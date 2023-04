Auteur Amazing Améziane: ‘Zeventig procent van de dialogen in deze graphic novel komt van Tarantino zelf’

Met de klepper Quentin over Tarantino laat de Franse stripauteur Amazing Améziane een van zijn favoriete regisseurs aan het woord. Het resultaat is een indrukwekkende ode die zich laat lezen als een film bomvol anekdotes en inzichten omtrent Tarantino’s (getroebleerde) relaties met onder meer Weinstein, Travolta of Thurman.

Tweeëntwintig boeken in twee decennia in bijna evenveel genres: de Parijzenaar Amazing Améziane (50) draait er zijn hand niet voor om. Hij wijt het aan het feit dat hij “voor 100 procent digitaal werkt”, een strakke paginaopbouw hanteert en van zijn job houdt.

Zijn graphic novel over Tarantino druipt niet alleen van de adoratie voor de Amerikaanse regisseur, maar ook voor de film in het algemeen. Jaren geleden nam hij zich voor een ‘Ciné-trilogie’ te maken: beeldromans over door hem bewonderde regisseurs. Het startschot daarvan was het boek uit 2021 over Martin Scorsese.

Amazing Améziane: 'Tarantino gaat een van de tien mensen op deze planeet zijn die alle inside jokes begrijpen.’ Beeld rv

“Je mag gerust zeggen dat ik van kinds af geobsedeerd ben door cinema”, begint hij. “Toen ik als tiener Taxi Driver zag, was ik verkocht. Wat een revelatie. Ik besefte plots dat films een impact konden hebben. Ik was 16, eenzaam en helemaal mee met Scorseses ‘God’s lonely man’-concept (zoals de eenzame ‘Taxi Driver’-antiheld Travis Bickle zichzelf destijds omschreef, GDW). Van toen af volgde ik Scorseses carrière.“ Hij grijnst. “Toen ik de Scorsese-strip maakte, moest ik geen enkel boek over hem kopen. Ik had alles al in de kast staan.”

Pornobioscoop

Fast forward naar zijn nieuwe filmheld: Quentin Tarantino. Of: zijn tweede boek in de Ciné-trilogie. Het is een klepper van 240 pagina’s die ’s mans carrière overschouwt vanaf het moment dat hij als tiener in de pornobioscoop Pussycat Lounge werkte tot hij aankondigde dat hij er een punt achter zou zetten. Tarantino vertelt er zijn verhaal in voice-over, waarbij hij zijn lezers vaak rechtstreeks aankijkt.

Améziane komt ervoor uit: hij is een hardcore fan. “Maar toch is het een nuchter, objectief boek. Zeventig procent van de dialogen komt van Tarantino zelf. Ik heb enkel wat zinnen aangepast ten voordele van de dynamiek.”

“Wat een man ook, hè. Ik zag Reservoir Dogs om 9 uur ’s morgens op 2 september 1992. Diezelfde avond ging ik terug met vrienden, die al even overtuigd waren dat de jaren tachtig op filmgebied voorbij waren en dat we door Tarantino eindelijk films konden zien waar we echt van hielden.”

Voor zijn – ook voor niet-fans – interessante Tarantino-strip, waarvoor hij zelfs stijlen ontleende bij bekende auteurs als Bill Watterson (Calvin & Hobbes) of Frank Miller (Sin City), had hij vooral veel aan enkele podcasts waarin Tarantino ter promo voor Once Upon a Time in Hollywood uit 2019 net iets persoonlijkere info deelde.

Veel ruimte ging naar zijn inspiratiebronnen uit obscure films. Hij vertelt hoe hij begin jaren negentig met regisseur Robert Rodriguez op festivals maar moest blijven debatteren over geweld in films, over zijn opportunistische gevechten/conversaties met brulboei Harvey Weinstein (zoals zijn weigering een sleutelscène uit Reservoir Dogs te knippen), of hoe zijn relatie met Uma Thurman verziekte nadat hij was blijven aandringen op die ene scène die uiteindelijk tot een zwaar ongeluk zou leiden.

Travolta

Ook erg aanwezig: Tarantino’s voorkeur voor ‘vergeten’ of gevallen filmsterren. Améziane: “Dit is een regisseur die verliefd wordt op de personages die actrices en acteurs in films neerzetten. Men denkt soms dat hij die ‘vergane glorie’ bovenhaalde om zijn productiebudget aanvaardbaar te houden, maar zelfs toen hij iedereen kon krijgen, koos hij voor een John Travolta of een Pam Grier. Hij liet haar eerst auditie doen voor Pulp Fiction, gaf haar later een rol in Jackie Brown. Ze is cult, zwart en een powervrouw. De man kon Meryl Streep krijgen, maar koos toch Grier omdat dat de film beter zou maken. Ook al was de hoofdrol in Rum Punch (uit 1992, GDW), de roman van Elmore Leonard waarop hij de film baseerde, blank.

“Idem voor Robert Foster. Bij hun ontmoeting toonde Foster zich verbaasd. ‘Mijn carrière is voorbij, ik heb geen agent en niemand wil me een contract voorleggen.’ Tarantino gaf hem een rol. Idem voor Travolta, door de producer beschreven als ‘box office poison’. Meer zelfs: ook al waren ze goedkoop, hij betaalde hen toch goed. Voor hem gaat die adoratie terug tot in de seventies. Het zijn acteurs uit de films die hij op handen droeg.”

Volgens Améziane wordt Tarantino nu toegejuicht, “maar vergeet niet dat hij eerst werd geridiculiseerd voor zijn keuzes. Zijn films zijn cool, nu. Maar die eerste jaren was niemand op hem voorbereid. Wie is die vent, dacht men. Wat zijn dat voor films? Maar plots kreeg hij de Gouden Palm en de Oscar voor origineel scenario. Toen wist iedereen: hij is de baas. Toch werd hij pas écht serieus genomen sinds Inglourious Basterds. Tony Scott, Coppola, Scorsese: hij was gelijkwaardig geworden, vonden publiek, critici en collega’s. En was deze rebel niet altijd al cool geweest, klonk het toen plots. (haalt zijn neus op) Het zal wel.”

Of Tarantino zelf van deze strip zou houden? “Zeker weten, hij gaat een van de tien mensen op deze planeet zijn die alle inside jokes begrijpen.”

Intussen werkt Améziane verder aan zijn beeldroman over Francis Ford Coppola. Van een trilogie lijkt al geen sprake meer. “Ik blijf maar gaan. De lijst van goede regisseurs is lang. Ik heb genoeg thema’s voor de rest van mijn leven.”

Amazing Améziane, Quentin over Tarantino, Sherpa, 240 p., 34,95 euro.