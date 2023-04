‘Beef’, een therapeutisch louterend feuilleton over (en voor) mensen die zichzelf door het leven verraden voelen

De titel laat wat anders uitschijnen, maar Beef gaat níét graven in de ranzige uitwassen van de veeteelt. Wel in het schemergebied van uw gemoed. Deze Netflix-serie gaat over Amerikanen met Aziatische roots die zich ontheemd voelen in Los Angeles, en er niet in lijken te slagen om hun plekje onder de zon op te eisen.

Beef is dus ook geen culinaire documentaire, al bestudeert de fictiereeks wel degelijk wat er gebeurt wanneer je potje overkookt. De reeks begint bij de verbitterde klusjesman Danny Cho (Steven Yeun uit The Walking Dead) die het op een parkeerplaats aan de stok krijgt met Amy Lau (een schitterende rol van stand-up­comedian Ali Wong). Zij is een op het eerste gezicht succesvolle lifestyle-ondernemer. Van ‘zen’ heeft ze haar handelsmerk gemaakt, maar diep vanbinnen borrelt de onvrede al langer als gloeiende lava.

Een banaal geval van verkeersagressie, zonder blikschade zelfs, is de kleine lont die in hun beider kruitvat geworpen wordt. Al gauw loopt hun ‘beef’ – Amerikaans slang voor een vete – volledig uit de klauw. In tien afleveringen toont deze zwartgallige komedie hoe twee antihelden veranderen in gezworen vijanden, die elkaar het leven zuur maken met pis, verf of catphishing tot aan een volkomen ontspoorde finale. Door hun wild geraas priemt uiteindelijk vooral onpeilbaar verdriet.

De ‘road rage’ van de eerste aflevering is daarmee hooguit een pars pro toto voor de waanzin van de dag. Beef is een fascinerende fabel over opgekropte frustraties die achter elke bevroren glimlach schuilgaan. Verwacht u zelf ook niet meteen aan een hilarische lachstuip, met een dolkomische Mad Max voor wegpiraten en andere kamikazepiloten. Beef verdient eerder zijn sporen als therapeutisch louterend feuilleton over (en voor) mensen die zichzelf door het leven verraden voelen, of verdwaald raakten in de stadsjungle en de ratrace van het leven. Het is een schreeuwkussen voor alle knuppels van het ondermaanse, die zichzelf dagelijks ongewild of onbedoeld voor schut zetten, en voor alle andere minkukeltjes die nooit krijgen waar ze recht op dachten te hebben.

Beeld ANDREW COOPER/NETFLIX

Zo komt Danny voortdurend geld tekort, en voelt hij zich zijn hele leven lang een mislukkeling. Amy wordt dan weer opgeslokt door haar werk en imago, waarmee ze vervreemd geraakt van haar gezin en gevoelens. Met inventieve vendetta’s graven beiden een kuil voor een ander én zichzelf. Beef is daarmee in de kern een flink dooraderd drama, gerijpt in absurdisme en actie. “Mensen zijn kwaad vandaag en daar speelt deze reeks snugger op in”, schreef The New York Times al. Daar valt veel voor te zeggen. Beef lijkt op sardonische wijze een vraag te beantwoorden die we onszelf allemaal weleens stellen, wanneer het leven weer eens eerder uitbetaalt in klappen dan schouderklopjes: wat gebeurt er als onze stoppen volledig doorslaan?

Beef is te zien op Netflix.