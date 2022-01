Australische nieuwsankers: ‘Djokovic is een liegende klootzak’

Twee 7 News-nieuwsankers, Rebecca Maddern en Mike Amor, voerden een gesprek over de Serviër, met in het achterhoofd dat ze niet op antenne waren. Dat was ook zo, maar toch is er een video gelekt waarin ze Djokovic met de grond gelijk maken.

“Hoe je er ook naar kijkt, Djokovic is een liegende klootzak”, liet Maddern zich ontvallen. “Hij had een belachelijk excuus en is dan over zijn eigen verdomde leugens gestruikeld”, antwoordde Amor.

Ai-Media, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het opnemen van de beelden, heeft intussen al gereageerd op het incident: “Er is een gepaste actie ondernomen tegen de werknemer in kwestie.”

Visum ingetrokken

De Australische minister van Immigratie Alex Hawke maakte vandaag bekend dat het visum van Djokovic om Australië binnen te komen, wordt ingetrokken. De Servische nummer 1 van de wereld zal door deze beslissing waarschijnlijk niet kunnen deelnemen aan de Australian Open, die maandag begint.

Djokovic won het toernooi in Melbourne al negen keer en mikte op een 21ste grandslamtitel. Hij riskeert nu het land te worden uitgezet.