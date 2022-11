‘Babylon Berlin’ gooit een knuppel: niet in het hoenderhok, maar in uw bakkes

Naast opstekers uit het tv-aanbod bespreekt deze knaap ook de edele interactieve kunst der videogames. Zeventig procent van die laatste komen steevast in het najaar uit, wat betekent dat ik dezer weken tot op een goddeloos uur wakker blijf om dat allemaal doorgespeeld te krijgen. Aan het einde van zo’n nachtelijke sessie knip ik altijd nog voor een uurtje de tv aan om mijn spiergeheugen wat rust te gunnen voor de slaap, en op zo’n momenten kom ik soms dingen tegen die kijkers met een normaal levensritme gelukkig bespaard blijven.

Eerder deze week nog werd me op die manier een vluchtige blik vergund op de andere kant van de spreekwoordelijke rabbit hole, waar lui vertoeven met een flexibel idee van mensenrechten en empirische waarheden. Eerst belandde mijn zapper op het Nederlandse derdenprogramma Ongehoord nieuws, waarin de Nederlandse braniekikker Thierry Baudet en de Vlaamse stughaas Dries Van Langenhove – pronte soldeniers der onbegrepenen, broederlijk naast elkaar – nog een ultieme poging zaten te doen om de nu echt wel nakende ondergang van het Avondland te elfder ure af te wenden. Daarna keek ik naar de comebackspeech van nu drievoudig Amerikaans presidentskandidaat Donald Trump op CNN. Zijn rede zat zo vol aperte zelfverheerlijkingen en leugens dat nieuwsanker Anderson Cooper de live-uitzending halfweg onderbrak, om samen met een deskundigenpanel tenminste nog de reeds verkondigde verdichtsels te wieden.

Die wereld ten overzijde van dat leembruine konijnenhol bleek blijmoediger dan ik me had voorgesteld. Een joelende menigte van welwillende horigen danst er een bevrijdende bourree van plechtigheid en convictie. Het deed me meteen ook denken aan wat ik toevallig nog maar een dag eerder had zien gebeuren in de eerste afleveringen van het zopas gestarte vierde seizoen van Babylon Berlin.

Opgelet dat u zo dadelijk niet over de reductio ad Hitlerum struikelt, maar het moet even: deze jaargang van de Duitse tv-reeks speelt zich af aan het einde van de Weimarrepubliek in het Berlijn van de jaren 1930, waarin het vrolijk heidense nihilisme van de afgelopen jaren ineens plaatsmaakt voor de knuppels van Hitlers stoottroepen. Die slaghouten dienden niet om in het hoenderhok van het publieke debat te worden gegooid, maar recht in het bakkes van zij die durfden terugmuilen of volgens de horden niet thuishoorden in de grootstad. Een kleine elite van opportunisten, meedeinend met die nieuwe wind, nipte ondertussen misschien nog altijd champagne op hitsige jazztonen, maar buiten op straat zwol al zachtjes de marsmuziek aan.

Eventjes is dat parallelle universum der verongelijkten misschien fascinerend om naar te kijken. Maar vrolijk blijft het er niet.

