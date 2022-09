Bart Moeyaert en illustrator Sebastiaan Van Doninck jagen een hond én uw verbeelding op hol

Het is nogal anachronistisch, bij stralende zon het nieuwste jeugdboek savoureren van Bart Moeyaert. De setting is namelijk de bergen, de temperaturen dalen flink onder het minimum en de sneeuw gaat stevig tekeer. ‘In de lucht was er geen plaats voor lucht, zo dik waren de vlokken.’ Morris zit opgezadeld met de hond van zijn verdrietige oma, een beest dat om de haverklap, om het zo te zeggen, het hazenpad kiest. Houdini, de naam past hem als een handschoen: ontsnappen in zijn tweede natuur.

Hoe vaak moet Morris de berg niet op, vlak bij oma’s huis, Houdini achterna? ‘Morris dacht wat hij heel dikwijls dacht: dat alles altijd verandert, juist als je het niet wilt’, wanneer Houdini voorgoed foetsie lijkt. Tot een reusachtige ram met een jongen ‘die een beetje op een wild dier leek’ als bij wonder zijn pad kruist. De argwaan is groot. Wordt de jongen geterroriseerd? Is hij wel te vertrouwen? En wie is toch die geheimzinnige, gemene Randy Pek? Het lot van Houdini wordt intussen zorgelijker.

Toch zorgt Moeyaert ervoor dat alles weer op zijn pootjes valt, al gaat dat met angst en beven gepaard. Zijn uitgekiende tekst, vol afgemeten maar meerduidige zinnen, en de knappe kleurenillustraties van Sebastiaan Van ­Doninck, vormen een match made in heaven.

Morris is ook een intieme muziekvoorstelling, waarvoor Koen Brandt nieuwe, door Oxalys gebrachte muziek componeerde en Martine Tanghe als uitvoerder van het verhaal op het podium staat, vanaf 4/9.

Bart Moeyaert & Sebastiaan Van Doninck, Morris, de jongen die de hond vond, Querido, 17,99 euro. 7+