‘Beau Is Afraid’: hopelijk is deze drie uur durende freudiaanse nachtmerrie niet autobiografisch ★★★☆☆

Een lijstje met trigger warnings opstellen voor Beau Is Afraid zou onbegonnen werk zijn. De derde film van Ari Aster (Midsommar) is een drie uur durende opeenstapeling van diep verontrustende elementen, waaronder (maar niet beperkt tot) ongezond opgezwollen testikels, verpulverde hoofden (een knipoog naar Asters debuut Hereditary?), fatale seks, moorddadige junkies en manipulatieve moeders. Kortom, een catalogus van zowat alle angsten die een mens in zijn leven kan tegenkomen, maar dan verzameld in het paniekerige hoofd van één onfortuinlijk individu: Beau Wasserman.

Nog voordat Beau (een kalende Joaquin Phoenix, doelbewust gestript van al zijn natuurlijk charisma) zijn eerste ademteug neemt, is de wereld voor hem al een vijandige, onveilige plek. In de openingsscène dompelt Aster ons onder in het trauma van Beaus geboorte: weg uit de warme baarmoeder, naar het helle licht en de schelle herrie van het leven. Een kleine vijftig jaar later is de wereld er niet gezelliger op geworden. Beau woont moederziel alleen op een appartement met de charme van een beschimmelde gevangeniscel, terwijl zich op straat een door harddrugs aangevuurde zombie-apocalyps lijkt te voltrekken.

Castrerende moeder

Is deze hel op aarde een projectie van Beaus bange bovenkamer, ingericht door de ijzeren hand van zijn castrerende moeder? Beau verafgoodt en verafschuwt haar in gelijke mate - al krijgt hij dat laatste zelfs bij zijn eigen psychiater niet over zijn lippen, alsof moederlief hem altijd en overal zou kunnen betrappen op kwaadsprekerij. Het is komisch, maar ook om te huilen. Je kan alleen maar hopen voor Ari Aster dat deze film niet al te autobiografisch is.

Beau Is Afraid is de freudiaanse nachtmerrie van een seksueel geblokkeerde eenzaat met reusachtige mommy issues. Een trip in alle betekenissen van het woord. Of u zin hebt om ernaar te gaan kijken, is maar de vraag. Maar als u het doet, zult u zich geen seconde vervelen. De plot is simpel - Beau moet een bezoekje gaan brengen aan zijn moeder -, de onverwachte verwikkelingen eindeloos. Aster serveert een heus antiheldendicht: een epische queeste in de traditie van Homeros of Tolkien, maar dan met een gigantische loser in de hoofdrol.

Beaus zwerftocht is opgedeeld in vier episodes, die zich elk in een ander, hypergedetailleerd decor afspelen, en telkens aanvoelen als een film op zich. Niet elke episode heeft dezelfde spankracht als het vrijwel perfecte eerste deel, dat films als Repulsion en mother! oproept. Maar toch blijft je mond bij ieder hoofdstuk opnieuw openvallen. Dit is een film die soms irriteert en behoorlijk afstandelijk aanvoelt, hoewel hij een emotioneel landschap wil verbeelden, maar waarover je wel nog uren wil napraten.

Beau Is Afraid speelt vanaf 10/05 in de bioscoop.