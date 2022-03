Baseline van Netflix-serie ‘Fedeltá’: heeft niet elk indommelend huwelijk dat tikkeltje buitenechtelijke lust en spanning nodig?

Het was een van die zoveelste literaire trouvailles uit het land van de laars. Met Trouw (Fedeltà) schreef de Italiaan Marco Missiroli een chirurgisch precieze maar toch warme roman over de valkuilen van een huwelijk én de kattensprongen van de liefde. En jawel, zelfs bij het delicate #MeToo-aspect wist hij de nuance naadloos te handhaven. Aangenaam meanderende verteltrant, glijdende perspectiefwisselingen én diep loerend in de ziel van zijn personages.

Begrijpelijk dat scenaristen brood zagen in een Netflix-serie, al is die – wat dacht u? - een stuk gepolijster en zoetgevooisder dan het boek. De scriptwriters springen behoorlijk vrijpostig om met alle verhaalelementen. En zelfs de chronologie is duchtig door elkaar gehusseld.

Baseline van het temporijke Fedeltà: heeft niet elk indommelend huwelijk dat tikkeltje buitenechtelijke lust en spanning nodig om weer te gaan floreren? Liefde metamorfoseert voortdurend, neemt schijngestaltes aan en versluiert zich. Tussen docent creative writing Carlo Pentacoste en zijn ravissante vrouw Margherita, werkzaam in de immobiliën, lijkt er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht. In een misleidende openingsscène knalt de seks tussen hen van het scherm. Linker wordt het - wanneer je zoals Carlo - een dikke boon koestert voor een studente, in dit geval de talentvolle én (natuurlijk bloedmooie) Sofia Casadei, die met de dood van haar moeder worstelt. Wanneer ze tijdens een les dreigt flauw te vallen, vangt hij haar bezorgd op in de toiletten. Of is er toch een kus uitgewisseld? De alarmbellen gaan af, de geruchtenmolen draait overuren, maar de onstelpbare aantrekkingskracht tussen de twee valt niet te negeren. Tegenover zijn vrouw ontkent Carlo dat er meer aan de hand is. Maar ook Margherita speelt met vuur, wanneer ze naar haar fysiotherapeut Andrea lonkt. Wil ze de amoureuze bordjes weer gelijk hangen?

Een driestuiversverhaaltje? Welnee. Het elegant in beeld gezette Fedeltà, tegen het decor van Milaan, behoudt voortdurend een lichtvoetige speelsheid. Zelfs de maritale ruzies zijn niet ontbloot van tederheid, om vaak in bed te worden bijgelegd. Vrijwel alle personages bezitten een charmante aaibaarheid die opdoemende stekeligheid snel dempt. En Carlo, die toch zijn baan verliest én zijn eigen schrijversambities versmoort, rehabiliteert zich als talentscout. Bijna een verademing ook hoe onhysterisch hier met cancelcultuur en potentieel explosieve MeToo-aspecten wordt omgegaan. Nu ja, in Italië is het verleidingsspel een hoogontwikkelde bezigheid. En natuurlijk is tussen Margherita en Carlo de kous niet af.

Storender zijn hun uitvergrote tics: telkens Margherita met een dilemma kampt, knabbelt ze bijkans haar lippen aan moes. En Carlo – prototype van de stuntelige Italiaanse intellectueel – molenwiekt voortdurend met zijn hoornen bril. Ook de hemeltergende Italiaanse pophits die sommige sleutelscènes overdreunen, richten collateral damage aan. Toch valt u geen buil aan Fedeltà, waarbij het getelefoneerde slot het pad plaveit naar een tweede seizoen.