‘Atlantic Crossing’ bevat de nodige pikanterieën, maar ook op politiek vlak is de serie interessant

Over het Britse koningshuis is zo langzamerhand van elke voetnoot uit de eeuwen omspannende familiegeschiedenis wel een film of een tv-serie gemaakt. Maar ook in de overige Europese royalty schuilt genoeg drama om een pakkende tv-reeks te maken. Wat te denken van de Noorse kroonprinses Märtha (1901-1954), die van Zweedse komaf was? Zij zocht tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen nazi-Duitsland het neutrale Noorwegen binnenviel, haar heil in Amerika, waar zij lobbyde in het Witte Huis om haar bezette land te bevrijden.

Buiten Scandinavië is weinig bekend over deze Märtha Sofie Lovisa Dagmar Thyra van Zweden. Dat wordt helemaal goedgemaakt in de achtdelige dramaserie Atlantic Crossing, waarin vooral het verblijf van het royaltygezin in Amerika wordt gevolgd. Saillant gegeven is dat president Franklin D. Roosevelt wel gecharmeerd was van de prinses, die zoals bepaalde bronnen beweren grote invloed op hem had bij het aansporen om de oorlog aan Hitler te verklaren.

De Zweedse Sofia Helin (49), bekend als de aan asperger lijdende inspecteur Saga Norén uit The Bridge, speelt deze Märtha, een geëmancipeerde vrouw die zich niet echt gewaardeerd voelde aan het Noorse en Zweedse hof. Dat blijkt vooral als zij met haar drie kinderen eerst de benen neemt naar haar familie in Zweden, waar zij door haar oom als een wereldvreemd wicht wordt behandeld. Vooral nieuws over de bezetting in Noorwegen, waar haar man aanvankelijk is achtergebleven om het verzet te leiden, wordt haar onthouden.

De toon van de serie verandert als zij in Amerika belandt en daar een innige relatie opbouwt met president Roosevelt (vertolkt door Kyle MacLachlan, bekend uit Twin Peaks). Hij neemt haar wel serieus en luistert naar haar adviezen over een mogelijke strijd tegen de nazi’s. Of dit in de serie is aangedikt en een dichterlijke vrijheid van de makers is kunnen alleen historici beoordelen. Gesuggereerd wordt dat Roosevelt zelfs troost zocht bij Märtha nadat Pearl Harbor was gebombardeerd. Geruchten over een mogelijke verhouding tussen de twee deden toen al de ronde, zeer tot ergernis van echtgenoot Olav, die zijn huwelijk in gevaar zag komen.

In dramatisch en romantisch opzicht levert dit aspect de serie de nodige pikanterieën op. Maar ook op politiek vlak is Atlantic Crossing interessant. De lankmoedige houding van bepaalde Noorse politici tegenover de Duitsers en de neutrale houding van Zweden worden door de makers niet onder het tapijt geveegd. Vooral intrigerend is de gloedvolle vertolking van Helin, die bewijst meer in haar mars te hebben dan het spelen van een verknipte politierechercheur.

Atlantic Crossing is te bekijken op mylum.tv.