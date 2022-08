‘Avec amour et acharnement’ of het virus dat liefde heet ★★★★☆

Twintig jaar na het ijzingwekkende Trouble Every Day zet Claire Denis opnieuw haar tanden in het hachelijkste filmgenre, het melodrama. In tegenstelling tot toen voert ze in Avec amour et acharnement geen bloedzuigende en kannibalistische vampieren op. Al staat wederom een vrouw centraal wier hang naar liefde zich ontpopt als een verzengende passie die haar alles dreigt te ontnemen wat ze begeert.

Die onrust is al voelbaar in de openingsscène: Sara (een flamboyante Juliette Binoche) en Jean (Vincent Lindon) beleven een idyllische vakantie, maar de (sublieme!) muziek van Tindersticks laat reeds de donkere wolken achter de horizon horen. Het onheil heet François, de ex van Sara en de voormalige zakenpartner van Jean. Deze laatste gaat opnieuw met François samenwerken wat een ongemakkelijke driehoeksrelatie creëert. Maar niet François, wel Sara is de katalysator van de sores. De liefde is een virus dat Sara’s lichaam almaar strakker in de greep krijgt en haar ratio driest onderdrukt. Denis toont de confrontaties, de amoureuze pirouettes en Sara’s compulsieve gedrag zonder te psychologiseren. En dus zonder een moreel oordeel.

Het aantrekken en afstoten tussen Sara en de mannen wordt bijwijlen in woorden gevat. Wát gezegd wordt is echter niet altijd wat een van de personages daadwerkelijk voelt. De onuitgesproken waarheid zit wél vervat in de briljante wijze waarop Denis en haar chef photo Éric Gautier de personages in het beeldkader plaatsen. Of net niet. Afgewisseld met een reeks intense close-ups en met shots die plaatsen of personages rusteloos aftasten, toveren die onthullende composities Avec amour et acharnement om tot een visueel ballet - zo bloedstollend dat enkele lichtzinnige scenariokeuzes prompt vergeten zijn.

Avec amour et acharnement draait vanaf woensdag in de bioscoop.