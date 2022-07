Behalve een komisch genie is Dave Chappelle ook een opiniemaker die lijdt aan intellectuele luiheid

Laten we het nog maar eens hebben over de cancelcultuur. Het is immers alweer minstens vijf ellenlange minuten geleden dat op mijn socialemediafeeds een witte veertigerplusser uit zijn krammen schoot aangaande de vergeldingsdrang van een stelletje woke Gen Z’ers.

Dave Chappelle kan erover meespreken. De veelgeprezen Afro-Amerikaanse comedian kreeg vorig jaar de ‘stoottroepen van Woke’ over zich heen nadat hij zich in zijn comedyspecial The Closer kritisch had uitgelaten over hoe voorvechters van gendergelijkheid trans personen percipiëren. Zulks schoot in het verkeerde keelgat van voornoemde gemeenschap en Chappelle werd ei zo na gecanceld. Dat een theaterzaal aan de Duke Ellington School Of The Arts in Washington Chappelles naam zou krijgen, was volgens die critici een brug te ver. De zaal werd uiteindelijk het Theater For Artistic Freedom & Expression gedoopt, op aandringen van de komiek.

De veertig minuten durende voordracht Dave Chappelle: What’s In A Name die deze maand zonder veel poeha op Netflix verscheen, omvat de speech van de komiek bij de inauguratie van het theater plus een vleugje comedy. Hij sluit af met zijn kijk op de heisa rond The Closer. “Je kunt niet oordelen over het werk van een kunstenaar wanneer je de artistieke nuance uit zijn betoog weglaat”, zo countert Chappelle zijn critici. “Dat is alsof je in een krant het bericht leest ‘Man die in het gezicht is geschoten door levensgroot konijn overleeft’. Maar niemand vertelt je dat het om een Bugs Bunny-tekenfilmpje gaat.”

De verdedigers van Chappelle zullen zeggen: klopt helemaal. Een comedian die op een podium klimt, voert een performance op waarbinnen de artistieke vrijheid totaal moet zijn. Dat is nu eenmaal inherent aan het vak. Maar wat zou de nuance ons kunnen leren? Dat Chappelle al lang niet meer de karikaturale nar is die hij 20 jaar geleden in het briljante tv-programma The Chappelle Show speelde. De voorbije jaren viel zijn podiumpersoonlijkheid alsmaar meer samen met wie hij in het dagelijkse leven is. In zijn special 8:46 verruilde hij de humor voor een pakkende biecht naar aanleiding van de dood van George Floyd. Chappelle is een opiniemaker geworden. Zijn bespiegelingen over structureel racisme in de VS, op en naast het podium, zijn soms wrang en uit het leven gegrepen. Dan moet je niet raar opkijken wanneer een denigrerende opmerking over gender slecht valt.

Natúúrlijk moet Chappelle op het podium kunnen zeggen wat hij wil. Maar spotten met hete maatschappelijke hangijzers en daarna schuilen achter de artistieke vrijheid? In deze ultragepolariseerde tijden waarin decennialang gediscrimineerde minderheden eindelijk een Stem krijgen die een béétje een maatschappelijke impact genereert? Het is verre van attent. Bovendien framet Chappelle zijn critici nogal gemakzuchtig als naïeve kinderen, “instrumenten van onderdrukking” in handen van losgeslagen linkse extremisten.

Chappelles verongelijkt gebries is even vermoeiend als de blinde cancelwoede van zogenaamde sneeuwvlokjes. Het kan niet genoeg worden beklemtoond dat we nooit uit dit type impasse zullen geraken zolang beide partijen elkaars referentiekader niet willen begrijpen. Dat is intellectuele luiheid. En bijgevolg laakbaar. Ook voor een komisch genie zoals Dave Chappelle.

‘Dave Chappelle: What’s In A Name’ is te zien op Netflix