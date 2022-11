‘Bardo’: zelfportret van een artiest, verscheurd tussen ego en zelfhaat ★★★☆☆

Toen Bardo: False Chronicle of A Handful of Truths in wereldpremière ging op het filmfestival van Venetië werd die er ontvangen als een teleurstelling. Niet bepaald geholpen door de torenhoge verwachtingen – het was zeven jaar geleden dat Alejandro G. Iñárritu (Amores Perros) nog eens met een langspeelfilm naar buiten kwam – kreeg de Mexicaanse Oscar-winnaar de kritiek dat zijn nieuwste worp een veel te lange, navelstaarderige egotrip zou zijn.

Over die lengte viel inderdaad een en ander te zeggen. Met een speelduur van bijna drie uur was de film oorspronkelijk net zo breedvoerig als de omstandige titel deed vermoeden. Iñárritu filmt zonder op de klok te kijken, zo lijkt het, en dat zorgt voor pieken en dalen.

Bardo is een spiegelpaleis van beelden en indrukken dat je hoofd soms doet tollen, maar je ook wel eens overbodige rondjes doet lopen. Nu de film in de bioscoop (en later dit jaar op Netflix) uitkomt, zou dat euvel alvast min of meer verholpen moeten zijn. Iñárritu sloop na Venetië terug naar de montagetafel en knipte de film maar liefst 22 minuten korter.

Ook in die andere kritiek, dat Bardo het werk van een egocentrische artiest zou zijn, zit een grond van waarheid – Iñárritu anticipeert er zelfs al op door precies dat verwijt in de film te verwerken. Hoofdpersonage Silverio Gacho (Daniel Giménez Cacho) is een onverhuld alter ego van de regisseur: een gelauwerde journalist en documentairemaker, die na twintig jaar in de VS terugkeert naar zijn thuisland Mexico en daar geconfronteerd wordt met zijn diepste twijfels over integriteit, ouderschap en nationaliteit. Dat het de onzekerheden van de filmmaker zelf zijn die hier breed uitgesmeerd worden, lijdt geen twijfel. Dit is het zelfportret van een artiest, verscheurd tussen ego en zelfhaat.

Eerlijk en onverbiddelijk

Als u sowieso weinig interesse hebt in de muizenissen van een zestigjarige man die de balans van zijn behoorlijk geprivilegieerde leven opmaakt, is Bardo geen spek voor uw bek. Wie de Iñárritu van The Revenant prefereert boven die van Birdman blijft sowieso beter thuis. Maar is het naast zelfzuchtig eigenlijk ook niet heel moedig voor een winnaar van vijf Oscars om zichzelf zo bloot te geven en te kastijden? Zelden keek een succesvolle filmmaker zichzelf zo eerlijk en onverbiddelijk in de ogen.

Bovendien is Bardo veel meer dan een lange, door Netflix betaalde luxetherapiesessie. Het is ook spectaculaire ervaringscinema, die grossiert in emotionele mokerslagen – Iñárritu verbeeldt het rouwproces om zijn overleden baby met humor en poëzie – en onvergetelijke, met fellineske fantasie doorspekte beelden. Bardo is Iñárritu op zijn intuïtiefst. Aan u om al dan niet op zijn golflengte te geraken.

Bardo: False Chronicle of A Handful of Truths speelt vanaf 16/11 in de bioscoop en vanaf 16/12 op Netflix.