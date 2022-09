Belgisch Congo gezien door een telkens andere bril: expo ‘Recaptioning Congo’ confronteert foto’s van kolonialen met die van Congolezen

Recaptioning Congo is een onthullende tentoonstelling over de turbulente geschiedenis van fotografie in het koloniale Congo, die de enorme verschillen tussen de Europese en Afrikaanse blik blootlegt.

De titel van de expo verwijst naar het Engelse caption oftewel het onderschrift dat een foto vergezelt. Deze vormt vaak een soort handleiding voor hoe je een foto of een bepaald onderwerp moet bekijken. In het geval van de koloniale beelden die uit Afrika kwamen en die bedoeld waren voor een publiek dat veraf woonde, waren die paar woorden op de achterkant van een afdruk of op een ansichtkaart vaak de enige informatie die ze aangereikt kregen. Ze zijn dan ook zowel onthullend als bepalend voor de blik waarmee er naar het land en haar mensen gekeken werd.

In Belgisch Congo was dit misschien nog meer het geval dan bij andere Europese koloniale machten. Curatrice Sandrine Colard legt uit: “Slechts weinig Belgen verhuisden naar Congo: zelfs op het hoogtepunt eind jaren 50 ging het nog altijd maar om 1 procent van de Belgische bevolking. Fotografie werd daarom door het koloniale bestuur welbewust ingezet om de publieke opinie te beïnvloeden en mensen te lokken.”

Het feit dat het koloniale bestuur zo bewust bezig was met beeldvorming kwam ook doordat het juist fotografie was geweest die in de begindagen van de kolonie de gruweldaden onder Leopold II’s bewind had blootgelegd, in wat eenn van de eerste voorbeelden was van hoe je met foto’s schendingen van de mensenrechten kunt aankaarten. Vanaf dan hield het koloniale bestuur de teugels over zijn imago strak in de hand. Het ideale medium daarvoor was fotografie. Colard: “Foto’s hadden Belgisch Congo zijn kwalijke reputatie gegeven, en dus was er geen betere strategie denkbaar dan datzelfde medium te gaan recupereren en tot bondgenoot te maken.”

Spiegelbeeld van België

Het populaire koloniale magazine Illustration Congolaise vormt daar een goed voorbeeld van. Het was eropuit om het Belgische publiek te overtuigen dat de kolonie een moderne en uitnodigende plek aan het worden was. Colard: “Congo werd consequent als een soort spiegelbeeld van België voorgesteld, zodat een verhuis naar Congo niet zozeer een ervaring van vervreemding, maar een feest van herkenning zou zijn.” Er werden foto’s getoond van Congolese fabrieken die vervolgens vergeleken werden met het industriële Luik, een stukje bosrijke natuur werd ‘de Ardennen van de Congo’ genoemd. Congo werd, aan de hand van kiekjes van spelende kinderen, vrome kerkgangers en ietwat bevreemdende beelden van sinterklaasvieringen, voorgesteld als een plek waar je een mooi, bourgeois bestaan kon opbouwen met de hele familie.

Voor zover er Congolezen op deze foto’s figureerden, werden zij zeer eenzijdig neergezet. Colard: “Meestal werden ze geportretteerd als zijnde onbeschaafd, en wanneer ze er wel ‘beschaafd’ uitzagen voor een Europees publiek, werden ze uitgelachen, alsof ze de Europeanen probeerden na te doen’.” Een kwalijk voorbeeld van die ‘gekleurde’ blik is een foto van vier lachende Congolese kinderen met als bijschrift: “De n*** houdt ervan dat men zijn foto neemt, maar je herkent er weinig Lilian Harvey of Ramon Novarro in (twee populaire acteurs uit die tijd, red.).” Waarmee ze in weinig bedekte termen lelijk genoemd werden.

De Congolese fotograaf Jean Depara portretteerde een inwoonster van Leopoldstad voor de Afro Negro Night Club in 1960. Beeld Estate DEPARA, courtesy of Magnin-A Gallery

De vele propagandistische beelden staan in schril contrast met de foto’s die gemaakt werden door Afrikaanse fotografen, zoals H.A. Shanu of Antoine Freitas. Op hun foto’s zien we elegante Congolezen, waardig, op hun paasbest. Ook de foto’s die Jean Depara vanaf de jaren 50 maakte zijn prachtig. Het zijn beelden uit de zwarte wijken van Kinshasa (voor de Congolese onafhankelijkheid nog Leopoldstad genaamd) met daarop trotse, levenslustige Congolezen. Van de verschillende foto’s van Congolezen in de uitgaansbuurten tot de zogeheten ‘Bills’: als cowboy verklede Congolezen. Colard: “Ze namen de Amerikaanse cowboy Buffalo Bill als model, in een demonstratie van mannelijkheid en verzet, heel anders dan de dociele zwarte die God en de witte man vreest.”

Dubbel zelfbewustzijn

Door de beelden van Afrikaanse fotografen die in dezelfde koloniale tijden werkten te tonen, wil de expo blootleggen hoe eenzijdig en paternalistisch de koloniale blik wel was. Maar omdat het de blik van de machthebbers was, was hij wel bepalend voor hoe de wereld hen, én de Congolees zichzelf, bekeek.

Colard: “Zwarte mensen of gekoloniseerde mensen in het algemeen zijn het gewoon om zichzelf te bekijken door de ogen van anderen. Dat is wat mensenrechtenactivist William Du Bois het ‘dubbele zelfbewustzijn’ van zwarten in racistische en gekoloniseerde samenlevingen noemde. Je wordt voortdurend geconfronteerd met iemand anders’ beeld van jou, en alleen als een terzijde of achterafje is er enige plaats voor je eigen zelfbeeld of representatie.”

Op het eind van Recaptioning Congo is er een sectie waarin de oorspronkelijke onderschriften bij een ‘koloniale’ foto letterlijk worden herschreven door hedendaagse Congolezen die een link met de foto in kwestie hebben. Recaptioning dus in de zin van ‘van een nieuw onderschrift voorzien’, maar ook in de oorspronkelijke betekenis van ‘het geweldloos terugnemen van zijn of haar rechtmatige bezit’. Op deze manier wordt de Congolezen het fundamenteel recht op zelfbepaling teruggegeven dat hen was ontnomen.

Recaptioning Congo, FOMU Antwerpen, vanaf 16 september