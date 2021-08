Bekende Japanse pompoensculptuur geveld door tropische storm

Het personeel van de Benesse Art Site brengt het kunstwerk normaal gezien in veiligheid wanneer er slecht weer op komst is, maar het weer verslechterde sneller dan gedacht. Veel kleine stukjes gingen in zee verloren, maar drie grote stukken konden opgevist worden. De kunstsite nam contact op met Kusama’s studio om te bekijken of ze het werk kunnen herstellen en terug kunnen zetten, schrijft The Guardian.

De pompoen, die veel toeristen trok, is een van Kusama’s bekendste werken. Het kunstwerk draagt de kenmerkende polkadotten die Kusama’s werk zo typeren. Om het werk te kunnen herstellen, is input van de 92-jarige Yayoi Kusama vereist. De artieste verblijft al sinds de jaren zeventig in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Werk van Kasuma is op verschillende plaatsen in de wereld tentoongesteld, zoals in het Tate Modern in London.