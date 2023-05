Bekende fans over hun liefde voor het Eurovisiesongfestival: ‘Samen kijken en commentaar geven, zo fijn’

Onder het toeziend oog van miljoenen kijkers vindt deze week opnieuw de grootste liedjeswedstrijd ter wereld plaats. Van waanzinnige acts tot onverwachte vriendschappen en de puntentelling: twee bekende fans vertellen waarom zij hun hart verloren aan het Eurovisiesongfestival.

Jonathan Hendrickx: ‘Makkelijker om met een slecht nummer en een goede act te scoren dan omgekeerd’

“Ik heb altijd veel van landen, kaarten en vlaggen gehouden”, vertelt Jonathan Hendrickx. Als postdoctoraal onderzoeker in journalistieke studies aan de universiteit van Wenen houdt hij zich doorgaans met ernstige materie bezig, maar het Eurovisiesongfestival biedt ieder jaar een welkome uitlaatklep. Het is een passie die hij overhoudt aan een uitstap tijdens zijn kindertijd. “In het zesde leerjaar konden we met onze klas de generale repetitie van het Junior Eurovisiesongfestival in Hasselt bijwonen. Daar is mijn voorliefde ontstaan. Nadien leende ik bibliotheekboeken over de geschiedenis van de wedstrijd uit en bekeek ik video’s op YouTube.”

Hendrickx houdt vooral van het competitieve aspect tussen de verschillende landen. Hij kijkt daarom niet enkel uit naar de acts, maar ook naar de puntentelling. “Dat is mijn favoriete deel van de show. Soms kijk ik met vrienden oude edities van het Eurovisiesongfestival terug. Dan slaan we de nummers over en kijken we meteen naar de puntentelling. Hoewel ik de uitslagen al ken, blijft het toch heel spannend om dat te volgen.” Op muzikaal vlak is niet elke inzending even kwalitatief, maar ieder jaar zijn er wel enkele nummers die Hendrickx erg goed vindt. Bovendien doen deelnemers er alles aan om ook op visueel vlak de aandacht van toeschouwers te trekken. “Het is makkelijker om met een slecht nummer en een goede act te scoren dan omgekeerd”, vindt hij.

Het Eurovisiesongfestival blijft een hobby voor Hendrickx, maar hij investeert er wel aardig wat tijd en energie in. Zo is hij co-auteur van een boek over de Belgische Songfestivalgeschiedenis en is hij hoofdredacteur van songfestival.be, een fanwebsite die hij met vrienden oprichtte. In die hoedanigheid kon hij al verschillende edities van de wedstrijd live bijwonen, iets waar hij vele mooie herinneringen aan overhoudt. “Je kan vaak een band met artiesten opbouwen. Toen de Belgische inzending Sennek in 2018 in de halve finale strandde, moest ze nadien huilen. We hadden toen een mooi moment samen, het was fijn om die menselijkheid te zien.”

Hendrickx is deze week in Liverpool en zal daardoor ook de prestaties van de Belgische kandidaat Gustaph op de voet kunnen volgen. “Het zou me verbazen als hij geen plek in de finale kan bemachtigen, al denk ik dat ons land zaterdag tevreden moet zijn met een plek in de middenmoot.” De Zweedse ex-winnaar Loreen mag zich volgens Hendrickx klaarmaken om tijdens de finale een nieuwe trofee op te halen. “Finland scoort ook goed, maar ik vrees dat de inzending niet toegankelijk genoeg is.”

Beeld rv

Guy T’Sjoen: ‘Dankzij het Songfestival leerde ik fantastische mensen kennen’

Met een pasgeboren baby in huis is het voor professor endocrinologie Guy T’Sjoen onmogelijk om naar het Eurovisiesongfestival in Liverpool af te reizen, maar hij wil geen minuut van de televisie-uitzendingen missen. Net als bij Hendrickx ontstond zijn liefde voor de liedjeswedstrijd in zijn kindertijd. “Ik was zes jaar oud toen ik in 1976 voor het eerst keek en zag hoe de Britse groep Brotherhood of Man won. Het Songfestival werd in de jaren nadien een evenement dat we met familie volgden. We gaven dan samen commentaar op de acts, wat altijd heel fijn was”, vertelt T’Sjoen.

Als volwassene kijkt de professor niet langer met zijn familie naar de wedstrijd, maar met een groep vrienden die al even enthousiast is over het concept. “In 2006 woonden we voor het eerst de finale bij omdat we ervan overtuigd waren dat België met Je T’Adore van Kate Ryan zou winnen. Toen ons vliegtuig op de avond van de halve finale in Athene landde, hoorden we dat ze het niet gehaald had. Grappig genoeg namen we nadien dezelfde terugvlucht, zo hadden we haar toch nog gezien.” De Griekse kater was snel doorgespoeld en ondertussen woonde T’Sjoen de wedstrijd al een zestal keer live bij. Hij wijst er daarbij op dat de show op visueel en technisch vlak bijzonder sterk in elkaar zit. “Die technische elementen kunnen een heel simpel en middelmatig nummer naar een hoger niveau tillen. In de sterkste acts zit meestal een visueel wauw-moment. Denk maar aan de dancebreak en de flikkerende lichten tijdens SloMo, de Spaanse inzending van vorig jaar.”

T’Sjoen maakte al verschillende mooie momenten mee dankzij het Eurovisiesongfestival. Tijdens de editie in Tel Aviv zag hij superster Madonna aan het werk en kon hij beroemde ex-winnaars als Conchita Wurst en Dana International live horen. Toch is hij het meest dankbaar voor de mensen die door de spectaculaire wedstrijd op zijn pad kwamen. “Als je wat ouder bent, maak je minder snel nieuwe vrienden. Maar op het Songfestival leerde ik heel wat fantastische mensen kennen, onder wie mijn beste vriendin die nu ook de meter van mijn zoon is. Die gemeenschappelijke interesse brengt mensen samen.”

Een pronostiek maken is nooit evident, maar T’Sjoen verwacht dat Finland zaterdagavond goud binnenhaalt. “Ik denk trouwens dat België die avond ook nog zal optreden. Gustaph is een sterke zanger, live mist hij geen enkele noot.”