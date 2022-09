‘Asphalt Meadows’ van Death Cab for Cutie: zelfs de hardste confessies belanden niet op grauw asfalt maar zacht fluweel ★★★★☆

“I don’t know how I survive”, zingt Ben Gibbard met een getergde snik in de gelijknamige ouverture, terwijl net iets te enthousiast handgeklap hem een gewisse dood lijkt te wensen. Deze song doet een existentialistisch een-tweetje met ‘Roman Candles’, waarmee meteen duidelijk wordt op Asphalt Meadows: Death Cab for Cutie is nog steeds geen groep voor lachebekjes. “Pacing across the room while she’s asleep / Tears raining down your cheeks”, klinkt het verder in de openingssong. “You’re trying to hold on.” De paniek is steeds nader dan de pret.

De frontman klinkt vandaag ouder en wijzer, maar zeker niet gelukkiger. Het leven als veertiger en de veranderende wereld lijken zelfs als een wurgkoord strakker om zijn nek te spannen. De teksten zijn daar ogenblikkelijk getuige van: “These days I miss strangers more than I miss my friends”, hoor je bijvoorbeeld in de postpunkpop van ‘I Miss Strangers’, waarin Gibbard rouwt om alle veranderingen in zijn leven. “I can’t help but keep falling in love with bones and ashes”, vertelt hij elders. Alles wat overblijft, is rouw.

Nick Harmer van Death Cab for Cutie op het All In Music & Arts Festival in Indianapolis. Beeld Amy Harris/Invision/AP

Even somber en aangrijpend zijn ‘Wheat Like Waves’ of ‘Foxglove Through The Clearcut’, waarin de frontman peinzend en poëtisch de staat van zijn leven lijkt op te maken. Tot aanstellerige jeremiades gaat hij evenwel niet over. Die sluit hij bijvoorbeeld uit met het prachtig uitwaaierende ‘I’ll Never Give Up On You’. Gibbard bekent dat de drugs hem rusteloos maakten en de drank hem veranderde in een wreedaardig personage. Soms wegen zijn dagboekbekentenissen te zwaar op je gemoed, maar de melancholische indierock van Death Cab for Cutie is even aandoenlijk als verslavend: zelfs de hardste confessies belanden niet op grauw asfalt maar zacht fluweel. De songs klinken stuk voor stuk memorabel, zelfs zonder enige notie van de midlifecrisis die sluimert in Gibbards teksten. En indien u zich toch aangesproken zou voelen door zijn besognes: in de frontman vindt elke veertiger vandaag zijn perfecte biechtvader.

Asphalt Meadows is een statig statement van indieveteranen die nu tien albums en vijfentwintig jaar ver in hun carrière staan. De prachtige popsong van Plans of de opwinding van Transatlanticism ontbreken misschien, maar je hoort nog steeds een band die gelooft in zichzelf, en dat zelfvertrouwen werkt aanstekelijk. Detail en daadkracht zijn de motor achter deze Death Cab.

Asphalt Meadows verschijnt 16/9 bij Atlantic / Warner.

Death Cab for Cutie speelt 14/3 in De Roma, Antwerpen.