Barbenheimer, de vreemdste filmcombinatie ooit: ‘Dit is een cadeau voor de distributeurs’

De hoofdpersoon die op dit moment met Barbie concurreert om aandacht is niet Ken, haar plastic partner. Het is de man die de atoombom heeft ontworpen, Robert Oppenheimer.

Fans wachten al een tijdje op de release van twee films: Barbie, geregisseerd door Greta Gerwig, en Oppenheimer, geregisseerd door Christopher Nolan. Beide komen uit op 19 juli, maar fans steken al de draak met het sterke contrast in de thema’s, stemmingen en kleurenschema’s van de films. Het resultaat heet Barbenheimer. Of Boppenheimer. Het is maar hoe je het bekijkt.

Oppenheimer is Nolans prestigefilm gebaseerd op American Prometheus, een biografie van Oppenheimer, de wetenschapper die het Manhattan Project leidde dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de eerste atoombommen produceerde. De trailers voor die film, met intense muziek en spannende scènes met in de hoofdrol een peinzende Cillian Murphy als Oppenheimer, staan in schril contrast met de roze en sprankelende trailers voor Barbie, waarin Margot Robbie te zien is als de pop die in Barbieland woont voordat ze op avontuur gaat in de echte wereld.

Cillian Murphy als Oppenheimer. Beeld UNIVERSAL PICTURES / Album

De twee personages kunnen nauwelijks meer van elkaar verschillen. En toch verschijnen Robbie en Murphy samen op T-shirts en truien.

Memes, video’s en onlinediscussies hebben sociale media overspoeld en sommige mensen maken plannen om de twee films op dezelfde dag te zien. Het debat over in welke volgorde je ze moet zien - Barbie eerst om de dag licht te beginnen, of toch maar eerst Oppenheimer, om vrolijker te eindigen - is nog niet beslecht.

Merchandise

De merkwaardige kruising leidt ook tot echte merchandise. Een Google-zoekopdracht naar ‘Barbenheimer T-shirt’ levert tienduizenden resultaten op en verkopers op e-commerceplatforms hebben hun eigen versies ontworpen. Op sommige staan Robbie en Murphy afgebeeld, terwijl andere het roze lettertype van Barbie combineren met een roze tekening van een atoomwolk.

Eén zo’n T-shirt, een van de eerste die er was, is een eenvoudige split-screencombinatie van de twee filmlogo’s met de spelling ‘Barbenheimer’ en de releasedatum van de films.

Ryan Gosling en Margot Robbie als Barbie. Beeld Warner Bros.

Hunter Hudson, 23, een filmmaker in San Antonio, zei dat hij de shirts oorspronkelijk had ontworpen en gemaakt voor hem en zijn vrienden om “naar de Barbenheimer-double feature” te gaan op 21 juli. Maar toen hij foto’s van het shirt op Twitter plaatste, was de respons massaal. “Normaal krijg ik ongeveer drie of vier likes op alles wat ik post”, zei Hudson. Maar nadat hij een paar mock-ups van het shirt had gedeeld, werd hij op een ochtend wakker met honderden berichten van mensen die hem vroegen of ze het shirt konden kopen.

Hudson maakt de shirts zelf, samen met een vriend, en vraagt er 40 dollar (36 euro) voor. Tot nu toe heeft hij ongeveer 150 shirts gemaakt, met een tweede serie van ongeveer 70 shirts onderweg. Het kost hem ongeveer 45 minuten tot een uur om een T-shirt te maken, wat hij doet door twee shirts doormidden te knippen, aan elkaar te spelden, te naaien en te persen. “Een paar bioscopen hebben me persoonlijk benaderd voor bulkbestellingen voor werknemers”, zei hij. “Het was overweldigend positief.”

Marketing

Dit soort organische marketing is waarschijnlijk goed voor beide films, zegt Robert Mitchell van Gower Street, een bedrijf dat analyses maakt voor de filmindustrie. Al was er niet meteen een tekort aan marketinginspanning rond beide films. Er zijn levensgrote kartonnen Barbie-dozen in de bioscoop waar mensen foto’s van kunnen maken en een selfiegenerator. Er zijn samenwerkingen geweest met verschillende merken: er is een yoghurt met een Barbie-smaak, een lijn met Barbie-kleding en Airbnb biedt een levensecht Barbie-droomhuis in Malibu te huur aan.

Wat al deze hype betekent voor de kassaresultaten van beide films is onduidelijk. Veel aandacht vertaalt zich ook niet altijd in bezoekersaantallen, aldus Mitchell. Voorspellingen zijn altijd lastig en er kan nog veel gebeuren voor volgende week, vult David Gross aan, een filmconsultant die een nieuwsbrief publiceert over box office-cijfers. Volgens voorzichtige schattingen van de industrie zou Barbie in de Verenigde Staten en Canada tussen de 55 en 65 miljoen dollar openen en Oppenheimer tussen de 40 en 50 miljoen dollar. Maar beide schattingen zijn sowieso hoog voor een fantasiekomedie en een historisch drama, films die bovendien geen vervolgen zijn. Superhelden, grote actiefilms en grote animatiefilms openen meestal hoger, zegt Gross.

Toch kan de hype rond de films een positief effect hebben op de cijfers. “Elke keer er een trailer van Barbie uitkwam, werd Oppenheimer trending,” zei Mitchell. “Beide films zijn zo verschillend dat ze het verhaal mogelijk maakten dat spontaan gegroeid is: dit is de vreemdste double bill ooit.” Wat er online allemaal gebeurt is volgens hem “eigenlijk een cadeau voor distributeurs”.

Hoewel sociale media vol staan met mensen die hun kaartjes laten zien voor de double bill, is het onduidelijk hoeveel mensen ook effectief beide films op dezelfde dag zullen zien. “Maar dat zou geen verschil mogen maken”, zegt Gross. “Het publiek zal beide films vinden en zowel Barbie als Oppenheimer zal het erg goed doen.”