‘Atropa’: Armworstelen tussen tekst en muziek ★★★☆☆

“De oorlog zal voorbij zijn voor hij is begonnen”, belooft een blootsvoetse Agamemnon (Vanja Rukavina) aan het begin van Atropa. Toen Tom Lanoye destijds Atropa. De wraak van de vrede schreef, liet hij zich niet enkel inspireren door Euripides’ beroemde Trojaanse vrouwen, maar ook door de speeches van George W. Bush in aanloop naar de oorlog in Irak en zijn befaamde war on terror, maar anno 2022 is het voor de hand liggend om aan recentere conflicten te denken, om de oorlog in Oekraïne niet te noemen. Soms blijft theater uit zichzelf actueel.

Toch geven regisseurs Naomi Velissariou, die hoge ogen wierp met haar Permanent Destruction-trilogie, en Floor Houwink ten Cate het stuk vandaag ook vormelijk een prikkelende, muzikale update: een klassieke tragedie die wordt gespeeld in een Berlijnse nachtclub, zeg maar, met Griekse personages die zich kleden als figuren uit The Rocky Horror Picture Show en Trojanen die zich uitdossen met glitterversies van de kostuums uit Hellraiser.

De elektronische muziek van Joost Maaskant doet aanvankelijk denken aan de pompende techno van The Chemical Brothers en later aan de avant-garde elektronica van FKA twigs – het is een song waarin de charismatische ‘Ntianu Stuger, die Kassandra vertolkt, mag schitteren. Maar presenteert Atropa zich aanvankelijk als een technotragedie, met een proloog die wordt gezongen en een doorschijnende dansvloer als decor, dan evolueert Velissariou’s en Ten Cates eigenzinnige, soms zelfs radicale beeldtaal toch naar een meer klassieke voorstelling.

‘Ntianu Stuger in 'Atropa' (Toneelhuis). Beeld Bas de Brouwer

Het lijkt wel alsof het Lanoyes tekst is die het haalt in een potje armworstelen. Lanoyes ritmes en rijmschema’s lenen zich nochtans uitstekend tot muzikaal theater, maar dan moet het arrangement wel ten dienste staan van de tekst. Dat gebeurt in Atropa niet: eerst verdrinken Lanoyes woorden nog in de beats, daarna verdwijnt de muziek gaandeweg naar de achtergrond.

Dat is jammer voor Denise Jannah (u kent haar uit het uitstekende Dear Winnie), die de rol van de Trojaanse koningin Hekabe vertolkt: als een tragische Grace Jones mag zij al zingend haar intrede doen, maar als actrice heeft ze het in Atropa moeilijk: haar monologen klinken houterig en gerepeteerd.

Dan maken Stuger en vooral Velissariou zelf meer indruk. Als Klytaimnestra bindt zij de voorstelling samen: in het eerste bedrijf, waarin haar dochter Ifigeneia (Thibaud Dooms) wordt geofferd, voel je de woede en wrok opborrelen die in het laatste bedrijf tot uiting komt en Atropa zijn climax aanreikt. Zij is de ster van Atropa, zelfs al toont ze zich misschien een tikje te bescheiden in haar regie.

Tot 13 november in Toneelhuis. Daarna op tournee.