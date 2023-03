Belgische regisseur Tim Mielants werkt samen met Cillian Murphy, Ben Affleck en Matt Damon aan nieuwe film

Small Things Like These is een adaptatie van het gelijknamige boek van Claire Keegan. Het verhaal speelt zich af tijdens kerstmis in 1985. Een toegewijde vader (gespeeld door Murphy) ontrafelt de geheimen van een stadsklooster en wordt geconfronteerd met enkele schokkende waarheden over zijn eigen leven. De opnames vinden plaats in Ierland. Naast Cillian Murphy (Peaky Blinders, Oppenheimer) worden de hoofdrollen vertolkt door Emily Watson (Chernobyl) en Ciarán Hinds (Belfast, Harry Potter and the Deathly Hallows). Het scenario wordt dan weer verzorgd door Enda Walsh. Het productiehuis Artists Equity van Ben Affleck en Matt Damon cofinanciert het project.

Mielants werkte in het verleden al samen met Murphy aan de succesvolle serie Peaky Blinders, dat in 2018 de BAFTA naar huis mocht nemen voor ‘Beste Britse Drama’. De Belgische regisseur is verder ook bekend van zijn regiewerk bij Legion en The Terror. Hij werd ook de hoofdregisseur van de BBC-reeks The Reponder. In ons land debuteerde hij in 2019 met De Patrick, waarin Kevin Janssens de hoofdrol vertolkte.