Bart Peeters na kritiek op ‘seksistisch lied’: ‘Als songschrijver ga ik fuckin’ all the way’

Met zijn Droomfabriek-rubriek in Iedereen beroemd maakt zanger-presentator Bart Peeters uw wensen weer werkelijkheid. In zijn nieuwste song vinden feministen dan weer dat zijn woorden te wensen overlaten. Terechte kritiek, of gechargeerd gezeur?

Amper een week geleden kondigde Bart Peeters zijn terugkeer naar de Lotto Arena aan. Donderdag werd een extra show – de 23ste op zijn palmares – toegevoegd. Peeters is een volksmenner zonder weerga. In schril contrast staat de kritiek die hij deze week kreeg. Aanleiding was de vooruitgestuurde song ‘Wat mag er nog wel’. Daarin zingt Peeters: “Vrouwen zijn als abrikozen, de mooiste vrucht die er bestaat. Maar je hebt ook van die boze, en die worden heel snel kwaad.” Een kinderlijk Annie M.G. Schmidt-achtig rijmpje, zou je denken?

Iets verderop geeft Peeters zo vilein af op vrouwen dat zijn woorden naar seksisme rieken. “Ik praatte met een kinesiste, ook even met haar decolleté / Ze werd boos en ze siste: stop daar maar onmiddellijk mee.” En dan, nog wat verbitterder: “Het is een mondiaal gegeven: de postmoderne man bevriest / Het maakt niet uit wat je probeert, want je weet al vooraf dat je verliest.”

“Welke vrouw wil nu dat de wereld aan haar voeten wordt gelegd?” tweette Saskia de Coster onder de hashtags #dtv en #bartpeeters, waarmee ze refereerde aan de songregels waarin Peeters poneert dat elke vrouw nóg kritiek zou uiten, zelfs wanneer de wereld aan haar voeten wordt gelegd.

Als we hem om uitleg vragen, komt de zanger meteen met een disclaimer. “De enige gelijkenis tussen de songschrijver en het hoofdpersonage is dat het over een man gaat. Al moet ik toegeven dat ik een bleke boomer uit Boechout ben. Mijn dochters zijn de laatsten om dat tegen te spreken. (lacht) Maar ik ga er hoopvol van uit dat de meeste luisteraars de gave des onderscheids bezitten. Wanneer de man in deze song wanhopig uitroept dat ‘Ge in deze tijd al grote ambras krijgt als ge nog maar een kerstboom versiert!’, hoor je toch meteen hoe grotesk die vrees is? De lichtvoetige koldertoon van het liedje geeft dat ook aan.

“De song is geschreven vanuit het standpunt van een man die de cancel culture en de woke-beweging niet helemaal snapt. Ik hoop dat Saskia De Coster en anderen begrijpen dat het versieren van de kerstboom bedoeld is als poëtische metafoor voor de man als minkukel, die niets meer snapt van de wereld in de 21ste eeuw. Eigenlijk is het een oud zeer: op mijn achttiende waren er al mannen die hun beklag deden over ‘moeilijke vrouwen’ en niet wisten waar de grenzen van het fatsoen lagen.”

Dat hem seksisme aangewreven wordt, vindt Peeters eigenaardig. “Maar ik zou het érger vinden beschouwd te worden als een rozengeur-en-maneschijn-chansonnier”, grinnikt hij. “Ik word eerder aangetrokken tot break-upsongs, hoewel ik die problemen nooit heb gekend. ‘Denk je soms nog aan mij?’ gaat over een man wiens vrouw een nieuwe minnaar heeft. Ik ben nooit gescheiden en leid een vrij saai leven. Daarom moet ik verschillende personages aannemen. Tijdens het schrijven buig ik me met academische nauwkeurigheid over mijn lievelingsonderwerp: ‘de man als loser’.”

Peeters geeft toe dat je hem en zijn werk moet kennen om de grap in ‘Wat mag er nog wel’ te snappen. “In De droomfabriek of Belgium’s Got Talent wik ik mijn woorden. Als songschrijver ga ik fuckin’ all the way. Ik permitteer me de luxe om zelden de ik-figuur te zijn. Alleen in een pamflet of manifest, zoals in ‘Messias’ of ‘Hemel’, ben ik gortserieus. Dan verzet ik me tegen mensen die spreken in de naam van hun god. Opmerkelijk genoeg kreeg ik géén tegenwind met statements als ‘Alle katholieken zijn pedofielen zonder hart, en alle moslims raken vroeg of laat geradicaliseerd.’ Ook hier liet ik personages aan het woord. (lachje) Maar die zinnen waren nog minder van de poes.”

