BB was een seksbom die schokgolven joeg door het Franse zwerk. Waar blijft de vonk?

Precies vijftig jaar geleden gaf Brigitte Bardot, na zowat veertig films, de brui aan haar acteercarrière om zich fanatiek te gaan wijden aan de dierenzaak en te kiezen voor een leven buiten de schijnwerpers, in haar La Madrague-stulp in Saint-Tropez. En ook om via haar echtgenoot Bernard d’Ormale in extreemrechts vaarwater te verzeilen en allerhande dubieuze racistische standpunten te debiteren. Tegenwoordig haalt de 88-jarige diva vooral het nieuws met haar kwakkelende gezondheid en ademhalingsproblemen.

Te bedenken dat BB ooit het toppunt van vrijpostige sensualiteit en zorgeloos geluk belichaamde, met een stout randje en een parmantig pruilmondje. Om van haar voluptueuze vormen en uitwaaierende blonde haardos nog te zwijgen.

Op Netflix wordt die mythe weer opgewarmd – tot verbazing van Bardot zelf, die niet begrijpt waarom iemand in godsnaam nog belangstelling toont voor haar vroege doen en laten (en alle medewerking weigerde). Deze zesdelige prestigieuze France 2-serie van het bekende scenaristenduo Christopher en Danièle Thompson, die BB “de eerste monumentale influencer” noemde, volgt de peripetieën van het Franse icoon, vanaf haar allereerste casting op vijftienjarige leeftijd in 1949, haar rebellie tegen haar autoritaire opvoeding, haar ontdekking door Roger Vadim (die haar al op haar achttiende huwde) tot de opnames van Henri-Georges Clouzots film La vérité (1960), tien jaar later.

Natuurlijk is de release van Vadims Et Dieu... créa la femme (1956) een sleutelmoment. BB verspreidde wereldwijd een soort seksuele koorts. Maar op de set raakte ze onder Vadims ogen verliefd op tegenspeler Jean-Louis Trintignant, opmaat naar een tumultueus amoureus leven en meteen de eerste hapklare brok voor de paparazzi, die haar voorgoed bleven omzwermen. Waar BB opdook, gebeurden er accidenten.

De nostalgische fifties-touch en het retro kleurenpalet, tegen het decor van Parijs en sunny Saint-Tropez, laten aanvankelijk het beste verhopen voor deze nauwgezette biopic, net als de zinnelijke generiek. Maar al snel verflenst de charme, als bij een sierbloem die water ontbeert. Er zijn de houterige, soms aandoenlijk knullige dialogen terwijl algauw de karikaturale kaart wordt getrokken. Zoals bij het gekibbel van de jonge Brigitte met haar conservatieve verwekkers.

Verhaallijnen springen van de hak op de tak of dansen op een slap koord, om al eens afgronddiep te pletter te slaan. Karakters komen sloompjes uit de verf, al is Vadim (rol van Victor Belmondo) goed getroffen. Lang uitgesponnen liefdesscènes dobberen verder als een van slag geraakt zeilbootje op de Middellandse Zee. Zonde, want de reeks biedt geregeld idyllisch, weliswaar braaf kijkvoer. En dat voor een seksbom die schokgolven joeg door het Franse zwerk. Waar blijft de vonk?

De Franse people’s press raakt intussen niet uitgepraat over de frappante gelijkenis van de Argentijns-Franse hoofdrolspeler Julia de Nunez met de echte Bardot. Die is inderdaad hallucinant en, ondanks de dialogen die ze over haar lippen dient te persen, is het overduidelijk: de camera aait en streelt haar én slurpt haar op. De reïncarnatie van BB is een feit.

