‘Atlanta’ is het sterrenrestaurant van de satire. Elke gang wordt experimenteler én indrukwekkender

Een digitale postkaart aan de volgelingen van Donald Glover die bovendien digibeet zijn: Godot est arrivé. Het derde seizoen van het veelgeprezen Atlanta is elders al meer dan een jaar te streamen, maar België werd vakkundig over het hoofd gezien. Nadat ik met een nationale protestactie had gedreigd, gaat Disney+ nu toch overstag.

Donald ‘Childish Gambino’ Glover noemde zijn geesteskind ooit “Twin Peaks met rappers”, al houdt die vergelijking nog nauwelijks steek. De eerste twee seizoenen van Atlanta speelden zich af in de gelijknamige stad, alwaar rapper Paper Boi (Brian Tyree Henry) aan de weg timmerde met zijn neef/manager Earn (Donald Glover zelf) en luilak/vriend Darius (LaKeith Stanfield). Zij zijn de ongevaarlijke waakhonden aan Papers zijde.

Atlanta tackelt thema’s als ras, identiteit, existentialisme en Afro-Amerikaanse cultuur, speelt daarbij met clichés en uitvergrotingen, en schuwt geen satire of absurdisme. Het was na twee seizoenen al moeilijk om de reeks een stempel te geven: de ene aflevering was horror, de volgende comedy en die daarop satire. “Verwacht het onverwachte” had de baseline kunnen zijn, maar Atlanta vertoont geen kopieergedrag. Donald Glover refereert nergens aan, hij is de referentie.

In het derde seizoen is Paper Boi een ster en gaat hij op tournee door Europa. Dat is althans de premisse, al bestaat het seizoen ook uit vier afleveringen waarin geen spoor van Paper Boi, Earn en Darius te bespeuren is. Glover heeft zijn protagonisten echter niet nodig om een punt te maken. De focus ligt minder op zwarte cultuur en meer op rassenverschillen en het witte ongemak.

Na een dispuut met zijn mama komt een zwart jongetje in een pleeggezin van twee witte hippievrouwen terecht, elders eist een zwarte vrouw drie miljoen van een alleenstaande vader omdat diens betovergrootvader haar betovergrootouders gebruikte als slaven. Een verhaal of traditie in het belachelijke trekken is een veelgebruikt vehikel om de kijker een geweten te schoppen.

Nadat Paper Boi in Amsterdam het bestaan van Sinterklaas heeft ontdekt, krijgt hij een publiek vol Zwarte Pieten voor zich. (Geen grap: Matteo Simoni timmert op een bepaald moment een blackface in elkaar.) Verder in het seizoen koopt een vrouw het Nigeriaanse restaurant waar Darius haar had laten kennismaken met jollof rice. Je kan ‘STOP CULTURELE TOE-EIGENING’ op een cornflakesdoos schrijven en de straat op trekken, of het aanbrengen op Donald Glovers manier. Dat laatste mist zijn effect niet.

Atlanta is het sterrenrestaurant van de satire. Elke gang wordt experimenteler én indrukwekkender. Laat dat vierde, laatste seizoen maar komen.

De eerste drie seizoenen van Atlanta zijn te bekijken op Disney+.