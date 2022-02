▶ Bekijk hier de langverwachte trailer van de zesde en laatste ‘Jurassic Park’-film

Verwacht werd dat de trailer komende zondag zou worden uitgebracht tijdens de pauze van de Super Bowl, maar Universal Pictures besliste dus anders.

‘Jurassic World: Dominion’ pikt in op het einde van zijn voorganger ‘Fallen Kingdom’, toen een aantal dinosaurussen uit hun gevangenschap in de VS ontsnapten en het duidelijk werd dat mens en dier opnieuw zouden moeten gaan leren samenleven.

‘Dominion’ is het derde en laatste deel in de moderne reeks ‘Jurassic Park’-films, na ‘Jurassic World’ uit 2015 en ‘Fallen Kingdom’ uit 2018. Net als bij ‘Jurassic World’ neemt Colin Trevorrow de regie voor zijn rekening. De eerste film in de originele reeks, ‘Jurassic Park’ van de hand van Steven Spielberg, verscheen in 1993, gevolgd door ‘The Lost World’ in 1997 en ‘Jurassic Park III’ in 2001.

Deze zesde film brengt als ultiem slot van de hele franchise de hoofdrolspelers uit beide reeksen opnieuw bij elkaar. Chris Pratt in de rol van Owen Grady en Bryce Dallas Howard in de rol van Claire Dearing krijgen dus het gezelschap van Sam Neill en Laura Dern, die voor het eerst sinds 2001 opnieuw in de huid van respectievelijk Alan Grant en Ellie Sattler kruipen. Ook Jeff Goldblum is opnieuw van de partij, nadat zijn personage Ian Malcolm al opnieuw meedeed in ‘Fallen Kingdom’.