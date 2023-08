Bekijk ‘Ladies First’ niet alleen voor de muziek, maar ook om iets op te steken over de besognes die vrouwen van kleur tergen

“De bijdragen van zwarte vrouwen aan de hiphop worden meestal beschouwd als vluchtige momenten, als toevalstreffers, en dan verdwijnen ze weer”, zegt de academica Joan Morgan. “Niet als onderdeel van de uitmuntendheid die mensen associeren met een cultuur die vijftig jaar bestaat.”

De vierdelige documentaire Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop voert wel meer eloquente getuigen op die de hiphopcultuur vakkundig dissecteren en analyseren om een licht te werpen op de rol die de vrouw er speelt. En op de tergende discriminatie die ze er ondervond.

Zoals Drew Dixon, een haast iconische figuur in de hiphopindustrie die in de jaren negentig meehielp aan het succes van Lauryn Hill en Whitney Houston en mee verantwoordelijk was voor de totstandkoming van rap-evergreen ‘I’ll Be There for You’ van Method Man en Mary J. Blige. Als een van de weinige zwarte vrouwelijke A&R’s (artist & repertoire, verantwoordelijk voor scouting en begeleiding) zag ze het belang van invloedrijke vrouwen in de muziekindustrie niet zelden ondergesneeuwd door de misogynie van hun mannelijke collega’s.

“Het probleem met genderdiscriminatie als vrouw is dat het onzichtbaar is”, klinkt het. “Het is een geurloos, giftig gas dat we allemaal vanaf het begin inhaleerden. Je merkt het niet, want wie ziet de lucht? Je ademt het in, je accepteert het en je weet niet dat het je verstikt.”

Ladies First, genoemd naar de popklassieker van Queen Latifah en Monie Love, draait in de meeste gevallen over empowerment. Immers: als vrouwen de microfoon overnemen, “they’re taking away the power of the dick”, zo klinkt het.

Bij coryfeeën zoals Latifah, MC Lyte, Bahamadia, Da Brat, Roxanne Shante, Remy Ma en Sha-Rock ontvouwt zich de fantastische geschiedenis van hoe vrouwen zich naar de hoogste echelons binnen de hiphopcultuur wisten te klimmen. Hedendaagse queens zoals Latto, Tierra Whack, Rapsody en Coi Leray belichten het tragische feit dat zij ondanks die overwinningen nog dagelijks moeten strijden tegen seksisme, racisme en andere uitwasemingen van een toxisch-machistische muziekindustrie.

Bekijk deze docureeks niet alleen voor de fenomenale muziek, maar ook om iets op te steken over de specifieke besognes die vrouwen van kleur tergen. Over hoe de hardvochtige buitenwereld naar zwarte vrouwen kijkt die om welke reden ook in de gevangenis hebben gezeten. Hoe witte culture vultures het hiphoperfgoed bezoedelen. Hoe de talrijke queer vrouwen in de hiphop onversaagd hun realiteit doordrukken in een conservatieve showbizzwereld. Hoe zwangere rappers worden geframed door een hysterische mainstreammedia.

Ladies First is een lofzang voor vrouwelijke rappers, jazeker. Onderhuids siddert het hallucinante onrecht dat hun triomf ei zo na saboteerde.

Ladies First: A story of Women in Hip-Hop is te zien op Netflix.