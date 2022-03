Bebaarde machthebbers en een uil die de tijd meet: de boeiendste nieuwe boeken

De baard afgedaan

Een uitmuntend, hilarisch sprookje met een niet mis te verstane boodschap, dat serveert Klaas Verplancke in De gouden baard. Een koning met een uitzonderlijke baard brengt zijn dagen door met kammen en in de spiegel kijken. En verbiedt zijn onderdanen ook maar één baardhaar. Tot de baard zo lang wordt dat hij zijn eigen paleis weer binnen kronkelt. Waarna Verplancke dictatoriale machthebbers een schitterende bolwassing geeft.

Klaas Verplancke, De gouden baard, Querido, 16,99 euro

Voortschrijdende seizoenen

Cees Nooteboom. Beeld Franky Verdickt

Nauwelijks een jaar na de pakkende bundel Afscheid maakt Cees Nooteboom opnieuw de balans op van het vlietende leven. In het intimistische Vos lezen we gedichten uit de afgelopen tijd, over verloren vrienden, over kunst en het voortschrijden van de seizoenen. In het gedicht ‘Uil’ klinkt het: “Nu, langzamerhand, luister ik naar niemand meer./ Voor een gesprek wacht ik op de uil/ die de tijd meet.”

Cees Nooteboom, Vos, Koppernik, 48 p., 19,50 euro

Oorlogsverslaggever

Bert Wagendorp. Beeld BELGAIMAGE

In het eerste deel van een ambitieuze trilogie neemt Bert Wagendorp ons mee naar het Amerika in de tweede helft van de 19de eeuw. De Nederlandse vluchteling Abel Sikkink is in 1847 de enige overlevende van zijn gezin bij een scheepsramp. Hij groeit op in Wisconsin, maar is gelokt door New York, waar figuren als dichter Walt Whitman of krantentycoon Gordon Bennett zijn pad kruisen. Tot hij (burger)oorlogsverslaggever wordt.

Bert Wagendorp, Phoenix. De memoires van Abel Sikkink, Pluim, 24,99 euro