Belgische kunstenaar filmt wereldwijd spelende kinderen: ‘Angst voor publieke ruimte groeide de laatste jaren alleen maar’

Van het Belgische paviljoen op de Biënnale van Venetië naar de zalen van Wiels. Tentoonstelling The Nature of the Game brengt de kinderspelen van een van de grootste Belgische kunstenaars Francis Alÿs opnieuw naar Brussel. Er schuilt veel meer achter zo een spel dan je denkt, stelt die.

Francis Alÿs heeft het niet zo begrepen op interviews. Meestal blokt hij ze af, of maakt hij het heel kort. Toch lijkt er weinig weerstand te zijn bij de kunstenaar als hij tamelijk ontspannen met een koffietje voor ons komt neerzitten. Weliswaar met zijn rechterhand en filmmaker Rafael Ortega aan zijn zijde, die hem af en toe met gespreksmateriaal bijspringt. “Het is niet dat ik niet graag praat. Mijn beelden zeggen gewoon veel meer dan mijn woorden.”

Alÿs, druk in de weer met de opbouw van de expo, is van de directe aanpak. Voor we het weten zit het gesprek kniediep in zijn passieproject dat vandaag de hoofdrol speelt in de tentoonstelling The Nature of the Game in Wiels, in Vorst. Het is een verlengstuk van wat hij vorig jaar liet zien in Venetië op de Biënnale, toen hij er het Belgisch Paviljoen vulde met zijn intussen geroemde video’s van spelende kinderen.

Francis Alÿs: 'Het wordt steeds moeilijker om kinderen te vinden die in de publieke ruimte aan het spelen.' Beeld Louise Stigsgaard

Berg verzetten

De kinderspelen hebben een centrale plaats verworven in het werk van de kunstenaar. Alÿs, wereldvermaard om zijn When Faith Moves Mountains, een performance waarbij hij letterlijk een berg verzette, filmt sinds 1999 spelende kinderen op openbare plaatsen. In Mexico, waar hij al bijna veertig jaar woont, maar ook tijdens zijn vele reizen en trektochten.

Zijn reeks Children’s Games telt intussen een veertigtal films, waarvan er vandaag achttien te zien zijn in Wiels. Ze registreren zowel culturele tradities als spontane handelingen van kinderen op straat. In conflictzones, industrielanden, in het oosten of het westen, overal waar Alÿs wordt uitgenodigd onderzoekt hij de wijze waarop kinderen er op publieke plaatsen hun spel aanvatten. Ze stellen hem in staat de cultuur van het land beter te begrijpen, zelfs als dat op plaatsen is waar die erg moeilijk te begrijpen valt.

“Hoe kinderen er spelen, zegt iets over de staat van dat land”, stelt de kunstenaar. “Terwijl volwassenen spraak gebruiken, spelen kinderen om de realiteit in zich op te nemen. Hun spelletjes imiteren, bespotten of tarten de regels van de volwassen maatschappij die hen omringt.

“Kinderen in welvaartslanden die vaak geconfronteerd worden met smartphones, zijn zich zo erg bewust van hun zelfbeeld, wat ze ook uiten voor de camera. Op andere plekken zie je dat kinderen louter gefocust zijn op de beperkte middelen die ze hebben. Zoals het kind dat een kolossale band op een heuvel duwt in de Democratische Republiek Congo, er inspringt en al koprollend terugkeert, niet wetende wat op hem afkomt. In conflictgebieden merk je dan weer dat kinderen de oorlogsrealiteit vertalen in hun spel.

Een Congolese jongen rolt in een versleten band de heuvel af. Beeld Copyright Francis Alys

“In Oekraïne, waar mijn laatste project plaatsvond, filmde ik zo het spel ‘wachtwoord’, waarbij jongetjes niet ver van de frontlinie auto’s staande houden en hen spelenderwijs vragen om het wachtwoord ‘palyanitsya’, de naam van een traditioneel Oekraïens brood dat Russen niet kunnen uitspreken.”

Hoe heb je die tijd in Oekraïne ervaren?

Alÿs: “Vooral als een boeiende tijd. Mensen daar waren oprecht opgelucht dat we er spelende kinderen kwamen filmen en geen lijken. Sommigen werden erg emotioneel, voor hen was het een welkome afwisseling van wat er zich kilometers verder plaatsvond. Voor een keer draaide het camerawerk rond iets wat hen vreugde bracht en geen verdriet. Ze brachten ons zelfs cadeautjes zoals sjaals en lekkernijen.

“Iemand vroeg me nadien wel of ik nooit schrik heb gehad toen ik vlak bij de frontlinie ging filmen. Dat was niet het geval. Mijn enige angst daar was dat ik het spel van de kinderen niet deftig in beeld zou kunnen brengen. Het was er enorm chaotisch en alles liep er op erg onvoorspelbare wijze. Je moet binnen een bepaalde tijdslimiet vastleggen waar de kinderen mee bezig zijn en daarin empathie creëren voor hun spel. Op die manier word je een participant en hoor je erbij. Steeds weer moeten we pijlsnel leren hoe alles in elkaar steekt, ons aanpassen en vlug schakelen om alles te kunnen vastleggen. Telkens blijft het een uitdaging om dat te doen. Dat is ook het mooie eraan.”

Het spel roept gemengde gevoelens op. Dat de kinderen zo een manier van spelen uitvinden is ook tekenend, niet?

Alÿs: “De kinderen tonen in het spel ook hun solidariteit met de militairen die op en af het front rijden. Door met hen in dialoog te gaan en hen te betrekken bij hun spel, worden ze zelf ook deel van wat er rond hen gebeurt. Het is hun manier om de oorlog een plaats te geven, of toch vooral om er grip op te krijgen. Het zijn ook die militairen die het vaakst stoppen om mee te spelen met het spelletje, ze maken grapjes en delen badges en koekjes uit. Wellicht zijn er heel wat onder hen zelf vader.”

Jullie zijn al sinds 1999 met dit project bezig. Is er veel veranderd met onze spelende kinderen in die tijdspanne?

Ortega: “Het wordt vooral steeds moeilijker om kinderen te vinden die in de publieke ruimte aan het spelen zijn. Je zou denken dat dat een louter westers fenomeen is, maar het is universeel. Ik groeide op in Mexico en het is er zeker niet anders dan hier in Europa. Over de jaren heen zagen we er een grote evolutie in.”

Alÿs: “Ik ben natuurlijk geen socioloog of antropoloog, maar het is algemeen geweten dat ouders, inclusief mezelf, vandaag veel meer geïnformeerd zijn over de gevaren van je kind te laten buitenspelen. We leven sowieso al in een industrie van angst. De angst voor de publieke ruimte is de laatste jaren alleen maar gegroeid. Ik vel er geen oordeel over. Of dat beter of slechter is dan vroeger, laat ik in het midden. Ik weet alleen dat we op vele vlakken op een scharniermoment leven. Een die het ook waard is te registreren.”

Ortega: “We beseffen vooral dat wat voor ons als kind vroeger doodnormaal was vandaag absoluut geen evidentie meer is. Wat voor ons belangrijk was in onze kindertijd, is dat niet noodzakelijk meer voor onze kinderen. Ook blijft er een verschil tussen kinderen die in stedelijke context zijn opgegroeid en kinderen op het platteland. Francis en ik hebben een volledig andere kindertijd gehad, waarbij ik veel meer op straat speelde dan hij. Toch vonden we elkaar in de manier waarop we onze eigen kinderen opvoedden. Wellicht omdat de tijdsgeest zo veranderd is.”

Een meisje huppelt de straat over in Hongkong. Beeld Copyright Francis Alys

Spelen kinderen vandaag dan minder dan vroeger?

Alÿs: “Op microniveau misschien minder. Maar op grote schaal bekeken zou ik vooral denken dat ze anders zijn gaan spelen dan vroeger. Ze hebben een andere benadering tot het concept ervan, en dat heeft ook zijn eigen verstrekkende gevolgen. Sommige spelen die we vastlegden op film, zijn erg oud.

“In DR Congo filmde ik een mancala-­spel, een strategisch spel met gaten en kleine steentjes dat op schaken lijkt. Het spel vond zijn origine ongeveer vierduizend jaar geleden in Centraal-Afrika en werd van generatie op generatie overgedragen. Toen ik er vorig jaar werd uitgenodigd op de Biënnale van Lubumbashi, ging ik in de naburige dorpen op zoek naar het spel. Het viel ons op dat het helemaal niet moeilijk was om volwassenen te vinden die de spelregels kenden, maar de kinderen kenden het niet meer. Dat zo’n spel duizenden jaren is meegegaan en vandaag in één generatie tijd verloren dreigt te gaan, is tekenend.”

Is dat ook de drijfveer om te blijven filmen?

Alÿs: “Een kinderspel is en blijft waanzinnig fascinerend, omdat er veel meer achter schuilt dan je denkt. En dat begint al bij de basisstructuur ervan. Opvallend is dat er per filmpje steevast enkele protagonisten optreden. Ook al proberen we zo breed mogelijk te filmen en steeds alle kinderen in beeld te brengen, er zullen er altijd zijn die vaker op de voorgrond komen. Wat we soms niet altijd vatten in onze filmpjes, maar wat wel elke keer gebeurt, is dat er een moment komt in het spel waarin er nieuwe regels ontstaan. Net zoals er een moment komt waarop de hele groep zich gaat aanpassen aan die regels.”

Ortega: “Zoals een variant van tikkertje die Francis filmde tijdens de pandemie in Malinalco in Mexico, getiteld ‘Besmettelijk’. Door de komst van het virus had het tikspel een extra dimensie gekregen. Daarbovenop moesten er toen mondmaskers gedragen worden. Eén kind, de tikker, werd in het spel drager van het virus. Kinderen die getikt of besmet werden, kregen een rood mondmasker aangemeten en werden zelf ook besmettelijk. Het spel ging door tot er één kind overbleef, die dan ‘overlever!’ riep. Dat kwam binnen in tijden van oversterfte.”

Alÿs: “Maar traumaverwerking kan ook door te gaan verbeelden wat had kunnen zijn. In de expo worden de kinderspelen tegenover The Silence of Ani geplaatst. Die film uit 2015 volgt kinderen die verstoppertje spelen in de ruïnes van een verlaten Armeense stad in Turkije. Met lokfluitjes die vogelgeluiden imiteren wekken de kinderen de illusie dat deze stad weer tot leven komt. Ook dat is een manier van coping waar we als volwassenen lang niet altijd bij stilstaan.”

The Nature of the Game loopt nog tot 7/1 in Wiels.