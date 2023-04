‘Basquiat x Warhol’: twintig jeukende kunstenaarsvingers in Fondation Louis Vuitton

We beelden ons een zonnige dag in, in Manhattan eind jaren 70. De 17-jarige Jean-Michel Basquiat (1960-’88) zat op de stoep in Greenwich Village New York te werken, een paar blokken verder van waar later zijn eerste appartement zou zijn. Hij beschilderde T-shirts, een van zijn vele bezigheden als straatartiest. Die dag passeerde Andy Warhol (1928-’87), hij raakte geïntrigeerd door het werk van de jonge, zwarte kunstenaar. Hij stopte Basquiat 10 dollar toe en liep door. Voor Warhol was Basquiat een piepjong blaadje, niemand om toen al echt van wakker te liggen. Zijn kunst echter had een zaadje geplant in het hoofd van het popart-icoon, klaar om op weelderige wijze te gaan ontkiemen.

Ook de Zwitserse kunsthandelaar Bruno Bischofberger had zijn kunstoog laten vallen op het werk van de New Yorker. Hij zorgde ervoor dat de carrière van de jonge snaak voorgoed van de grond kwam. In 1982 was het diezelfde Bischofberger die Basquiat en Warhol aan één tafel plaatste bij Warhol thuis, voor hun eerste officiële ontmoeting. Een surreële ervaring voor de jonge Basquiat. De kunstenaar was 22 en keek al van kinds af op naar de zestiger, die toen al wereldberoemd was.

Het etentje kreeg een onverwachte afloop. Het is algemeen geweten dat als Andy Warhol een nieuwe kunstenaar ontmoet hij die achteraf steevast ook op doek vastlegt, als een verzamelaar die zijn trofeeën vereeuwigt. Basquiat echter was niet om een grap verlegen en daarbovenop snel van geest. Hij rende tijdens het etentje naar zijn atelier, schilderde in een paar uur tijd het portret Dos cabezas, en bracht het diezelfde dag nog terug naar Warhol. “Ik had enkele polaroids gemaakt van de lunch”, vertelt Bischofberger erover tijdens de persconferentie in de Fondation. “Midden in de feestelijkheden grist Basquiat een foto van tafel en vertrekt, zonder veel woorden. Het kunstwerk waar hij enkele uren later mee terugkwam was gigantisch groot, het paste niet in een taxi. Dus had hij het te voet vijf blokken verderop naar het atelier gesleept.”

Warhol x Basquiat Beeld © Estate of Jean-Michel Basquiat

Het schilderij werd meteen een icoon en toont het kunnen van de kunstenaar. Aan de ene kant staat een ijzige Warhol met dunne lippen, een vale huid en zijn pruik geschilderd in zachtroze en grijze tinten. Een ietwat krankzinnige blik in de ogen. Aan de andere kant tegen een helderblauwe achtergrond lacht Basquiat zijn publiek toe met een cartooneske grijns, tussen zijn dikke dreadlocks. Het beeld is rauw, gruizelig, ietwat kinds en doet denken aan een mural in de stad. Maar zijn roekeloze penseelstreken behuizen evenzeer een verfijnde kennis van de kunstgeschiedenis.

Bij de ingang van Basquiat x Warhol: Painting four hands in Parijs hangt het schilderij rug aan rug met Arm and Hammer II, een werk dat de twee kunstenaars samen creëerden. Warhol schilderde het logo van het zuiveringszoutbedrijf in twee cirkels. In de ene verving Basquiat de gebogen witte bakkersarm door een zwarte saxofonist gebaseerd op Charlie Parker. Blauwe bollen van muzieknoten zweven vanuit zijn saxofoon op Warhols gouden achtergrond, een knipoog naar diens blinkende Marilyns. Basquiat eist met zijn ingreep de bestaande ruimte op voor de zwarte creativiteit en zet zo de toon van de volledige tentoonstelling.

Warhol x Basquiat Beeld © The Andy Warhol Foundation

De amicaliteit tussen de twee kunstenaars ontwikkelde zich in een opzienbarende snelheid, het legde de basis van de boeiende reis die hun artistieke samenwerking zou gaan vormen. Andy Warhol - eigenlijk Andrej Warhola, zoon van Tsjechoslovaakse migranten - was een veelzijdige popart-kunstenaar. Hij was kunstschilder, graficus, zeefdrukker, fotograaf en filmmaker. Warhols oeuvre baseert zich grotendeels op de Amerikaanse populaire cultuur. Hij schilderde en tekende bankbiljetten, stripafbeeldingen, voedsel, alledaagse objecten als vrouwenschoenen en beroemdheden zoals Marilyn Monroe. Voor hem vertegenwoordigden deze motieven de Amerikaanse culturele waarden. Warhol werd een superster in de jaren 70. Iedereen kende zijn kunst.

Jean-Michel Basquiat was in die tijd eerder het enfant terrible van de New Yorkse kunstscene. Hij liep als tiener weg van huis en kwam in contact met New Yorkse graffitispuiters. Samen met zijn vriend Al Diaz vormde hij het kunstenaarsduo SAMO, kort voor Same old shit. Samen bekladden ze oude gebouwen in Lower Manhattan met dubbelzinnige berichten als ‘Plush safe he think... SAMO’ en ‘SAMO as an escape clause’.

Basquiat was dus een straatjongen, maar dan een geletterde. Zijn moeder nam hem geregeld mee naar musea. Hij kende elke hoek van het MOMA, verklaarde zijn vriendin later. En die kennis van de kunstgeschiedenis vormt een essentiële sleutel tot zijn succes vandaag. Hij zweefde met zijn werk tussen streetart en conceptuele kunst. Basquiat ving het ritme van de stad op in zijn combinaties van symbolen en tekst en linkte hen aan thema’s als racisme en identiteit.

Warhol x Basquiat Beeld © Estate of Jean-Michel Basquia

De jonge kunstenaar heeft een gigantisch oeuvre bijeengeschilderd. In acht jaar tijd maakte hij honderden en honderden schilderijen en zo’n tweeduizend tekeningen. Hij communiceerde vaak via zijn knowledge rooms, zijn gigantische schilderijen vol tekst en symbolen en deed dat zoals wij het vandaag ook doen, switchend van het ene platform naar het andere.

Dat Basquiats carrière ook een hoge vlucht zou nemen, stond in de sterren geschreven. Het talent droop er in dikke verfdruppels af, en Warhol werd bijna een vaderfiguur voor de jonge kunstenaar. In 1983 verhuurde die hem een gebouw in Lower Manhattan dat zijn huis en studio werd. Terwijl Basquiat worstelde met zijn groeiende succes, en te veel uitgaf aan designerkleding, weelderige feesten en zijn drugsverslaving, fungeerde de grijze kunstenaar vaak als steunpilaar. Warhol ontmoedigde zijn drugsgebruik en raadde hem aan zijn vroege schilderijen te bewaren als een spaarpot die hij later, als hij bekend genoeg was, zou kunnen inzetten om verder te kunnen doorgroeien. Basquiat lachte dat idee weg.

‘Warhols mascotte’

Verzamelaar Bischofberger bleef ondertussen een spilfiguur in de samenwerking tussen de twee kunstenaars, hij kocht heel wat werken op van beide mannen. Ook vandaag in Fondation Louis Vuitton is zijn inbreng van vitaal belang. Het gros van de werken die in Parijs aan de muren hangen, komt uit de collectie van de kunstverzamelaar. De tentoonstelling legt haarfijn uit hoe de twee in sneltempo naar elkaar toegroeiden.

Vanaf 1984, zo staat te lezen in de dagboeken van Warhol, kwam Basquiat op geregelde tijdstippen langs in het atelier van Warhols townhouse vlak bij Central Park, om aan een van hun gezamenlijke schilderijen te werken. Die werken versmolten hun stijlen tot één geheel. Warhols herkenbare popart-technieken en Basquiats rauwe en vooral onvoorspelbare aanpak. Doorheen de tentoonstelling voel je de goesting van die twintig jeukende kunstenaarsvingers ook toenemen. Zeker bij Warhol, hij had al jaren geen penseel meer aangeraakt, maar Basquiats rebelse energie werkte kennelijk aanstekelijk. Omgekeerd raakte Basquiat geïnspireerd door Warhols rijkeluisleventje.

Warhol x Basquiat Beeld © Estate of Jean-Michel Basquiat

De tentoonstelling haakt in op elk aspect van de band die Basquiat met Warhol had. Hoe ze absurde portretten van elkaar maakten. Hoe ze gingen samenwerken met Francesco Clemente en met kunstenaars als Keith Haring en Jenny Holzer. Hun stillevens, de Afrikaanse invloeden, de beschilderde bokszakken, zelfs persoonlijke voorwerpen. Een paar schoenen van Basquiat staat uitgestald in een van de vele vitrines.

Over één ding echter blijft de tentoonstelling muisstil. Hoe koosjer was die relatie nu echt tussen Warhol en Basquiat? Geruchten die toen bestonden, leven vandaag nog steeds. Critici dachten vaak dat Basquiat inhaakte op Warhols gevestigde roem, terwijl anderen beweerden dat Warhol Basquiat gebruikte om relevant te blijven dankzij de populariteit van de jonge kunstenaar. The New York Times noemde Basquiat destijds nogal boers ‘Warhols mascotte’.

Curator Dieter Buchhart reageert erg kort als we de vraag durven te stellen of er sprake kon zijn geweest van een scheefgetrokken relatie. “Er is helemaal niets aan van enig soort misbruik”, zegt hij stellig. “Iedereen had destijds wel iets te zeggen over de vriendschap tussen Warhol en Basquiat. Wat we hier tonen is net hoe sterk de band was tussen de twee. Er bestaat enorm veel beeldmateriaal dat herinneringen deelt tussen beide kunstenaars, die voelen stuk voor stuk juist aan. We willen in deze expo net komaf maken van dit soort roddels.”

Warhol x Basquiat Beeld © Estate of Jean-Michel Basquiat

De status van beide kunstenaars is sinds de jaren 80 tamelijk duidelijk, ze waren steengoed in hun vak. Maar de samenwerkingen blijven toch een dubbeltje op hun kant. Vertegenwoordigen ze het beste of het slechtste van elke kunstenaar, een gelukkige of een wanhopige vereniging van leeftijden, of was het destijds gewoon een cynische truc van verzamelaars en handelaars?

Powertrip

De hele tentoonstelling vormt een genereuze ode aan de samenwerking. Bijzonder ontroerend zijn de stille commentaren in de rondgang. In Collaboration (Chairs/African) schetst Warhol twee witte stoelen, die leeg blijven. Voor de stoelen hurkt een zwarte figuur neer van de hand van Basquiat. Het werk kijkt recht in de ogen van een gigantisch zwart gezicht dat vuur spuwt aan de andere kant van de zaal, het is de kaart van Afrika in African masks, een 10 meter lang werk dat verwijst naar tribale kunst, Picasso’s liefde voor Afrikaanse maskers en televisiecartoons.

Basquiat x Warhol: Painting Four Hands toont vooral wat voor een powertrip de korte carrière van de jonge Basquiat was, hoe tragisch die ook afliep toen hij op 27-jarige leeftijd stierf aan een overdosis heroïne. Basquiat had als jonge, zwarte kunstenaar het lef om het werk van een van de bekendste witte kunsticonen aller tijden te gaan overschilderen en dat alleen is als bezoeker absoluut meeslepend om te zien.

Basquiat x Warhol: Painting Four Hands loopt tot 28/8 in Fondation Louis Vuitton in Parijs.