BBC tipt girlband Flo als muzieksensatie van 2023

Flo wordt de muzikale hype van het komende jaar. Of toch volgens de BBC Sound of 2023-poll. Een vakjury van bijna 140 muziekindustriëlen, journalisten en artiesten, zoals Dua Lipa, ­Elton John en Sam Smith, besliste dit jaar over de winnaar.

Flo haalde het in de lijst van producer Fred Again.., die als lockdownsensatie zilver op zak stak, en daarnaast van de UK-jungle-revivalist Nia Archives, die met het brons aan de haal ging. De top vijf wordt vervolledigd door de sacharinepop van Cat Burns en de retrosoul van het Amerikaanse trio Gabriels.

Dat die pas op de vijfde plaats binnenkomen, deed her en der de wenkbrauwen fronsen. De Californische soulband is immers al een hele poos het onbetwiste hipstersnoepje van dj’s, concertprogrammatoren en trend­spotters. Ook wereldberoemde smaakmakers als Elton John, Jools Holland en Gilles Peterson krijgen geen genoeg van Gabriels’ boudoirgospel.

Toch komt het ook niet als een donderslag bij heldere hemel dat de dames van Flo op het ereschavot bij BBC zijn beland. De drie worden al sinds hun platencontract met Island Records in 2020 gehypet als een onbeschroomde reïncarnatie van Destiny’s Child.

Selffulfilling prophecy

Geen schaamte, wél succes: hun single ‘Cardboard Box’ werd sinds maart vorig jaar 20 miljoen keer beluisterd op Spotify alleen. En ook ‘Immature’ en ‘Summertime’ werden virale hits. Op die manier doet de BBC andermaal aan een voorzichtige selffulfilling prophecy in hun lijst. Je glazen bol moet namelijk al zo mat als een oude krant zijn om niet te beseffen dat Flo aan een stevige opmars bezig is.

In december wonnen de drie trouwens ook al de prestigieuze Brit Award for Rising Star. Die prijs ging in het verleden naar andere favorieten in de BBC-poll, zoals Sam Fender, Adele en Florence + The Machine.

Naar eigen zeggen wil Flo de allergrootste r&b-girlsband ter wereld worden. Vreemd genoeg lijkt dat niet eens zo’n ijdele ambitie. Hun naar de nineties neigende r&b-pop valt vandaag weer perfect te vermarkten. ‘Cardboard Box’ heeft eenzelfde muzikale feel als ‘No Scrubs’ van TLC.

De klikkende en sissende laidback hiphopproducties lijken ook terug van twee decennia weggeweest. Hun lichtende voorbeeld Beyoncé nam vorig jaar natuurlijk zélf al het voortouw door te gaan graven in het verleden. Vandaag merk je dat de glimmende r&b-sound van de eeuwwisseling weer aan populariteit wint. Is het een kwestie van tijd vooraleer Timbaland weer de warmste beatbakker wordt?

Amper een jaar voor een label Flo kon strikken, werd het trio opgericht. De groep bestaat uit zangeressen Stella Quaresma, Jorja Douglas en Renée Downer, tussen de 19 en 21 jaar oud. Downer en Quaresma liepen elkaar tegen het lijf toen ze samen studeerden aan de Sylvia Young Theatre School. Ze werkten overigens al eens samen met derde lid Douglas – voormalig winnaar van de Britse talentenshow Got What It Takes? – via sociale media voordat de audities voor Flo waren begonnen.

De leden reageerden hoogst verrast toen Stormzy aankondigde dat ze dit jaar de winnaars waren – hij noemde hen zelfs “een verademing”. Flo bevestigde intussen ook het nieuws dat ze hun opwachting zullen maken in een remix van de Stormzy-song ‘Hide and Seek’.

Online liet het trio nog weten: “Bedankt aan iedereen die op ons heeft gestemd en meidengroepen weer op de kaart heeft gezet. Erkenning krijgen voor onze muziek en mensen die in onze visie geloven inspireert ons om dit jaar verder te gaan.”