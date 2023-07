‘Barbie’ en ‘Oppenheimer’ maken hype waar en halen nu al honderden miljoenen binnen, maar Hollywood is bezorgd

377 miljoen dollar voor Barbie, 174 miljoen dollar voor Oppenheimer. Wereldwijd lopen bioscoopzalen vol voor de twee films die samen het Barbenheimer-fenomeen vormen. Ook in België telden filmverdelers en bioscoopuitbaters afgelopen weekend hun winst uit. Toch oogt de toekomst in Hollywood niet helemaal rooskleurig.

“De enorme, overweldigende respons die we hebben gezien, bewijst wat we al vanaf het begin wisten: dat Barbie niet alleen een ongelooflijk speciale film is, maar duidelijk het bioscoopevenement van de zomer, zo niet van het jaar.” Zo reageerde Jeff Goldstein, verantwoordelijk voor de Amerikaanse distributie van Warner Bros., op de overweldigende bioscoopcijfers voor de film rond de beroemde pop. Maar niet alleen in Noord-Amerika – waar de film vrijdag uitkwam en na één weekend al 155 miljoen dollar (ruim 139 miljoen euro) ophaalde – vormden zich ellenlange, roze rijen aan de bioscoopzalen. In België, waar de film woensdag al werd uitgebracht, gingen al ruim 180.000 mensen kijken, goed voor een omzet van 1,829 miljoen euro. Het zijn cijfers die wedijveren met die van Super Mario Bros., dat zeven dagen nodig had om 200.000 tickets te verkopen.

Margot Robbie op de Europese première van Barbie op 12 juli in Londen. Beeld Getty Images for Warner Bros.

“Greta Gerwig en haar opmerkelijke cast en crew hebben de juiste film op het juiste moment afgeleverd, en met de sterke mond-tot-mondreclame en vele terugkerende bioscoopbezoekers, zal dat momentum waarschijnlijk tot ver in het jaar aanhouden”, voegde Andrew Cripps, verantwoordelijk voor de internationale distributie bij Warner Bros., daar nog aan toe. Ter vergelijking: Zillion, het Belgische bioscoopevenement van het jaar tot dusver, haalde na één week de kaap van 130.000 bezoekers. Voor de film van Robin Pront over de iconische Antwerpse discotheek werden uiteindelijk zo’n 600.000 tickets verkocht. Barbie zal ook dat cijfer naar alle waarschijnlijkheid verbeteren.

Ondertussen telt ook Oppenheimer, die andere helft van het Barbenheimer-fenomeen, zijn winst uit – in ons land, en ver daarbuiten. Wereldwijd haalde de film een dikke 174 miljoen dollar (ruim 156 miljoen euro) op, waarvan 80,5 miljoen dollar (72,4 miljoen euro) in de VS en Canada. Voor Christopher Nolans drie uur durende, historische biopic over de fysicus die de atoombom uitvond, staat de teller in ons land al op een kleine 115.000 bezoekers. Het zijn de beste cijfers die Nolan kan voorleggen in ons land: Oppenheimer doet het ruim twee keer zo goed als de superheldenfilm The Dark Knight en zo’n 17 procent beter dan vervolgfilm The Dark Knight Rises.

Dat mag opvallend heten, want Robert J. Oppenheimer is geen Batman. Terwijl Hollywood zich steeds meer op superhelden- en andere franchises richt, geruggesteund door de box office-records van films als Avengers: Endgame, Star Wars: The Force Awakens en Avatar: The Way of Water, blijken nu ook franchise-loze titels te werken aan de kassa – met die voetnoot dat Barbie op een iconisch speelgoedmerk steunt, en Christopher Nolan één van de populairste regisseurs van het moment is.

Yin en yang

Toch lijken de eerste cijfers de omvang van de respectieve Barbie- en Nolan-fans ver te overstijgen: Barbie beleefde zelfs het meest succesvolle openingsweekend ooit voor een film van een vrouwelijke regisseur. Onderwijl is Indiana Jones & The Dial of Destiny goed op weg om de box office bomb van het jaar te worden, en krijgt de zevende Mission: Impossible-film klappen van Barbenheimer: de actiefilm met Tom Cruise haalde afgelopen weekend nog 19,5 miljoen dollar op in Noord-Amerika, 64 procent minder dan een weekend eerder. (In België bleef het effect beperkt, met een terugval van 26 procent.) Het laatste jaar stelden ook andere sequels als Ant-Man & The Wasp: Quantumania, Shazam! Fury of the Gods, The Flash en Fast X teleur aan de kassa.

Cillian Murphy op de Britse première van Oppenheimer in Londen. Beeld Getty Images for Universal Pictu

Toont het succes van Barbenheimer dat er ook een bioscoopleven buiten de vertrouwde franchises bestaat? De belangrijkste kanttekening bij het succes van deze films is dat het Barbenheimer-fenomeen op sociale media groter is geworden dan iemand had durven te voorspellen: het zijn films waarvoor de word of mouth zijn werk al deed op basis van de trailers alleen, en dat is uniek. Barbenheimer is “meer dan de som der delen”, merkt Owen Gleiberman, chief film critic van Variety op. “De twee films lijken de yin en yang van de 21ste eeuw uit te drukken”, schrijft hij. “In onze cultuur zijn we even ernstig als de atoombom en even oppervlakkig als Barbie – en we nemen onze oppervlakkige speeltjes doodernstig.” In de VS zouden zo’n 200.000 mensen de twee films op dezelfde avond zijn gaan kijken.

Zo tonen Barbie en Oppenheimer dat er leven zit in mid-budget-films van gerespecteerde, gevestigde regisseurs als Gerwig en Nolan, die een eigen stempel drukken op de verhalen die ze vertellen. De respectieve productiebudgetten van deze films – zo’n 145 miljoen dollar voor Barbie en zo’n 100 miljoen voor Oppenheimer – liggen ver onder die van Indiana Jones en Mission: Impossible, die tegen de 300 miljoen dollar aanschurken en daarvan een veelvoud moeten opbrengen om winstgevend te zijn.

Toch is er niet al te veel reden tot vieren in Tinseltown, merkte Michael Moses van Universal, de studio achter Oppenheimer, afgelopen weekend op in The New York Times. “It’s the best of times, it’s the worst of times”, citeerde hij Charles Dickens. De aanhoudende staking van de schrijversgilde en acteursgilde – filmsterren Cillian Murphy, Emily Blunt en Matt Damon voegden zich nét voor de Londense première van Oppenheimer bij de staking – lijkt de output in Hollywood de komende maanden fel te verstoren. Sinds de pandemie de bioscopen op droog zaad zette, snakte de filmindustrie naar een weekend als dit, maar bij gebrek aan aankomende succesfilms, kan het momentum snel weer gaan liggen.

Barbenheimer heeft de mensen weer in de bioscoop gekregen: de vraag is nu hoelang ze daar zullen blijven zitten.

Ryan Gosling. Beeld Getty Images for Warner Bros.