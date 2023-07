BBC zet onderzoek naar presentator op pauze op vraag van politie

De bal ging eind vorige week aan het rollen toen de tabloid The Sun berichtte dat een bekende mannelijke presentator van BBC geld zou hebben betaald aan een destijds minderjarige in ruil voor expliciete beelden. Het zou gaan om omgerekend 41.000 euro. De feiten begonnen toen de jongen zeventien was. Ondertussen is hij twintig jaar.

Volgens Tim Davie, de grote baas van de BBC, is de openbare omroep midden mei effectief aan de slag gegaan met de klacht die de moeder van de jongen toen heeft ingediend. De klacht, die op 19 mei binnenliep, was volgens Davie “ernstig, maar er was geen indicatie van criminele feiten”. De BBC gaf ook een tijdlijn vrij van wat er ondernomen werd de voorbije maanden. “We hebben snel gehandeld”, zei Davie bij de presentatie van het jaarverslag van de Britse openbare omroep. Men probeerde ook twee maal tevergeefs met de familie van de jongen in contact te komen.

Privacy

De zaak kwam vorige week in een stroomversnelling toen The Sun, die door de familie van de jongen gecontacteerd was, ermee aan de slag ging. De tabloid vroeg een reactie aan de BBC, maar volgens Davie kwam de tabloid ook met nieuwe informatie. Daarop volgde een eerste gesprek tussen een topmanager van de BBC en de presentator, die ondertussen geschorst is. De identiteit van de presentator wordt om privacyreden niet vrijgegeven.

Hoewel Davie achter de manier van werken staat, gaf hij wel toe dat de BBC hier wellicht ook lessen uit kan trekken. Zo moet de omroep volgens hem kijken of er snel genoeg aan de alarmbel getrokken wordt.

De zaak zorgt in het Verenigd Koninkrijk voor veel beroering. Ook premier Rishi Sunak noemde de beschuldigingen schokkend. Een snel en grondig onderzoek is volgens de premier “het juiste om te doen”. Dat onderzoek is nu in handen van de politie. De BBC zei dinsdag door de politie te zijn gevraagd het eigen onderzoek naar de affaire voorlopig op te schorten.

De politie moet nu onderzoeken of er criminele feiten zijn gebeurd. Als er seksueel getinte foto’s verstuurd werden toen de jongen zeventien was, is dat strafbaar. De jongen ontkent dat in ieder geval en spreekt de versie van zijn moeder tegen. “Er heeft niets ongepasts of onwettigs plaatsgevonden tussen onze cliënt en de BBC-persoonlijkheid en de aantijgingen in The Sun zijn onzin”, liet hij via zijn advocaat weten.