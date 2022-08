‘Be Here Now’ van Oasis heruitgegeven: groots en grotesk ★★★☆☆

“Oasis is de grootste band van de wereld. Groter dan fuckin’ God!” snoefde Noel Gallagher – de neusgaten volgepropt met Colombiaans marspoeder – toen de derde plaat van Oasis zou uitkomen. Die megalomane boutade werd dan wel ingegeven door een joekel van een cocaïneverslaving en een theatrale liefde voor de Fab Four (John Lennon noemde de Beatles drie decennia eerder “groter dan Jezus”), maar echt ver benevens de waarheid zat hij niet. Bij de release van Be Here Now was Oasis een wereldgroep die zijn weerga niet kende.

De lang geanticipeerde opvolger van kaskraker (What’s The Story) Morning Glory? uit 1995 was een heus media-evenement. Hun vete met Blur was wereldnieuws, en de clip van de nieuwe single ‘D’You Know What I Mean’ werd zelfs op het middagjournaal van VTM uitgezonden. Muziekjournalisten kwamen hyperbolen tekort om de nieuwe plaat te omschrijven. Maar een maand na de release ging die euforie stilaan liggen. In de Britse pers werd zelfs geïnsinueerd dat deze derde langspeler de doodsteek gaf aan de britpop.

De zeitgeist én andere Britse bands zaten de egomaniakale broertjes Gallagher ook niet bepaald mee: 1997 was het jaar waarin Urban Hymns van The Verve, OK Computer van Radiohead en Parachutes van Coldplay uitkwamen. Stuk voor stuk tijdloze classics, waardoor Oasis plots als een zelfgenoegzame dinosaurus oogde. Noel Gallagher lachte er later zelf groen om. “Fucking hell, je zult in die periode maar een plaat uitbrengen en je best niet hebben gedaan. Ik hoor in Be Here Now vooral heel wat gemiste kansen.”

In die periode zaten drugs in de weg, maar ook een writer’s block en de bijna ondraaglijke druk van de buitenwacht. Iedereen verwachtte op zijn minst een meesterwerk, maar de bad boys van de britpop waren stiekem opgebrand. Hun ‘aartsvijanden’ van Blur staken de groep voor, Oasis bleek ineens gedateerd.

Het lijkt daarmee een godswonder dat deze ‘gefaalde’ plaat vandaag opnieuw verschijnt in een exclusieve 12"-picturedisk en dubbele lp op heavyweightvinyl. Maar eigenlijk is die herkansing niet eens misplaatst. Een kwarteeuw na de feiten klinkt deze Oasis nog steeds als een opgeblazen monoliet, maar songs als ‘Magic Pie’, ‘D’You Know What I Mean’, ‘Stand by Me’ en ‘Don’t Go Away’ zijn onvervalste popparels die nog méér aan glans winnen.

Bij momenten klinkt de plaat dan wel even onsamenhangend als de groep op dat ogenblik was, maar de explosieve luidheid van de rocksongs blaast je volledig weg. ‘My Big Mouth’ lijkt zowaar door een straalmotor aangedreven, terwijl ‘All Around the World’ een weergaloze hymne is, die nooit zijn volle potentieel heeft kunnen benutten.

Ons grootste bezwaar bij deze re-release? Een vijftal jaar geleden verscheen een luxe geremasterde versie van Be Here Now die ook nog eens alle demo’s herbergde. Die toonden pas écht de verborgen grootsheid van deze groteske plaat.

Be Here Now 25th Anniversary is verschenen bij The Orchard.