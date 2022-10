Bart Cannaerts is slim, maar wordt hij de allerslimste? ‘Er lopen er in Vlaanderen geen vijf van zijn kaliber rond’

Maandag worden de finaleweken van De allerslimste mens ter wereld op gang getrapt. Met televisiemaker en comedian Bart Cannaerts als absolute topfavoriet aan de start. ‘Er lopen er in Vlaanderen geen vijf van zijn kaliber rond.’

Zeventien afleveringen zong Cannaerts het de voorbije weken in De allerslimste mens uit. Net niet genoeg om het alltime record van Ella Leyers te breken, maar ruimschoots voldoende om nu als gedoodverfd winnaar naar voor geschoven te worden. Dat Cannaerts de verzamelde concurrentie haast achteloos door de gehaktmolen draaide, mag dan voor de modale televisiekijker misschien een verrassing zijn, voor wie de man net iets beter kent is het dat allesbehalve.

“Ik heb er nooit aan getwijfeld dat Bart het goed zou doen”, zegt Tom Lenaerts, die bij zijn productiehuis Panenka met Cannaerts samenwerkt. “Bart is sowieso een slimme mens, die in heel veel geïnteresseerd is en er ook nog eens in slaagt om de meeste dingen die hij leest, hoort of ziet te onthouden. Je mag ook niet vergeten dat hij volop bezig is aan het nieuwe seizoen van zijn eigen quiz De dag van vandaag. Wat betekent dat hij de actualiteit obsessief volgt. Een betere voorbereiding kun je je eigenlijk niet wensen.”

Lenaerts wijst er ook op dat Cannaerts tijdens het vorige seizoen van De slimste mens even de honneurs als presentator waarnam toen Erik Van Looy met corona besmet raakte. “Ook dat is een voordeel. Hij weet beter dan alle andere kandidaten hoe het spelletje in elkaar zit.”

Voor Lenaerts hoeven de finale­weken dan ook eigenlijk niet meer gespeeld te worden. “De winnaar is bekend, toch? Zeventien deelnames. En dan nog in De allerslimste mens. Je speelt in zo’n ‘best of’ niet tegen een paar influencers, maar enkel tegen absolute topkandidaten, dat maakt de prestatie van Bart nog straffer.”

Competitiedrang

Tom Baeten, die Cannaerts jaren geleden tijdens een scoutsweekend tegen het lijf liep en sindsdien met hem aan televisieprogramma’s en andere ongein sleutelt, ziet nog een andere verklaring voor het indrukwekkende rijtje overwinningen van zijn partner in crime.

“Bart is heel fanatiek wanneer het over spelletjes gaat. Wat het ook is, hij wil winnen. En aangezien ik ook zo in elkaar zit, hebben we al heel wat heroïsche duels uitgevochten. Zelfs iets onbenulligs als het uittesten van een vragenronde uit een van onze eigen programma’s wordt met Bart erbij plots bloedserieus.”

Ook op de redactie van De slimste mens hebben ze ondertussen kennis gemaakt met de competitiedrang van Cannaerts. “Bart zit al een aantal seizoenen geregeld in de jury”, vertelt Jonas Vanden Bempt, eindredacteur van het programma. “Heel geregeld vroeg hij wanneer hij nog eens als kandidaat mee zou mogen doen. De allerslimste mens was de ideale gelegenheid.”

De kans om beter te doen dan bij zijn eerste deelname in 2012 wilde Cannaerts niet laten liggen. Toen werd hij al na vier afleveringen naar huis gespeeld, maakte hij nog een sterke comeback in de finaleweken, maar viel hij uiteindelijk toch buiten de prijzen. Tot verbazing van Baeten. “Ik was meer verrast door zijn povere prestatie toen dan door wat hij nu laat zien. Hij had op dat moment nog niet zoveel televisie-ervaring, de zenuwen hebben hem parten gespeeld.”

Deze keer wilde Cannaerts niets aan het toeval over laten, vertelt Vanden Bempt. “Hoewel hij het spel door en door kent – als kandidaat, jurylid én presentator – vroeg hij om voor hij kwam meespelen toch al eens een opname bij te wonen. Kwestie van nog eens te voelen hoe het er in die studio precies aan toe gaat.”

Het fanatieke kantje dat bij Cannaerts bovenkomt zodra er punten geteld moeten worden, is meteen de reden waarom collega-comedian Michael Van Peel nooit gezelschapspelletjes met Cannaerts speelt. “Je weet gewoon op voorhand dat zoiets fout afloopt. Zeker wanneer iemand als Alex Agnew, nog zo’n haantje, mee aan tafel schuift.”

Door de weigering van Van Peel om zich aan enige vorm van competitie te wagen, moest Cannaerts noodgedwongen op zoek naar een andere manier om te kunnen ‘winnen’. “Bart en ik discussiëren graag en veel met elkaar. Maar na een tijdje begon het me op te vallen dat hij altijd net het tegenovergestelde standpunt innam van wat ik beweerde. Bleek dat hij dat gewoon voor de sport deed, om het van mij te kunnen halen, de smeerlap. Ondertussen herken ik dat procédé en ga ik er niet meer op in wanneer hij weer met een onzinnig argument aan komt zetten.”

Perfectionist

Het fanatisme waarmee Cannaerts zich aan spelletjes allerhande waagt, lijkt op het eerste zicht te vloeken met de relaxte manier waarop hij de voorbije weken in de studio van De allerslimste mens kwam zitten. “Bart is heel goed in het doen alsof het allemaal niet zo belangrijk is”, weet Van Peel. “Zijn comedy bijvoorbeeld durft hij wel eens te omschrijven als ‘gewoon wat mopjes doen’, terwijl hij daar wel degelijk heel serieus mee bezig is.”

Die zelfrelativerende aanpak hanteert Cannaerts ook voor zijn televisiewerk. Met pakweg Benidorm Bastards, Wat als?, Taboe, De pappenheimers of Switch had hij bij heel wat topprogramma’s een vinger in de pap. Maar omdat hij daar zelf niet over toetert, krijgt hij daar volgens Lenaerts te weinig credits voor. “Bart is een van de weinige mensen die ik ken die zowel een steengoede programmamaker als een fantastische redacteur is. Er lopen er in Vlaanderen geen vijf van zijn kaliber rond.”

Beeld Penelope Deltour

Een status die hij, minstens voor een stuk, te danken heeft aan zijn onder collega’s stilaan legendarische perfectionisme. “Bart legt de lat heel hoog wanneer het over televisie gaat”, vertelt Baetens. “Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor iedereen om hem heen. En dat is – daar moeten we eerlijk in zijn – vaak strontvervelend. Bart kan een idee dat al lang klaar is, nog 27 keer tegen het licht houden. Zelfs vlak voor opnames blijft hij dingen in vraag stellen. Tot we echt moeten zeggen: ‘Bart, het is klaar.’ Maar op die manier daagt hij iedereen ook uit om niet te snel tevreden te zijn.”

Cannaerts is een man van extremen, zo blijkt. “Bij Bart is het alles of niks”, klinkt het. “Wanneer hij ergens zijn schouders onder zet, dan staat er geen rem op”, zegt Lenaerts. “Dan gaat hij er driehonderd procent voor.” Maar na zo’n ‘vollegasperiode’ volgt ook steevast een periode van decompressie. “Bart kiest er soms bewust voor om maanden aan een stuk niet op te treden”, vertelt Van Peel. “Elke comedian die ik ken zou daar bloednerveus van worden. Bart niet.”

De Cannaertsvlek

Ook op tv-vlak durft Cannaerts nogal eens van de radar te verdwijnen, volgens Baetens. “Bart kan heel goed nietsdoen. Hij heeft er geen enkel probleem mee om een paar maanden in zijn jogging in de zetel te zitten. En dan is hij daar met geen stokken uit te krijgen. Je hoeft hem tijdens zo’n rustperiode bijvoorbeeld niet te vragen om eens naar een proefuitzending te komen kijken. Daar heeft hij dan geen zin in. De kans dat je het hem effectief kunt vragen is trouwens behoorlijk klein. Hij is notoir slecht in het beantwoorden van telefoons of mails.”

Van Peel omschrijft dat gedrag als een vreemde mix van luiheid en zenboeddhisme. “Bart is extreem goed in loslaten. Behalve dan wanneer het over spelletjes gaat. Maar van dingen waar gewone stervelingen van wakker zouden liggen, trekt hij zich geen hol aan.” Van Peel vertelt over een fenomeen dat hij ‘de Bart Cannaertsvlek’ is gaan noemen.

“In zijn theatershow Waar is Barry? zit een scène waarin Bart natgeregend wordt. Normaal laat je dat op voorhand weten aan de uitbater van de zaal waar je speelt zodat die zijn voorzorgen kan nemen. Maar dat had Bart dus niet gedaan. Met als gevolg dat er op de vloer een plek achterbleef waar het hout opzwol en dof werd. Ook toen na een paar voorstellingen duidelijk werd dat er een probleem was, bleef Barry die scène gewoon spelen. Ik was in die periode toevallig ook op tournee en zag overal, links op het podium, die Cannaerts­vlek. (lacht) Ik verdenk hem er zelfs van dat hij het expres deed, omdat hij wist dat die vlek me uit mijn concentratie zou halen.”

Een theatertournee, laat staan een regenscène, zit er gelukkig voor de Vlaamse culturele centra voorlopig niet in.

Binnenkort is Cannaerts te zien als quizmaster in De dag van vandaag, waarna hoogstwaarschijnlijk opnieuw een zetelkuur in joggingbroek volgt. Maar eerst nog snel even de allerslimste mens ter wereld worden.