‘Bad Vegan’: het sprookje is uit voor de ultieme vegan fitgirl

Ooit was Sarma Melngailis de ultieme vegan fitgirl. Ze was de eerste – samen met haar toenmalige man Matthew Kenney – om een chic raw vegan restaurant te openen in New York, in 2004. Pure Food and Wine werd een hotspot voor sterren als Owen Wilson, Gisele Bündchen en Chelsea Clinton. Ze aten er rauwe courgettelasagne met ricotta gemaakt van pijnboompitten en als dessert roomijs op basis van kokos, noten en agavesiroop.

Na de scheiding mocht Melngailis het restaurant houden, maar had ze 2 miljoen dollar schuld. Die woog op haar en toen ze – na een lichte crush op vaste klant Alec Baldwin – Shane Fox leerde kennen via Twitter, zag ze in hem een potentiële redder in nood. Toen ze hem in het echt ontmoette en hij zwaarder bleek dan op zijn profielfoto, riep ze zichzelf tot de orde. Zo oppervlakkig was ze niet, om iemand op zijn uiterlijk te beoordelen. Een jaar later trouwden ze.

Fox beloofde Melngailis de wereld en zij geloofde hem, zelfs toen hij haar wijsmaakte dat hij haar en haar hond Leon het eeuwige leven kon schenken. Dat hij om de zoveel tijd verdween, vond ze normaal, want hij werkte voor de overheid, in een soort special operations-team. Hij ‘wist’ dingen, maar zij had beter moeten weten toen hij haar steeds vaker geld begon te vragen, als een soort van ‘test’.

Het zou te gemakkelijk zijn om Sarma af te doen als een hopeloos dom vegan blondje. Zelfs intelligente mensen kunnen zich in de luren laten leggen, zeker als ze slecht in hun vel zitten. Heeft niet iedereen ooit eens iets stoms gedaan in naam van de liefde? Wie zonder zonde is, werpe het eerst een steen. Ik schaam me alleszins nog diep voor dingen van vroeger – soms ben je gewoon te ver heen. Wel prijs ik me gelukkig dat het me nooit 1,5 miljoen dollar heeft gekost, zoals bij Melngailis. Zoveel sluisde ze in enkele jaren tijd door naar haar man, die trouwens niet echt Shane Fox heette, maar Anthony Strangis – ook daar had hij een uitleg voor.

Op een gegeven moment was het geld op en konden de werknemers niet meer betaald worden: zij zijn de grootste verliezers in dit verhaal. En in 2016 was het sprookje van Sarma en Anthony echt uit. Het koppel leefde al maanden ondergedoken toen de politie hen op het spoor kwam in Tennessee. Ze werden betrapt nadat ze een pizza hadden besteld met een kredietkaart. Bij Domino’s! En een veganist eet geen kaas! Dat was smullen voor de media, want wat een verhaal, over de ‘vegan Bernie Madoff’.

Je moet deze docureeks – euhm – bingen om te zien hoe het allemaal zover kon komen. En was Sarma eigenlijk wel echt verliefd op Strangis? Op haar hond misschien, ja. Voor hem had ze alles over. Of hoe ook dierenliefde blind maakt.

Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives, nu op Netflix