ASMR-sensatie Nanou en tiktokkers Nour en Fatma: ‘Hogere studies zijn nooit een optie geweest. TikTok draait te goed’

Een écht grote ster was vroeger simpelweg een gebeeldhouwde acteur of een kronkelende zangeres. Nu zijn het veeleer gewone, louter met een smartphone gewapende jongens en meisjes die op sociale media een miljoenenpubliek aanboren en als influencers de wereld kneden. In de nieuwe Streamz-reeks Follow Me krijgt u een inkijk in wat die nieuwe sterren nu eigenlijk hele dagen dóén, behalve beeldig fonkelen. U herkent onder anderen ASMR-sensatie Nanou Philips (15) en TikTok-zusjes Nour (22) en Fatma (20) Daghbouj.

Op YouTube bedrijft Nanou ASMR, wat zoveel wil zeggen als: in de microfoon fluisteren of objecten strelen en betokkelen, omdat zulke geluiden op veel mensen een kalmerend effect blijken te hebben – vraag maar aan haar 1,2 miljoen volgers. Nour en Fatma zijn gewoon hun vrolijke zelve op TikTok, van het kapsalon tot in de moskee, en entertainen daar een half miljoen Vlamingen mee.

Volgen jullie elkaar?

Nanou Philips: “Ja! Ik ben al lang fan van Nour en Fatma. Ik ben met hen opgegroeid.”

Fatma Daghbouj: “Echt waar? Wauw, dat is lief. Ik zet af en toe een van je ASMR-filmpjes op, om tot rust te komen. Maar bij mijn zus heeft dat het tegenovergestelde effect.”

Nour Daghbouj: “Sorry, ik kan er écht niet tegen. Toen ik al die geluiden in mijn oor voelde kriebelen, kon ik alleen maar denken: wajoo, zet dat af! Ik ben sowieso gevoelig voor geluid: het ergst van al zijn smakgeluiden, en laat Fatma nu net altijd héél luid smakken.”

Fatma: “Misschien moet ik ook een ASMR-kanaal beginnen: ‘Smakgeluiden met Fatma’.”

Nanou: “Ofwel ben je wild van ASMR, ofwel ervaar je het als een spin die over je rug kruipt – er is geen tussenweg. Vergelijk het met koriander: er zijn nu eenmaal mensen die er door hun genen slecht op reageren. Zelfs mijn beste vriendin kan totáál niet naar mijn filmpjes luisteren.”

Hoe reageren mensen als je ze vertelt dat je ASMR-filmpjes maakt?

Nanou: “Veel mensen zijn er intussen mee vertrouwd, maar 30- of 40-plussers trekken vaak nog grote ogen. Ik leg het meestal zo uit: je fluistert, of maakt geluiden met objecten, om zo mensen tot rust te brengen, of in slaap te laten vallen. Nu, héél veel duidelijker vinden ze het dan nog niet (lacht).

“Het leuke is dat ik mensen echt kan hélpen. Onlangs heb ik een livesessie gegeven voor blinden en slechtzienden. Sommigen vonden er niks aan, net als Nour, maar anderen waren ervan aangedaan: iemand beschreef het als een massage over haar hele lichaam, zonder aangeraakt te worden. Mensen die slecht slapen of zich niet goed kunnen ontspannen, hebben veel aan mijn kanaal.”

Ik heb je al geluiden zien maken met computerkeyboards, deegrollers en speldenkussens: hoe beslis je wat je zult gebruiken?

Nanou: “Soms gebruik ik een woordengenerator, die willekeurige woorden uitspuwt. Als er dan pakweg het woord ‘bibliotheek’ komt uit gerold, probeer ik iets te doen met boeken. Het meest van de pot gerukte dat ik zo al heb gedaan én online heb gezet, is een filmpje waarin ik een stel plastic oren uitkuis. Bizar, ja (lacht).”

Dat je een carrière kunt uitbouwen door mensen in slaap te laten vallen, wisten we al van het oeuvre van Ozark Henry, maar toch: hoe komt een 11-jarig meisje er in hemelsnaam op om met ASMR te beginnen?

Nanou: “Ik heb ooit nietsvermoedend op zo’n ASMR-filmpje op YouTube geklikt. Ik was er meteen wild van: al snel liep ik het huis rond om overal op te tikken, benieuwd welk geluid dat zou produceren. Mijn broer had een camera en ik heb hem toen gevraagd om te helpen met een eigen filmpje. Eerst weigerde hij: hij was er zeker van dat ik er, als 11-jarig meisje, alleen maar mee gepest zou worden.

“Uiteindelijk kon ik hem toch over de streep trekken. Als het filmpje 30 likes haalde, zouden we er nog eentje maken. Het ontplofte meteen. De likes bléven maar binnenstromen.”

Het broertje van influencer Stien Edlund zegt op een bepaald moment in Follow Me: ‘Ze krijgt 125 miljoen views voor een TikTok-filmpje waarin ze naar boven gaat om in bed te kruipen.’ Kunnen jullie uitleggen wat de kunst is om banale dingen toch leuk te maken om naar te kijken? Waarom klikken mensen op jullie video’s?

Fatma: “Ik denk: omdat we een duo zijn. We doen het al zes jaar, dus onze volgers kénnen ons intussen. Ze kijken naar ons op en vinden dat we écht zijn. Als je één ding moet ambiëren op sociale media, dan wel authenticiteit.”

Stien Edlund zegt in Follow Me dat er een groot verschil is tussen online en offline in de belangstelling staan. Met de aandacht in het echte leven heeft ze het soms moeilijk.

Nanou: “Het blijft abstract. Als je een miljoen views haalt, dan zie je gewoon een tellertje omhooggaan, maar je kunt daar geen miljoen gezichten op plakken. Wat is dat zelfs, een miljoen?”

Nour: “Met de belangstelling op straat valt het wel mee. We zijn nog nooit overrompeld.”

Fatma: “Hoogstens vraagt iemand eens een foto, maar over het algemeen zijn mensen net zo verlegen als ik. Een van de vaakst voorkomende comments op onze video’s is: ‘Ik heb jullie gezien op straat, maar ik durfde jullie niet aan te spreken.’”

Nanou: “Ik merk dat hoofden de neiging hebben om zich synchroon in mijn richting te draaien. Waar ik kom, beginnen mensen heel vaak te fluisteren.”

Wat gezien je video’s wel zo toepasselijk is.

Nanou (lacht): “Dat wel, ja.”

Je volgt sinds enkele jaren thuisonderwijs, Nanou.

Nanou: “School was echt niks voor mij. Mijn broers volgden ook al thuisonderwijs, dus het was een kleine stap. Go with the flow: zo sta ik in het leven. Ik geniet nu heel veel vrijheid, dat was op school gewoonweg onmogelijk geweest.”

Fatma: “Studeren is ook nooit iets voor mij geweest. Ik haat school! Mijn punten waren slecht, ik snap niet hoe ik elk jaar geslaagd was. Misschien wel omdat ik het lievelingetje van de leerkrachten was. Er hingen zelfs krantenknipsels over Nour en mij in de leraarskamer.”

Nour: “Hogere studies zijn nooit een optie geweest. We hadden geen uitgekiend masterplan. We dachten gewoon: TikTok draait goed, laten we dat maar proberen. En zo sta ik er nog altijd in: ‘We zien wel.’”

Fatma: “We hebben wel nog andere dromen. Nour wil graag personal trainer worden, en ik wil het maken als dj.”

Je postte onlangs een stuk van je set in de Carré.

Fatma: “Ja, zo verdienen we wat bij. De grote droom is om ooit op het Amerikaanse festival Coachella te spelen. Ik wil zelfs openen voor een lege weide: als ik dáár sta, komt mijn grootste droom als dj uit.”

Nour: “Ik zou een eigen gym willen openen. Met een sauna en alles erop en eraan, alleen voor vrouwen. In de gym voel je je als vrouw vaak oncomfortabel, hè. Er zijn altijd irritante mannen die blijven staren.”

Fatma: “Ik probeer dan zo vies mogelijk terug te kijken. Werkt dit? (trekt een grimas)”

Nour Daghbouj: ‘We hebben er nooit aan gedacht om te gaan studeren. We dachten gewoon: TikTok draait goed, laten we dat proberen.’ Beeld Joris Casaer

LACHEN MET DRIES

Nanou, je gaat niet meer naar school, bent sinds je 11de beroemd, verdient meer dan goed je kost... Dat is fijn, maar mis je nooit het gewone, dagdagelijkse tienerleven?

Nanou: “Soms mis ik sociaal contact, maar... (Bedenkt zich) Nee, eigenlijk niet.”

Je runt een echt familiebedrijf: je mama en je broers werken mee aan jouw socialemediakanalen.

Nanou: “Mama – ik noem ze niet mijn manager maar mijn momager – regelt de administratie, de vertalingen van de video’s en de mails. Noah filmt en monteert, Cédric regelt alles achter de schermen, ik ben het gezicht. En mijn papa, die supportert langs de zijlijn. Het is veel werk, maar we dragen het samen: een huis blijft ook maar met meerdere muren overeind, hè.”

Is het geen eng idee dat je familie financieel van jou afhankelijk is?

Nanou: “Nee, zo voel ik dat niet aan. Het is een gezámenlijk project. Het is gezellig, iedereen amuseert zich rot. En we hangen niet met de navelstreng aan elkaar vast: iedereen heeft nog z’n eigen ding.”

Nour en Fatma, vinden jullie het hard werken?

Fatma: “Ik denk nooit: oei, ik moet nog content maken! Nee, ik film gewoon dingen, zoals ik dat al doe sinds ik een klein meisje ben. Het is geen werk, het is een hobby waar wij toevallig onze job van hebben kunnen maken.”

Hoe belangrijk is de factor geld in wat jullie doen?

Fatma: “Wij zijn er nooit mee begonnen om geld te verdienen. Mensen die nu een kanaal starten, weten dat ze daarmee misschien wel verre reizen gaan kunnen maken, of gratis spullen zullen krijgen van chique merken. Maar wij hadden daar geen benul van! We waren meisjes van 13, 14 jaar die zomaar wat deden. Op den duur merkten we bijna stomweg dat het niet zo nodig hoefde om een vakantiejob te zoeken, of verder te studeren.”

Nour: “We hadden er lange tijd gewoon geen idee van dat je er geld mee kón verdienen. En omdat mensen dat nu wél weten, worden sociale media steeds meer fake.”

Nanou: “Ik heb een haat-liefdeverhouding met sociale media. Aan de ene kant hebben we ons familiebedrijf en de reizen die we samen maken te danken aan YouTube. Maar aan de andere kant vind ik sociale media fake. Veel mensen gebruiken Instagram alleen maar om de flatterendste bikinifoto’s te posten. Als iemand z’n dag toont in een vlog, dan is het nooit z’n échte dag, hè? Het is mooier, opgepoetster, blinkender.”

Fatma: “Als ik al iets aan sociale media haat, dan wel de haatcomments zélf. Mensen die haat spuien, doen dat meestal met een anoniem profiel, zonder naam of foto. Ik ben er zeker van dat ik er minder zwaar aan zou tillen als ze zich tenminste niet als lafaards zouden verstoppen.”

Ik zag onder een filmpje over de ramadan kritiek van moslims op jullie kleren.

Fatma: “Dat gebeurt voortdurend. ‘Is het wel halal wat jullie eten?’ ‘Jullie dragen te korte kleren, doe eens iets langers aan.’ ‘Mag jij als moslima wel draaien in een club?’”

Nour: “De commentaar komt veeleer van binnen onze gemeenschap. Racistische commentaren hebben we nog zo goed als nooit gehad.”

Fatma: “Die commentaren boeien me niet, ze glijden van mij af als water van een eend. Een van de allerbelangrijkste voorschriften in ons geloof is dat je over niemand mag oordelen: dat is een van de ergste zonden. Als ik dus van iemand lees dat hij me een slechte moslim vindt, dan zie ik daar vooral de ironie van in: neem die zonde maar op jou, denk ik dan.”

Is er een verschil in haat tussen pakweg YouTube en Instagram, TikTok en Facebook?

Nour: “Op Instagram heb ik nog nooit een haatcomment gekregen.”

Fatma (verbaasd): “Wablieft? Heb je geheugenverlies, of zo? Wij hebben op Instagram zelfs een hele haatpágina gehad, een account met de naam Nour&FatmaHate (schatert). Daar postten gefrustreerde jongetjes dan ingezoomde foto’s van onze puisten.”

Nour: “Daarom doet alle haat ons nu niks meer. Omdat het toen zo erg was.”

Fatma (knikt): “Toen vonden we dat verschrikkelijk, maar als ik nu zeg dat het mij niks kan schelen, dan meen ik dat. Ik heb een olifantenhuid gekweekt. Als ik die niet had, dan was ik al lang gestopt met sociale media.”

Nanou: “Dan heb ik geluk. Als ik al eens een haatcomment krijg, wat niet vaak gebeurt, dan gaat het meer over ASMR dan over mij. Daar kan ik mee leven.”

Wat is daarentegen de móóiste commentaar die jullie al hebben gekregen?

Fatma (tot Nanou): “Toen ik in Follow Me een vrouw over jouw video’s hoorde vertellen, moest ik bijna huilen. Ze zat enorm diep, maar de video’s van Nanou hielpen haar tot rust te komen. Ze zag Nanou als iemand met wie ze kon praten, als haar vriendin.”

Nanou: “‘You feel like home’, zei ze. Dat is het mooiste compliment dat je me kunt geven.”

Fatma: “Zulke complimenten krijgen wij niet.”

Zijn jullie dan geen rolmodellen voor jonge moslimmeisjes?

Fatma: “Dat kan... Maar veeleer voor meisjes in het algemeen, of ze nu moslim zijn of niet.”

Nour: “Het kan wel helpen om iemand in de media te zien die op je lijkt, dus wie weet.”

Volgen jullie de actualiteit of de politiek? Zijn er maatschappelijke thema’s die jullie na aan het hart liggen?

Fatma: “Tijdens corona hebben we meegewerkt aan een campagne om jongeren het belang van mondmaskers in te prenten. Maar verder?”

Nour: “Politiek en actualiteit? Nee, interesseert me niet.”

En thema’s als, ik zeg maar iets, racisme, het milieu, woke?

Nour: “Woke?”

Fatma: “Wat is dat?”

Nour: “Nog nooit van gehoord.”

Euhm... (begint een lange uitleg over gevoeligheden, het n-woord, transgenders, Bart De Wever)

Nour: “Ik kende het woord echt niet.”

Fatma: “Het klinkt me toch vooral in de oren als iets waar óúde mensen met elkaar over discussiëren. Het n-woord niet uitspreken, belang hechten aan LGBTQ+-rechten, transgenders aanvaarden... (blaast) Voor ons is dat gewoon evident, we moeten daar geen boom over opzetten.”

Nour (knikt): “Voor oude mensen is dat misschien choquerend, maar voor ons?”

Nanou: “Wij steunen elkaar, en we wéten dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn.”

En toch merk je dat de jeugd evengoed massaal dweept met politici als Dries Van Langenhove en Tom Van Grieken.

Fatma: “Als ik Dries Van Langenhove al ergens zie passeren, dan is het in een meme, om met zijn racistische uitspraken te lachen. Meer aandacht hoeft hij niet te krijgen.”

‘We maken mooie reizen, maar we gooien het geld niet door ramen en deuren. We zetten ook wat aan de kant want eeuwig blijft dit niet duren.’ Beeld Streamz

SNOT EN KWIJL

De liefde dan! Als jullie een lief hebben, moet die dan mee op jullie socials figureren?

(in koor): “Nee, totaal niet.”

Nanou: “Dat is ieders eigen keuze. Het lijkt me bovendien gezond om bepaalde dingen privé te houden. Ach, weet ik veel: het is al lang geleden dat ik een relatie heb gehad (lacht).”

Geloven jullie in de eeuwige liefde?

Fatma: “Soms zie ik op TikTok filmpjes van opa’s en oma’s die al 65 jaar getrouwd zijn. Dat geeft me altijd weer hoop (lachje). Want verder...”

Nanou: “Wat de liefde betreft, zijn wij een rare generatie, hè?”

Nour: “Ik vind mannen van vroeger aantrekkelijker dan mannen van nu.”

Fatma: “Wat zeg jij nu?”

Nour: “Ik bedoel qua mindset. Niet opgeven, ervoor gaan, ambitie tonen... Dat zijn bijna ouderwetse kwaliteiten, niet? Maar dat zijn net de dingen die ik aantrekkelijk vind.”

Fatma: “Mensen geven sneller op. Die omaatjes en opaatjes zijn door dik en dun bij elkaar gebleven, maar wij... Ik merk dat wie in een relatie zit snel in de verleiding komt om toch nog berichten naar iemand anders te sturen, wellicht ook omdat het zo makkelijk is. Op Snapchat kun je gesprekken en foto’s uitwisselen die na enkele seconden automatisch door de app gewist worden, snap je?”

Nour: “Het is makkelijk om iemand te bedriegen. Zie je iemand op Instagram die je leuk vindt...”

Nanou: “...dan slide je zo in zijn of haar DM’s (berichten, red.).”

Vertrouwen in een partner is dus moeilijk?

Nour: “In deze tijd wel.”

Fatma: “Voor influencers is het nog moeilijker, omdat ze zo in de belangstelling staan. Er rust veel druk op je relatie.”

Nanou: “Dat kan ik bevestigen: ik ben al samen geweest met iemand die het er heel moeilijk mee had dat ik zoveel aandacht kreeg van jongens. Je krijgt nu eenmaal veel berichten: ‘O, je bent zo knap’, ‘Ik wil je wel leren kennen’... Daar moet je als partner mee overweg kunnen.”

Fatma: “Het is daarom dat ik zelfs niet de energie heb om aan een relatie te beginnen. Ik heb er op dit moment ook geen nood aan.”

Vinden jullie tussen jullie DM’s weleens voorstellen van vieze oude mannen?

Nanou: “Ik kreeg eens een rare, zogenaamd professionele vraag. Het was een ‘kledingbedrijf’ dat om bikinifoto’s vroeg in allerlei poses. ‘Dan kun je misschien een shoot doen voor ons.’ Maar mijn ouders mochten het niet weten, ‘want het moet een verrassing blijven’ (rolt met de ogen).

“Mama heeft ook al eens een voor mij bedoelde dickpic onderschept. Ik ben 15 jaar, hè.”

Fatma: “Dat heb ik ook al een paar keer meegemaakt.”

Nour: “Meteen blokkeren, die handel. Ik snap er niks van. Dickpics zijn trouwens al even anoniem als haatcomments.”

Wat is de slechtste kwaliteit die een man kan hebben?

Nour: “Geen ambitie tonen.”

Nanou: “Je wilt toch aangevuurd worden door je partner, niet afgeremd?”

Fatma: “Hij moet ook accepteren dat ik ’s nachts ga draaien. Het kan gebeuren dat iemand in de club mij probeert aan te spreken: het is dan aan mij om daar niet op in te gaan, maar hij moet mij wel vertrouwen. Me mijn vrijheid gunnen.”

Nour of Fatma, jullie willen je eerste kind respectievelijk op jullie 26ste en 27ste. Dat is specifiek.

Nour: “Ik wil 26 zijn, dat is dus over vier jaar.”

Fatma: “Ik heb iets langer: over zeven jaar ben ik 27.”

Nour (tot ons): “Ze wil ook trouwen op haar 23ste.”

Fatma: “Als ik een man vind, hè (hilariteit). Dan wil ik eerst veel reizen met hem, samen de wereld zien, en pas daarna aan kinderen beginnen.”

Nour: “Ik vind het belangrijk om een jonge moeder te zijn. Op je 40ste, dat is toch te laat, vind ik. Dan is de kloof met je kind zo groot.”

Hoeveel kinderen wil je?

Nour: “Maximaal vier.”

Fatma: “Ik twee, misschien drie.”

Toch bijzonder. Jullie zijn pessimistisch over relaties, maar jullie weten wél al hoeveel kinderen jullie willen en, vermoed ik, zelfs hoe ze zullen heten.

Fatma: “Dat is iets waar we vaak over praten. Met onze vriendinnen willen we graag allemaal op hetzelfde moment kinderen, zodat we hen samen kunnen laten opgroeien. We willen zelfs allemaal tegelijkertijd zwanger zijn.”

Nour: “De man is minder belangrijk.”

Nanou: “Misschien denk ik er later anders over, maar nu wil ik liever geen kindjes. Zo’n kind kost geld, het verstoort mijn nachtrust, het snottert en kwijlt.

“Bij ons thuis hebben we allemaal ADHD. Mijn broer zegt weleens: ‘Ik wil graag een kind, maar niet als het op mij lijkt.’ (lacht)”

‘We krijgen vooral commentaar van onze eigen gemeenschap. ‘Is het wel halal wat jullie eten?‘ ‘Jullie dragen te korte kleren.’ ‘Mag jij als moslima wel draaien in een club?’ Beeld Joris Casaer

ALLES IS FAKE

Om maar even als een boomer te klinken: jullie verdienen al op jonge leeftijd veel geld. Zijn jullie nooit bang voor wat er gebeurt als het ooit stopt?

Nanou: “Het is niet alsof we het geld door ramen en deuren gooien. We maken mooie reizen, naar Bali, Thailand en New York, maar we zetten ook veel aan de kant.”

Fatma: “Eeuwig blijft dit niet duren.”

Nour: “Als we stokoud zijn, gaan we geen dansvideo’s meer maken, hè.”

Fatma: “Een paar jaar geleden werd onze TikTok-account zonder enige reden geblokkeerd. Ik heb toen gehuild!”

Nanou: “Ik weet niet wat ik zonder YouTube zou doen. Modellenwerk? Ik denk eerlijk gezegd dat ik in een depressie zou wegzakken (lachje).”

Zouden jullie ook gewoon op kantoor kunnen werken?

Fatma: “Elke dag vaste uren kloppen: néé! Dat is ook de reden waarom school me zo slecht lag.”

Laatste vraag: wat is de mooiste reis die jullie al hebben gemaakt?

Fatma: “Ik twijfel tussen Mauritius, een piepklein eiland dat je in anderhalf uur doorkruist, en Dubai, een soort pretpark voor volwassenen, ver verwijderd van de echte wereld. Het is de landenversie van sociale media: álles is er fake (lacht).”

Nour: “Het zalige aan Dubai is de veiligheid. De straffen zijn er zo zwaar dat niemand iets probeert. Je kunt er je gsm op een tafel in het restaurant vergeten en drie uur later terugkomen: hij zal er nog altijd liggen. Nog straffer: je kunt er als vrouw gewoon veilig over straat lopen.”

Fatma: “In Antwerpen zou ik ’s nachts nooit te voet naar huis durven te gaan. Nooit! Je wordt constant lastiggevallen. In Dubai kan dat wel.”

Nanou Philips: ‘Mama heeft tussen mijn berichten al eens een voor mij bedoelde dickpic onderschept. Ik ben 15 jaar, hé.’ Beeld Joris Casaer

Waar ik met die vakantievraag naartoe wilde: zijn er momenten dat jullie twee weken vrijaf nemen en de gsm de hele dag ongebruikt op het nachtkastje laten liggen?

Fatma: “Néé, gek.”

Nour: “Een dagje. Meer niet.”

Nanou: “Ik wel! Een tijd geleden ben ik bewust een maand van sociale media gebleven. Wennen, hoor. Als je in bed ligt, heb je niets te doen en moet je opeens – ik zeg maar iets – een boek lezen. De zaligheid is: je hebt opeens zóveel tijd over! Toen zag ik pas hoeveel uren ik online verspil. Ik vond dat een positieve ervaring.”

Een leven zonder smartphone...

Nour: “Nee, ik weiger eraan te denken! Mijn vingers beginnen nu al te trillen.”

Dan laat ik jullie. Heb ik het toch nog oké gedaan voor een verkreukelde millennial?

Fatma (lacht): “Het was een leuk interview, dank je wel.”

Hashtag yeet!

