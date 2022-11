‘As Heard on Radio Soulwax pt.2’: een heiligverklaring van de muzikale vrijhaven ★ ★ ★ ★ ★

Stephen en David Dewaele hebben er een grandcrujaar opzitten. De Gentse broers sleepten een Grammy-nominatie in de wacht voor hun remix van Wet Legs ‘Too Late Now’, zagen hun protegés Charlotte Adigéry & Bolis Pupul de wereld veroveren en lanceerden de uiterst beloftevolle indie-act Movulango. Daarnaast maakten ze hun beste dj-sets vorig weekend beschikbaar op Apple Music. 2022 wordt in schoonheid afgerond met een heruitgave van As Heard on Radio Soulwax pt.2, de mixplaat waarmee de heren twintig jaar geleden geschiedenis schreven.

Het begon rond de millenniumwissel bij de jonge Britse dj Erol Alkan, die onverwacht succes boekte met mash-ups (het over elkaar draperen van twee pophits om ze te versmelten tot een nieuw soort remix). Alkan kreeg een cd toegestuurd getiteld Hank The Dj, een dj-mix die Stephen en David Dewaele van de rockband Soulwax voor hun gelijknamige programma op Studio Brussel hadden gefabriceerd.

Alkan was verkocht. “Hun platencollectie had verdorie die van mij kunnen zijn”, vertelde hij onlangs in muziektijdschrift Disco Pogo. “Vanaf dat moment waren we soulmates.”

Als 2manydjs sloegen de Dewaeles de muziekwereld met verstomming. De BBC-dj Zane Lowe viel naar eigen zeggen bijna van zijn barkruk toen hij hen ‘Just Buggin’ van de noveltyrapgroep Whistle hoorde versmelten met de stonerpunk van ‘Feel Good Hit of the Summer’ van Queens Of The Stone Age.

Uit de Hank The DJ-show vloeide het album As Heard on Radio Soulwax pt.2 voort, een mixplaat waarop de Dewaeles genres, stijlen en tijdperken versmolten, tot vreugde van rockers en rappers, maar tot afgrijzen van technofans. De invloedrijke Amerikaanse muziekjournalist Neil Strauss schreef een jubelend artikel over de plaat in The New York Times dat de Dewaeles zowaar aan een werkvergunning in de VS voor tien jaar hielp.

Hokjesdenken

Wat betekent As Heard on Radio Soulwax pt.2 in tijden waar alle muziek toegankelijk is op het kleinste schermpje? En waar iedereen met goedkope software zelf mash-ups kan maken? Waar de hitparades bulken van de herinterpretaties en interpolaties van bekende hits? Nou, veel, zo niet alles. Het is een heiligverklaring van de muzikale vrijhaven, een plek waar hokjesdenken taboe is. Een hart onder de riem van generatie Z en haar consumptiegewoontes.

Tegelijk onderstreept de mixplaat het belang van muziekhistorisch inzicht, van feeling, tact en humor. Want de Dewaeles kwakten niet zomaar twee of drie hits bijeen. Hun mash-ups stoeien met onderliggende geintjes en knipoogjes, haken meticuleus grooves en producties in elkaar, jongleren briljant met context en subtext. Anno 2022 is er nog steeds niemand die het hen nadoet.

As Heard on Radio Soulwax pt.2 (2022 reissue) verschijnt morgen bij PIAS.