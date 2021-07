Baas over eigen muziek: onafhankelijke distributeurs maken streaming toegankelijk voor elke artiest

Hoe behoud je als artiest de controle over je carrière? En grip op je inkomsten? Via nieuwe poortwachters mag dat geen greintje pijn meer kosten. De onafhankelijke muziekdistributeurs TuneCore en Believe openden onlangs hun kantoor in de Benelux. Hun doel? Lokale artiesten en labels eenvoudig toegang bieden tot de streamingmarkt.

Nu streaming de laatste jaren in een - welja - stroomversnelling is geraakt, zien artiesten en platenfirma’s zich genoodzaakt om met een andere blik te kijken naar de muziekindustrie. Steeds meer artiesten brengen hun muziek in eigen beheer uit, waardoor ze niet alleen de muze maar ook de marktkramer in zichzelf moeten laten ontwaken. Wie op dat laatste vlak al snel indommelt, hoeft niet langer te wanhopen.

Believe maakt zich sterk dat ze door hun digitale expertise de muziekmarkt toegankelijker kunnen maken voor élke artiest. Met het dochterbedrijf TuneCore bieden ze een wereldwijd DIY-platform aan, waarmee (veelal beginnende) acts hun muziek op verschillende streamingplatformen kunnen zetten. Voor een laag jaarlijks bedrag - 10 tot 50 euro - krijg je toegang tot een technologisch platform, waar je muziek kan uploaden. Die verschijnt dan op meer dan 150 streamingdiensten in 200 landen. Het belangrijkste verschil met traditionele labels? De artiest behoudt alle inkomsten en blijft eigenaar van zijn muziek.

“Het is een onestopshop voor muziekdistributie, publishing administratie en videomonetisatie op YouTube, Facebook en Instagram,” vertelt Nikolaas De Belie, hoofd van Believe en dochterbedrijf TuneCore in de Benelux. Beide platforms worden beschouwd als onafhankelijke wereldleiders in de digitale muziekdistributie. “Met Believe willen we artiesten en labels dan weer extra ondersteunen. Zo stellen we onder meer promotie- of marketingdiensten voor.” Klinkt dat als het verhaal van de barmhartige Samaritaan? Nou… néé. De Belie geeft zelf aan: “De grootste groei in marktaandeel vind je vandaag bij onafhankelijke artiesten en independent labels. Meer dan een miljoen TuneCore-artiesten hebben samen al meer dan twee miljard euro verdiend.” Daar spinnen Believe en TuneCore dus zelf ook garen bij.

Wereldwijd in de kijker lopen als beginnende muzikant - zonder major platenlabel als rugdekking - is evenwel geen kleintje. Toch gelooft Believe dat ze minstens even grote troeven achter de hand houdt als traditionelere businessmodellen. “Onze internationale structuur laat toe om songs in andere landen te pitchen bij streamingcuratoren. Believe is op dit ogenblik voorkeurspartner bij Spotify, Apple Music én YouTube.”

Slayer keerde zijn label de rug toe om in zee te gaan met Believe. Beeld Stefaan Temmerman

Believe is weliswaar niet de enige speler op de markt. Als is hij vandaag wél de grootste. Momenteel zijn er zo’n vijftienhonderd mensen actief in meer dan vijftig landen. TuneCore werd eerder dit jaar dan weer in Rusland, Zuidoost-Azië, Afrika en Latijns-Amerika gelanceerd. Daarmee is het nu lokaal actief in veertien landen en op vier continenten. “Omdat het bedrijf vijftien jaar geleden zijn start kende, heeft het als digitale pionier een competitief voordeel in de huidige muziekmarkt”, verklaart De Belie. “Believe heeft zopas ook 300 miljoen euro opgehaald via een beursgang op Euronext in Parijs. Daarmee verstevigt het bedrijf zijn groeistrategie.”

Novastar en WWWater zijn maar twee namen die vandaag samenwerken met TuneCore, terwijl grote internationale kleppers als Queen, Björk en Slayer een major label de rug toekeerden om met Believe in zee te gaan. Zou dit dan de heilige graal van de muziekindustrie kunnen zijn? En betekent dit dan dat grote platenfirma’s als Universal, Warner en Sony steeds meer obsoleet worden? “Dat is te kort door de bocht”, vindt De Belie, die in het verleden zelf bij Sony werkte. “Ik zie Believe en TuneCore eerder als een totaaloplossing voor onafhankelijke labels en artiesten in verschillende stadia van hun ontwikkeling.”

Voor het merendeel van de artiesten blijft het natuurlijk nattevingerwerk, om in te schatten wat de inkomsten van hun release zullen zijn. Maar vaak is een forfaitaire prijs afspreken beter dan een percentage afstaan aan een platenfirma. De Britse groep Jungle - bekend van hits als ‘Busy Earnin’ en ‘Casio’ - brengt in augustus bijvoorbeeld een plaat uit via een distributiedeal met Awal, een soortgelijk distributieplatform. Nochtans stond de groep eerder getekend bij het gerenommeerde label XL, dat zijn reputatie verdiende door onderdak te bieden aan fenomenen als The Prodigy, The White Stripes, M.I.A. en Adele. “XL was indertijd geweldig voor ons, als een stamp of approval, een ridderslag”, vertelt Josh Lloyd-Watson van de groep. “Maar nu we een vaste fanbase hebben, is die steun niet langer noodzakelijk. Awal roomt nu een commissie af op onze streaminginkomsten. Een vijfde ongeveer. Dat is een habbekrats, als je bedenkt dat de meeste labels artiesten kaalplukken op vlak van royalty’s. We zijn eindelijk vrij! Al sinds het begin van onze carrière wilde ik controle behouden over elk aspect van onze muziek. Maar ik merkte dat we sowieso zo’n tachtig procent van onze inkomsten moesten afdragen. Wat een verschrikkelijke zakenman ben je eigenlijk, om dát toe te laten? Ik snap het wel: wie zijn ziel en zaligheid in kunst legt, staat makkelijk open voor dat soort manipulatie. Maar wij kiezen nu voor een nieuwe aanpak. We leven nu eenmaal in een digitale wereld: it gets easier to cut out the middleman. Alles overlaten aan een groot label is anno 2021 écht niet langer aan de orde.”