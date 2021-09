Bart Stouten, kom terug naar Klara!

“Jos Verhelst uit Merendree laat ons via de Klara-app weten dat hij ‘Eine kleine Nachtmusik’ van Mozart altijd associeert met zijn schoonvader zaliger. Telkens als Jos in het geniep was blijven slapen bij zijn toenmalige lief en huidige echtgenote Maaike, kwam schoonpapa Maurice daar vreemd genoeg achter en schalde die nachtmuziek van Mozart ontiegelijk vroeg loeihard door het huis – in een uitvoering met Von Karajan – zodat Jos maakte dat ie weg was. Wel, Jos, hopelijk is die herinnering niet ál te traumatisch, want hier is Mozarts serenade door het Zweeds Kamerorkest.

“In een mailtje naar ampersand@klara.be meldt Lidewij Vandierendonck ons hoe die ‘Kleine Nachtmusik’ van zonet haar terugbracht naar de dag waarop ze beviel van haar zoon, Jan-Pieter, die – toeval of niet – van kindsbeen af verslingerd is op het werk van Wolfgang Amadeus. Zo ziet u maar, beste luisteraar, met Mozart kan men niet vroeg genoeg beginnen!

“Wij zijn intussen razend benieuwd naar de muziek die ú associeert met de nacht. Laat het ons weten via de Klara-app of mail naar ampersand@klara.be. Net als Monique Verswijfel! Zij is nu met pensioen, maar stond vroeger vaak met de nacht als verpleegster op de kinderafdeling van het UZ Gent en daar draaide zij steevast klassiek. Zachtjes, zodat de kleintjes niet wakker werden. Vaak waren dat de Gymnopédies van Erik Satie. Die dromerige muziek, schrijft Monique, katapulteert haar altijd terug naar die mooie tijd in het ziekenhuis. U hoort de eerste ‘Gymnopédie’ met aan de piano Aldo Ciccolini.

“Ook Roderik Muyshondt meldt ons hoe hij meteen weer wegdroomde bij dit kleinood van Satie. Hij draaide het almaar op zijn discman toen hij als jongetje de slaap niet kon vatten en raakte op die manier telkens tóch nog in dromenland.

“Zoals u weet staat er elke week een componist centraal in Ampersand. Deze week is dat anders en zetten we Ludovico Einaudi in de kijker. U hoort nu een fragment uit zijn Nightbook voor elektrische piano.

“Naar eigen zeggen is Saskia Nijs erg blij met de keuze voor Einaudi, laat ze ons weten via de Klara-app, aangezien zijn muziek thuis afspelen de enige manier is om haar lichtjes bemoeizieke moeder buiten te krijgen.

“Hét dier dat we met de nacht associëren is natuurlijk de vleermuis – die Fledermaus! Het is over de gelijknamige operette van Johann Strauss dat Ronald Lemmens ons via mail het volgende liet weten. Ronald was jarenlang de persoonlijke chauffeur van onze Belgische trots José Van Dam, en wat weinig mensen weten is dat Van Dam, toch bekend als serieus operazanger, een groot liefhebber was van het lichtere genre. Zo klonken in de auto terug na een concert altijd de highlights uit Die Fledermaus, waarbij, volgens Ronald, de befaamde basbariton niet te beroerd was om álle partijen mee te zi-”

