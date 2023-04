Behalve ‘All I Want For Christmas Is You’ gelden ook deze nummers en albums voortaan als Amerikaans cultureel erfgoed

‘Imagine’ - John Lennon (1971)

‘Imagine’ is niet alleen de meest verkochte single uit Lennons solocarrière gebleken, maar mag allicht ook als een van zijn bekendste en meest legendarische nummers gelden. De ex-Beatle schreef het nummer samen met zijn vrouw Yoko Ono. De song wordt dikwijls gespeeld tijdens ceremonies en herdenkingsdiensten over de hele wereld.

‘Stairway to Heaven’ - Led Zeppelin (1971)

Wellicht een van de bekendste rocknummers aller tijden. Tevens zijn er maar weinig intro’s zo herkenbaar als de zachte arpeggio van ‘Stairway to Heaven’, dat acht minuten alsmaar verder progressief blijft evolueren en versnellen: een onconventionele structuur, maar net daarom zo iconisch.

‘Take Me Home, Country Roads’ - John Denver (1971)

Niet alleen is ‘Take Me Home, Country Roads’ een absolute meezinger, het is ook een echte countryklassieker. John Denver schreef het nummer samen met Bill Danoff en Taffy Nivert. Interessant detail: ook al wordt in het nummer de staat West Virginia bezongen, de inspiratie voor het lied deden de songwriters op in Maryland.

‘Flashdance…What a Feeling’ - Irene Cara (1983)

‘Flashdance…What a Feeling’ is een van die ongelooflijk herkenbare eighties-nummers die vandaag, vier decennia later, nog altijd je dag kunnen maken. Het nummer is de title track van het romantische drama Flashdance, een van de bekendste dansfilms uit de jaren tachtig.

‘Sweet Dreams (Are Made of This)’ - Eurythmics (1983)

Deze synth-pophit betekende de definitieve lancering van de carrière van het duo David Stewart en Annie Lennox, beter bekend als Eurythmics. In de videoclip verscheen Annie Lennox in een mannenkostuum en met kortgeknipt oranje haar, wat volgens de BBC “de norm voor vrouwelijke popsterren doorbrak”.

‘Like a Virgin’ (album) - Madonna (1984)

‘Like a Virgin’ is ongetwijfeld een van de bekendste en meest invloedrijke popalbums aller tijden. Madonna’s tweede plaat tilde het genre naar ongekende hoogtes met klassiekers zoals ‘Material Girl’, ‘Like a Virgin’ en ‘Angel’.

‘All Hail the Queen’ (album) - Queen Latifah (1989)

Met dit album toonde Queen Latifah aan dat rap ook perfect een vrouwelijk genre kan zijn en daarnaast ook samen kan gaan met verschillende andere muziekstijlen zoals jazz, house en raggae. In de teksten worden tevens verschillende belangrijke, nog altijd actuele thema’s aangekaart, zoals genderverhoudingen en racisme.

National Recording Registry

“Elk jaar kiest de National Recording Registry at the Library of Congress 25 opnamen die de verscheidenheid en reikwijdte van het Amerikaanse opgenomen geluidserfgoed belichten om het bewustzijn over het behoud ervan te vergroten”, zo schrijft de Library of Congress, de nationale bibliotheek van de Verenigde Staten, die de selectie maakt, op haar website. “De diversiteit van de ontvangen nominaties benadrukt de rijkdom van het geluidserfgoed van het land en onderstreept het belang van het behoud van dat erfgoed op lange termijn voor toekomstige generaties. Momenteel staan er 600 werken/titels in de National Recording Registry.”

Tot die 600 titels behoren nummers zoals ‘I Will Survive’ van Gloria Gaynor, ‘Master of Puppets’ van Metallica en ‘Hallelujah’ van Jeff Buckley, alsook albums zoals ‘Ramones’ van Ramones, ‘You’ll Sing a Song and I’ll Sing a Song’ van Ella Jenkins en ‘Kind of Blue’ van Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans en collega’s. De Registry bevat daarnaast ook andere belangrijke opnames, zoals de ‘I Have a Dream’-toespraak van Martin Luther King.

De volledige lijst van de opnames die dit jaar aan de Registry zijn toegevoegd kan u hier raadplegen: 2023 National Recording Registry.