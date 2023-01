‘Babylon’ is een geweldige dollemansrit door het Hollywood van de jaren twintig ★★★★☆

Eerst even dit: Babylon heeft heel wat gebreken. Damien Chazelles plot is een tikje onevenwichtig en hij raast er met zoveel onbesuisdheid door dat Babylon regelmatig uit de bocht vliegt. Maar laat dat nu net zo goed passen bij deze film, die halverwege de jaren twintig begint, toen personages nog niet hoorbaar konden praten en toen puriteinen nog geen strikte moraal in Hollywood hadden geïmplementeerd. Het is in dat Hollywood dat Jack Conrad (Brad Pitt) een vrouwenverslindende filmster is, dat de platvloerse Nellie LaRoy (een heerlijke Margot Robbie) een massapubliek ontroert en dat de Mexicaanse migrant Manny Torres (Diego Calva) zijn droom bereikt om deel uit te maken van “iets groters”.

De bravoure waarmee Chazelle (La La Land, Whiplash) die dromen inblikt is nooit minder dan indrukwekkend. Babylon opent met een scène die zich afspeelt in de villa van een decadente fimproducent: een feestje met een olifant als entertainment, plasseks in de bovenkamers en voldoende cocaïne om Tony Montana afgunstig te maken – The Wolf of Wall Street lijkt overigens nooit veraf. De zwierige camerabewegingen bevestigen eens te meer dat Chazelle over een uniek talent voor mise-en-scène beschikt.

Droom of nachtmerrie

Chazelle is verliefd op oud Hollywood en steekt zijn film tjokvol referenties naar klassiekers als Singin’ in the Rain (waarvan de geest ook door La La Land waarde) en Sunset Blvd. Maar bovenal doet Babylon denken aan Paul Thomas Andersons porno-epos Boogie Nights. Het is een van liefde en enthousiasme overlopende film over de opkomst en het verval van de entertainmentindustrie, over hoe dun de grens is tussen Amerikaanse droom en Amerikaanse nachtmerrie.

Daarnaast viert de La La Land-cineast andermaal zijn liefde voor jazz in Babylon. Een van de subplots handelt over Sidney Palmer (Jovan Adepo), een trompettist die filmster wordt, en de muziek van jazzcombo’s bindt alle feestjes van Babylon samen. Bovendien monteert Chazelle zijn film met een ongelooflijk gevoel voor ritme. Hij is een filmmaker die alle kneepjes van het vak tot zijn beschikking heeft en op zijn eigen manier uitspeelt.

Toegegeven, met een speelduur van drie uur en negen minuten begint dit epos in het laatste bedrijf een tikje te slepen en de emotionele slag die La La Land ons aan het einde verkocht blijkt hier een emotioneel schouderklopje. De personages missen de nodige diepgang, maar Babylon draait ook niet om de personages; de echte hoofdfiguur is het Hollywood dat Chazelle op het scherm tovert. En in tijden waarin filmscenario’s steeds vaker volgens formules worden geschreven, voelt het heerlijk aan om in een van persoonlijke passie doordrenkte film als Babylon te worden ondergedompeld.