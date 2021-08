Banksy bevestigt met filmpje: hij zit achter mysterieuze reeks kunstwerken aan Britse kust

▶ Bekijk de video van Banksy’s ‘Spraycation’:

Kenners dachten al dat ze de hand van de mysterieuze meester erin hadden herkend. In een video van ruim 3 minuten is nu te zien hoe Banksy in een camper van plek naar plek rijdt en meerdere kunstwerken maakt.

De beroemde straatkunstenaar, die zijn identiteit geheim wil houden, heeft als bijschrift bij de video gezet: ‘A Great British Spraycation’. Banksy koos dus in deze coronatijden voor een ‘staycation’, met tussendoor verschillende welgemikte en creatieve graffiti-sprays, daarbij ook geregeld gebruikmakend van rondslingerend materiaal.

Banksy maakte onder meer een rat die in een strandstoel hangt met een drankje, drie kinderen in een boot en een klein kindje dat een zandkasteel maakt. Voor het laatste kunstwerk sloopte Banksy een steen uit de stoep en gebruikte hij het onderliggende zand om het zandkasteel te bouwen. Bij het werk met de drie kinderen - vermoedelijk een verwijzing naar de klimaatopwarming - doet een rondslingerend stuk golfplaat dienst als bootje.

In de video zijn ook een aantal mensen te zien die reageren op het werk, kort nadat het is gemaakt. Een vrouw noemt het kind met het zandkasteel “vandalisme”, vanwege de gesloopte stoeptegel. Een andere vrouw zegt bij een kunstwerk dat “het van veraf een stuk mooier is dan van dichtbij”.

