‘As Above, So Below’ van Sampa The Great: Vloedgolven vol hiphop uit Zambia ★★★★☆

“Who took fabric, made that shit classic? / That shit ain’t average, we did! / Who did music, made that shit language / African branded? We did!” Daar heb je het. As Above So Below, de tweede studioplaat van de Zambiaanse rapper Sampa The Great is zowel een opgestoken vuist als een missie. Het fenomenale ‘Never Forget’ mag zich het ornamentje op de motorkap van deze blinkende Rolls Royce noemen. Het is retro- en afrofuturisme. Psychedelische Zamrock krijgt er dik gonzende hiphopbassen onder de derrière geschoven. Sampa draagt haar cultuur uit als was ze een keizerin. Onversaagd. Met ongeziene territoriale drift.

“Als persoon van kleur voelt het vaak alsof ik een harnas moet dragen of een alter ego moet uitvinden”, zei ze onlangs nog aan NME. “Ik leg een enorme druk op mezelf om de perfecte ambassadeur te kunnen zijn”. Ze slaagt in dat opzet op dit fenomenale album dat met tonnen branie werelden versmelt. Hedendaagse rapprinsen zoals Denzel Curry en Joey Bada$$ voelen zich op het album thuis naast een superster als Angélique Kidjo en naast Zambiaanse undergroundhelden zoals Chef 187 en Tio Nason.

Aan As Above, So Below ging weliswaar een identiteitscrisis vooraf die Sampa uit Australië joeg. Hoe kon ze Zambia en de zwarte cultuur vertegenwoordigen als ze knus in de witte Australische popwereld bleef zitten? Ze trok naar haar moederland en stelde er een Zambiaanse band samen waarmee ze het voorbije jaar grote sier maakte op festivals zoals Coachella en het Nederlandse Best Kept Secret waar ze “heelder vloedgolven door de tent trok”, zoals we toen zelf constateerden.

Met de nieuwe plaat zet Sampa de puntjes op de i. Soul, elektro, rap en Afrikaanse genres zoals kalindula, afrobeats en kwaito bevruchten er elkaar sierlijk, met een bruisende mix van Engels en de Bantoetaal van de Zambiaanse Chewa als kers op de taart. Eentje voor ’t eindejaarslijstje.

Vanaf morgen uit bij Loma Vista/Universal.