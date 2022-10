‘Barbie Girl’, ontsnappingen en arbeidersbloed: dit zijn de beste podcasts van het moment

Joodse wijk

Voor De kunst van het verdwijnen verweven makers Bart Van Nuffelen en Lucas Derycke drie verhalen die allemaal op dezelfde straathoek in de Antwerpse Joodse wijk zijn gebeurd: een bankoverval in 2019 waarvoor de daders een tunnel groeven, een granaataanslag op een Joodse jeugdbeweging in 1980 en de deportatie in 1942, waaraan een jongetje maar net kan ontkomen. Drie keer geweld op dezelfde plek met ontsnappen als rode draad: deze verslavende reeks doet je denken dat het lot een podcastmaker is. De montage van deze must-hear is verfijnd zonder op te vallen en de muzikale toetsen van Tom Pintens, die vaak even mooi zwijgt als speelt, geven de reeks nog meer cachet.

De kunst van het verdwijnen, te beluisteren via de verschillende platformen

Raar succes

Weird Hit Wonder van de Nederlandse omroep VPRO vertelt de verhalen achter excentrieke hits waar je achteraf op terugkijkt en denkt: hoe dan? Ze gaan over ‘Barbie Girl’, Crazy Frog en après-ski, maar onze favoriet van het pas begonnen tweede seizoen is de aflevering over ‘Busje komt zo’. Wij zongen dat op schoolreis, blijkt het over drugsverslaafden te gaan.

Weird Hit Wonder, te beluisteren via de verschillende platformen

Coup om de cup

Over minder dan een maand begint het WK Voetbal in Qatar, een land zonder voetbaltraditie vol stadions waar arbeidersbloed aan kleeft. NRC-sportjournalist Joris Kooiman reconstrueert hoe de Golfstaten al jaren bezig zijn om het voetbal, van Manchester City tot KAS Eupen, in te palmen en laat ook de supporters aan het woord die het met lede ogen aanzien.

De coup van Qatar, te beluisteren via de verschillende platformen