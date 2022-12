‘Beef met mezelf’ van DIKKE: een stap vooruit, maar zonder risico’s ★★★☆☆

DIKKE is enorm gegroeid als tekstschrijver, zo blijkt uit zijn derde album Beef met mezelf. “Weer een volle glas, het laat me spreken gewoon”, zo klinkt het in een herfstkleurig pianosample. Zoals veel stedelijke rappers klutst ook DIKKE Belgo-Marokkaanse straattaal en krukkig regiolect door zijn vocabulaire. “Jullie zijn loyaal aan de verkeerde persoon /Die life die ik leef heb ik al geleefd in mijn droom / Maar ewaja wat moet je anders ik beleef het gewoon”.

Verderop worstelt de Limburgse rapper met zichzelf en met de veroordelende blik van zijn familie. “Rook weer een tabaka / mama zegt dat ze het ruikt aan me / Brandgaten in mijn jas want we leven tussen as / Papa zegt me laat die chain / ik zie je liever met een das”. In het refrein is zijn melancholische autotunezang eerder zacht terwijl kinderlijke koorstemmetjes rond zijn getreur dwarrelen. “Ik heb alleen beef met mezelf”. Eat that, James Blake.

Dát is de DIKKE waarmee we de toekomst in willen. Het is de versie van de volronde rapper die ons nog met verstomming zal slaan. Die reflex om zijn vermeende ongenaakbaarheid in vraag te stellen schemerde al door op zijn debuut 130 kilo, dat begin vorig jaar naar een eerste plek in de hitparades klom. De opvolger Nooduitgang zette de puntjes op de i en bewees dat de rapper ook party bangers kan fabriceren.

In laatstgenoemde categorie schoppen deze keer ‘Gasolina’ en ‘Laat me ff’ keet, twee tracks die bij de lekkerste Nederlandstalige pop van 2022 horen. Hetzelfde geldt ook voor ‘Alcantara’ en de afrobeats in ‘Many Men’, een remake van 50 Cents ‘Many Men (Wish Death)’. Daarnaast horen we ook stuurloze tracks zoals ‘Jealousy’ en ‘Love Songs’. DIKKE moet nog wat beter het kaf van het koren weten te scheiden.

Alweer een stap vooruit, hoe dan ook. Benieuwd of hij op de volgende plaat wat meer artistieke risico’s durft te nemen.

Beef met mezelf verschijnt morgen bij Top Notch.