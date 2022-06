Nieuws Cinema

Belg Ruben Impens mag mee stemmen voor Oscar-winnaars

Rubens Impens mag meestemmen voor de Oscars. Beeld Johan Jacobs

Ruben Impens, de chef fotografie van films als The Broken Circle Breakdown en Gouden Palm-winnaar Titane, heeft een uitnodiging gekregen om lid te worden van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS). Dat is de organisatie die jaarlijks de Oscars uitreikt. Impens is één van de 397 mensen uit de filmsector die een uitnodiging kregen en vanaf volgend jaar dus in principe kunnen meestemmen voor de Oscars.