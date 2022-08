‘Battlecat’: waar haalt die vrouw de energie vandaan?

Luk Wyns is vast een aardige vent, maar hem zien doet me steevast naar mijn achterzak tasten. Als kind zag ik hem nooit lang voor het wegzappen Walter Baele terroriseren, later blafte hij Oost-Europese vrouwen allerlei onverkwikkelijkheden toe, en tussendoor maakte hij op de radio reclame voor namiddagen op de spoedafdeling. Doemde Luk Wyns op, dan had dat een prijs.

Hoe hij zijn nieuwste worp, Battlecat, een portret van ene Cindy Dandois, inleidde, had dan ook iets sinister. Tegen de achtergrond van een verlaten boksclub keek een opgeruimde Eddy Stoefs me likkebaardend in de ziel. Hij vertelde hoe hij Dandois had leren kennen, maar bij wie deze passage zonder geluid tot zich nam, al was het maar even, bijvoorbeeld om een huisgenoot een onnoeëzel manneke te noemen, liepen de rillingen over de rug. Je kan maar zoveel psychopaten spelen voor mensen je ook als een gaan beschouwen.

Het was gelukkig de laatste keer dat Wyns in beeld kwam. Algauw verschoof de aandacht naar de voornoemde battlecat. Cindy Dandois is álles: kooivechter, lerares, gymtrainer, schoonheidsspecialiste, OnlyFans-model, alleenstaande (groot)moeder van zes – en zie mij hier zitten, in het beste geval slechts één van die dingen.

Waar haalt die vrouw de energie vandaan? De dikketurvenlezer in mij vermoedt een vrouw op de loop voor enkele demonen en wordt daarin bijgetreden door de daar eveneens huizende vriend van enkele vrouwen op de loop voor demonen, maar die twee kunnen zich natuurlijk vergissen.

In het beste geval wordt dit vermoeden in deze reeks ontkracht. Ik wens het Dandois alvast toe, want wat haar verleden ook moge zijn, haar heden lijkt me geen lachertje. Zeker niet wanneer zich middels platgestoken banden, bekraste portieren, losgelaten honden en zelfs een heuse dreigbrief een Deurnse whodunit ontvouwt.

Dit is de eerste docu die Luk Wyns maakt en dat is eraan te zien, al was het maar omdat zijn sympathie voor Dandois te nadrukkelijk doorschemert. Tegelijk kun je die zelf moeilijk onderdrukken, zeker wanneer je haar kinderen bezig ziet, sterk en zelfstandig, daar door de omstandigheden toe gedwongen of niet, of wanneer enkele ex-leerlingen praten over hun band met haar.

En meer nog dan de passage waarin Dandois vertelt over de dood van haar moeder en grootmoeder, is het de aarzeling in haar stem wanneer ze praat over haar voornemen om van OnlyFans een bijverdienste te maken, die me finaal voor haar innam. Een kijker projecteert evenveel als de tv-maker doet en ik zag of verzon een moeder die haar tegenzin overwon voor het welzijn van haar gezin. Dat ze daarbij het medelijden van haar abonnees misbruikt, maakt haar niet mooier, nee, integendeel. Maar wel menselijk.

Doe het haar maar eens na.

Battlecat, dinsdag om 22.30 uur op VTM2.