel fel, om vervolgens op te branden en uit te doven. Dat is Mbundu niet van plan. Al weet ze ook niet hoe haar toekomst er precies zal uitzien. “Ik zou graag een beetje van alles willen aanraken, en niet in stereotypes en clichés vervallen. Met Tori et Lokita heb ik nu een migrantenfilm gedaan, en dat kan nog wel gebeuren als het verhaal de moeite is, maar ik wil ook niet eindigen met twintig migrantenfilms.”

“Ik probeer in het algemeen niet te veel van de toekomst te verwachten – ik wil vooral honderd procent in het moment leven. Maar ik zou het wel mooi vinden als ik op een dag iets heel groots zou kunnen verwezenlijken, en dan kon zeggen: ‘Broers Dardenne, dit is voor jullie, want jullie waren de eersten die werkelijk naar mij hebben gekeken.’”