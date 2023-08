Basje Boer gaat de confrontatie met de male gaze aan: ‘Ik heb me vaak kleiner moeten maken voor een man’

De nymfomane, de non, de hoer, de godin... In haar essayboek Pose rekent Basje Boer (1980) af met de rollen die vrouwen in films toebedeeld krijgen. Het is een pleidooi om je niet te comformeren. ‘Grace Jones en Madonna zijn zo vrijgevochten dat ze haast als een alien aanvoelen.’

Toen Basje Boer als meisje naar foto’s van Marilyn Monroe keek, was ze enorm gefascineerd door die vrouw. Door haar zachtheid, vrouwelijkheid, sensualiteit, en ook door haar kwetsbaarheid. Boer vroeg zich gefascineerd af waarom die iconische vrouw omgeven werd door zo’n tragisch, naïef aura. Ze betrapte zichzelf erop dat ze uren kon kijken naar bekende vrouwen, en veel minder geïnteresseerd was in boybands. Wat werd er verwacht van een meisje, van een vrouw? Ze keek naar vrouwen omdat ze zelf moest ontdekken wie ze wilde worden.

“Zodra ik puber werd, was ik me plots erg bewust van mezelf. Voor mij was het groot: het idee dat je gezien wordt, als vrouw, als mens, dat er een blik op je rust. En dat je ook kunt falen, het verkeerd kunt doen, er raar kunt uitzien, of je op een verkeerde manier kunt gedragen. Ik vond het stoer om daar tegenin te gaan. Ik schoor mijn haren en droeg extreme kledij. Ik bond barbiepoppen vast aan mijn schoenen en had een tampon aan mijn broek hangen.”

Wat gebeurde er na uw puberteit?

“De extreme kledij was voor mij een harnas. Ik ging alle kwetsbaarheid uit de weg omdat ik die blik van buitenaf zo eng vond. Vanaf mijn twintigste werd ik zelfverzekerder dankzij de vriendinnen om me heen. We haalden veel kracht uit elkaar. Als je in groep bent, kun je elkaars vrouwelijkheid versterken. Ik kleedde me sexy en vrouwelijk. Ik ging uit, dronk veel. Plots besefte ik dat ook het feesten een harnas werd. Op mijn achtentwintigste stopte ik een periode met drinken. Niet omdat ik verslaafd was, maar omdat ik even wilde resetten. Ik wilde niets nodig hebben om aanwezig te zijn, dat vond ik niet gezond. Ik wilde als mezelf in de wereld staan.

BIO Nederlandse schrijver en filmessayist • geboren in 1980 in Amsterdam • eerder verschenen de romans Nulversie (2019) en Bermuda (2016), en de verhalenbundel Kiestoon (2006) • cosamensteller van de bundel Jeugd in opstand (2022) • in 2022 verscheen haar essaybundel Pose. Over hoe we kijken en wie we spelen

“Op een gegeven moment word je je als mens bewust dat er iets van je verwacht wordt. Je moet best sterk in je schoenen staan om daar tegenin te gaan. Ook daar zijn rollen voor beschikbaar. In mijn twintiger jaren zat ik in een bandje, en werd ik de stoere chick. Ik kon schreeuwen, het leek alsof ik zelfverzekerd was, maar ik was onzeker en verschool me achter een rol. Het moeilijkst is om de rollen los te laten en te zeggen: ik speel een heel andere rol, of ik wissel van rollen, of ik speel géén rol. Mensen zetten anderen snel in hokjes. Een vrouw met een hoge stem die altijd glimlacht, wordt als dienstbaar gezien. Je moet een stapje verder gaan.”

In uw boek verwijst u naar kunstenaar Cindy Sherman, die in haar fotografie speelt met identiteit en gender. Sherman voegt zich niet in een rol, ze speelt ermee.

“Ik stuitte steeds op het beklemmende van de rollen die je aangereikt krijgt. Door over Cindy Sherman te schrijven, wilde ik laten zien hoe het ook anders kan. Je kunt alles openbreken en lol hebben. Toch vonden een aantal mensen mijn boek pessimistisch, omdat de emancipatie ingewikkelder voor me is dan gehoopt.”

Ik vind u wel optimistisch. Door verschillende rollen in kaart te brengen, kun je ze controleren en manipuleren in plaats van je er in vast te zetten.

“En toch is het heel moeilijk om als vrouw voor jezelf te staan. In de film Barbie zegt Barbie: ‘Je moet de leiding nemen, maar niet op een manier dat je als de bitch wordt gezien.’ Herkenbaar. Je moet altijd ergens tussenin zitten. Als je voldoet aan het schoonheidsideaal, moet je laten zien wat je in huis hebt. Toch mag je niet te sexy zijn. Ook niet te preuts. Als je controle neemt over je sexy imago, dan ben je een slet. Waarom is het overigens zo erg om een slet te zijn? Het heeft allemaal te maken met het patriarchale systeem, waarin je altijd verbonden bent met mannen en hun denkpatroon. Het is niet de bedoeling dat vrouwen de controle overnemen, zelfs niet over zichzelf.

“Niet alleen mannen hebben baat bij dit systeem. Ik denk aan de trad wife-hype, vrouwen die filmpjes maken over hoe ze een goede vrouw zijn voor hun man. Als ze zich op een bepaalde manier gedragen, worden ze geprezen. Ook zij plukken de vruchten van het patriarchale systeem.”

Een vrouw met een man en een kind wordt sowieso als beter aangezien dan de vrouw alleen, die eerder wordt geassocieerd met de rol van de zielige, de wanhopige of de heks.

“In het patriarchale systeem is het hoogste goed voor de vrouw om te baren. Dat betekent dat je hetero moet zijn, en een commitment moet aangaan. Als je kinderen hebt, is het ideaal dat je een beetje werkt, maar niet te veel. Ook in progressieve relaties is dit nog steeds het geval. Als beide ouders veel werken, wordt er nog altijd makkelijker gezegd: jeetje, die vrouw is veel weg.

“De alleenstaande vrouw wordt vaak als zielig gezien. Dat komt voort uit: wat moeten we hiermee? Het is verwarrend, wat is de functie van een vrouw als ze niet baart?

“Ik vind het altijd bijzonder bij celebrity’s als ik me helemaal niet afvraag wat hun relatiestatus is. Bij Grace Jones of Madonna ben ik daar nooit mee bezig. Zij zitten in een andere rol, ze zijn zo vrijgevochten dat ze haast als een alien aanvoelen.”

Bent u wel gefascineerd door de relatiestatus van andere celebrity’s?

“Door de celebritycultuur projecteren we onze ideeën en verlangens op sterren. Ik ben gefascineerd door break-ups. Elke keer als ik een celebritykoppel leuk vind, ben ik bang dat ze uit elkaar gaan. Als het over is, denk ik: zij is gedumpt door hem. Ik projecteer mijn angst voor afwijzing op hen. Dat is een grote angst voor mij: verlaten worden, niet geaccepteerd worden. Dat projecteer ik dan op zo’n suffe heterorelatie.”

Ik heb een fascinatie voor Kate Middleton en prins William omdat ze er zo perfect uitzien.

“Ja, en die beelden van perfectie beïnvloeden je. Toen mijn relatie een paar jaar geleden uitging, dacht ik: laat ik eens helemaal opnieuw beginnen. Misschien kan mijn volgende partner wel kleiner zijn, misschien hoeft hij niet dezelfde leeftijd te hebben, misschien val ik ook op vrouwen. Nu ben ik met een man die achttien jaar jonger is dan ik. Inmiddels had ik ook bedacht dat ik geen kinderen wilde, dat scheelt. Je bent daar toch altijd mee bezig, bewust of onbewust kies je voor iemand die in dezelfde levensfase zit omdat je de optie wilt openhouden. Op een gegeven moment weet je dat het er niet meer van komt en gaan er deurtjes open in hoofd.

“Natuurlijk ben ik er soms mee bezig hoe anderen ons percipiëren. Ten slotte gaat het om wat hij wil, wat ik wil. We leerden elkaar kennen tijdens corona, dus we werden minder bekeken. Dat hielp om dichter bij onszelf te blijven.

“Vroeger had ik vaak dates met mannen die niet goed wisten wat ze met me aan moesten. Ik heb me vaak moeten inhouden, me kleiner moeten maken. Je wilt jezelf toch juist groter maken! Je wilt je beste zelf zijn. Dat vond ik schokkend om te merken. Hoe meer je hebt bereikt, hoe meer levenservaring je hebt opgedaan, hoe meer mannen daar onzeker van worden. Ze worden bang, vragen zich af of ze nog wel mannelijk genoeg zijn.”

In uw boek bespreekt u talloze voorbeelden van films waarin vrouwelijke personages aantrekkelijk worden bevonden als ze niet handelen. Vanaf het moment dat ze actief blijken te zijn, haakt de man af.

“De ideale vrouw in het patriarchale systeem conformeert zich. Ze is wel slim, maar niet uitgesproken. Ze gaat nergens tegen in, ze gaat mee met de stroom. Ze beweegt zich binnen het gebied dat voor haar gereserveerd is. Binnen de ruimte die je krijgt, mag je dingen doen. Ik denk aan Hollywoodfilms uit de jaren 50. Mannelijke helden worstelen, ze kunnen fouten maken, verlangen. Vrouwen hebben amper persoonlijkheid, ze dienen hun man.”

Hoe kunnen vrouwen zich bevrijden van die passiviteit?

“Ik denk dat je je verlangen wel moet uitspreken. Het is een kwestie van jezelf constant uit te dagen. Ik zou graag willen dat vrouwen zich meer verenigen. Het is zo paradoxaal dat we met zovelen zijn, en toch maar een minderheid lijken. We zitten in een systeem dat erop gericht is om mannen aan de macht houden. Daarom moeten we onze angsten opzijschuiven en ons niet laten tegenhouden door wat anderen denken. We worden erg vastgezet door de blik van de ander. Jij bent een vrouw: dus. Jij ziet er zo uit: dus. Spreek je uit. Beweeg niet mee. Ga in tegen de afspraak.”

Ik denk nu aan vrouwen die de moed vonden om van zich te laten horen tijdens MeToo.

“Wat me stoort, is dat mensen nog altijd denken dat een vrouwelijk slachtoffer er moet uitzien als een slachtoffer. Als je er als een fragiel poppetje uitziet, geloven mensen je makkelijker. Terwijl iedereen slachtoffer kan zijn, het heeft niets te maken met hoe je eruitziet.”

“In de roman Drie vrouwen van Lisa Taddeo wordt een vrouw misbruikt door een leraar. Niet zij, maar hij wordt geloofd. Zij wordt gezien als een aanstelster. Bizar, zo’n omkering.”

Ik las Taddeo’s roman nooit omdat ik in een recensie las dat de vrouwen die Taddeo opvoert in haar romans te wanhopig zijn.

“Het is moeilijk om als vrouw te lezen over vrouwen die zo wanhopig zijn, maar het betekent niet dat ze niet bestaan. Vrouwen die wanhopig verliefd worden op mannen die hen slecht behandelen. Die verslaving is schrijnend, maar ook herkenbaar. Waarom zouden we het daar niet over mogen hebben? Die boeken worden vaak opzij geschoven als ‘niet feministisch’.

“Je bent aantrekkelijker als het goed met je gaat, wanhoop is afstotelijk. Dat is het isolement. Misschien is dat de kwetsbaarheid waar ik het in het begin over had. De dingen waar je echt mee worstelt worden als taboe gezien.”

Wat vond u van de film Barbie?

“Het is bijzonder dat de film zo mainstream is en tegelijkertijd zo expliciet feministisch. De film gaat letterlijk over het patriarchaat. Dat het allemaal zo letterlijk benoemd wordt, vind ik jammer, maar het is ook de kracht. De hype en de reacties zijn overweldigend. Alle voorstellingen zijn uitverkocht in Amsterdam. Toen ik in de zaal zat, werd er hard gelachen en gejoeld. De thematiek leefde echt. Op een gegeven moment excuseert Barbie zich tegenover Ken, omdat ze elke avond girls nights organiseert. Een meisje schreeuwde: ‘Nee, zeg geen sorry!’”

Momenteel is er veel te doen rond topless zwemmen in openbare zwembaden. In Berlijn en Catalonië is het al toegestaan, maar in België en Nederland nog niet. Wat denkt u daarvan?

“Toen ik begin twintig was, lagen al mijn vrienden topless op het strand. In korte tijd is dat not done geworden. Je ziet het nog wel, maar het is minder normaal. We zijn naaktheid gaan zien als synoniem voor seks. Dat lijkt me kwalijk, naaktheid kan mooi of intiem zijn zonder dat het per se met seksualiteit verbonden moet worden. Tegenwoordig zien we overal kinderporno. ‘O nee, dat kind is bloot!’ Nee, dat kind is aan het spelen, jij maakt er iets seksueels van.

“Enerzijds zijn we constant met seks bezig, anderzijds willen we het niet zien omdat we het gênant vinden. In porno wordt een soort ideaal gecreëerd. Je kijkt naar niet-menselijke seks. De bewegingen zijn bijna mechanisch. Lijven worden werktuigen. Echte seks is rommelig, en een beetje vies. Soms moet je erom lachen. Het is veel complexer, maar wij zijn erg gericht op dat machinale. De jonge generatie is opgegroeid met internetporno. Als je alleen machinale seks ziet, schaam je je over de imperfectie van een echt seksleven.”

Ik maak even een brug van porno naar Beyoncé. Haar shows worden als fenomenaal beschreven, maar ook als machinaal. Ze straalt de absolute perfectie uit.

“Beyoncé is al in de veertig. Ze is al minder perfect dan ze ooit was. Als jonge vrouw paste ze meer in het schoonheidsideaal. Ondertussen is ze ook al voller geworden, en ze zal alleen maar ouder worden. Ze zal in de blik van de maatschappij dus iets van die perfectie moeten kwijtspelen. Ik ben benieuwd naar wat voor persoon Beyoncé over tien jaar zal zijn. Ik denk dat ze wel kwetsbaarder zal moeten worden.

“Beyoncé en Taylor Swift werden vergeleken omdat ze in dezelfde periode touren. Taylor Swift heeft een onhandiger imago. Ze is menselijk, kwetsbaar. Beyoncé is de machine die alles goed doet. Maar goed, Taylor Swift is wit, Beyoncé is zwart. Er rust een andere blik op hen. Als Beyoncé faalt, wordt ze er meer op afgerekend. Taylor Swift kan de awkward white girl spelen.”

Hebt u inmiddels zelf een manier gevonden om kwetsbaar te zijn in uw leven?

“Het blijft een soort worsteling. Het is eng om te zeggen wat je wilt, zelfs tegen jezelf. Daar komt het op neer, om steeds te bepalen wat je zelf wilt, los van wat andere mensen van me willen of wat ik denk dat ze van me willen. Is dat mogelijk? Soms gaat het niet om het uiteindelijke krijgen, maar om voor jezelf te bedenken wat het is dat je verlangt.

“Op het einde van het boek schrijf ik over het begrip ‘ladycamp’. Denk aan vrouwen als Courtney Love die hun vrouwelijkheid vergroten. Ze zijn zich bewust van de irritatie die vrouwelijkheid kan oproepen, maar dragen hun hysterie als een ereteken. Dat vond ik ook interessant aan het oplijsten van de verschillende stereotiepe rollen. Je kunt de taboes ook uitdragen.”

Basje Boer, Pose, Nijgh & Van Ditmar, 384 p., 26,99 euro.